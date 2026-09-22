രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ജമുയിയിലെ സദാചാര ആക്രണം; ബിജെപി സര്ക്കാരിന് കീഴില് സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷം
മൂന്ന് പ്രതികളെ ബിഹാർ പൊലീസ് ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ സംഭവം സ്ത്രീസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
By Dev Raj
Published : September 22, 2026 at 9:58 AM IST
പട്ന: മനുഷ്യത്വം വറ്റിയ ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയും അവളുടെ സുഹൃത്തും കൈകൂപ്പി യാചിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിഹാറിലെ ജമുയിയിൽ നടന്ന ഈ സദാചാര ഗുണ്ടാ ആക്രമണം, കേവലമൊരു പ്രാദേശിക കുറ്റകൃത്യത്തിനപ്പുറം നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾക്കും സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കും നേരെയുള്ള കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്.
പെൺകുട്ടിയെ പരസ്യമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നതും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് അവളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും അക്രമികൾ ക്രൂരത തുടരുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചര്ച്ചക്കും രോഷത്തിനും ഇടയാക്കി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിഥിലേഷ്, പ്രമോദ്, ഗോലു എന്നിവരടങ്ങുന്ന മൂന്ന് പ്രതികളെ ബിഹാർ പൊലീസ് ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ സംഭവം സ്ത്രീസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
ദേശീയതലത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ വിഷയത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയും ബിഹാർ ഡിജിപിയോട് അടിയന്തര അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ബിജെപി സര്ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ രംഗത്തുവന്നു. എന്നാൽ, ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കാവലാകേണ്ട ഭരണകൂട പ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രതികരണങ്ങൾ മുറിവിൽ ഉപ്പുതേയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ബിഹാർ മന്ത്രി നടത്തിയ 'ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം'എന്ന പരാമർശം വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനരോഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെയും ജീവനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു അതിക്രമത്തെ കേവലം സാങ്കേതികമായ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നിസ്സംഗതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ക്രിമിനലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ധൈര്യം പകരുകയേ ഉള്ളൂ.
സംഭവത്തിൻ്റെ ഭീകരത
ഒരു യാത്രയ്ക്കിടെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്കും സുഹൃത്തിനും നേരിടേണ്ടി വന്നത് വിവരണാതീതമായ അപമാനമാണ്. ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ശാരീരിക കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കും ഇരയായ അവർക്ക് മുന്നിൽ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. അതിലും ഭയാനകമായത്, കൺമുന്നിൽ നടന്ന ഈ ക്രൂരത തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം ഫോണുകളിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വെമ്പൽ കൂട്ടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മനോഭാവമാണ്.
നിയമം കൈയിലെടുക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്താണ് 'സദാചാരം' സംരക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ ഇത്തരം ഗുണ്ടായിസങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സംഘടിതമായി എത്തുന്നവർക്ക് പ്രേരകമാകുന്നത് ഭയമില്ലായ്മയാണ്. കുറ്റവാളികൾക്ക് കൃത്യമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പാണ് ഇത്തരം ഭീരുത്വമുള്ള ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളെ വളർത്തുന്നത്
സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത്...
“തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയോടും അവളുടെ സുഹൃത്തിനോടും 7-8 ഓളം ആളുകൾ മോശമായി പെരുമാറുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇരകളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടനടി നടപടിയെടുക്കുകയും സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു,” ജമുയി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് (SP) വിശ്വജീത് ദയാൽ പറഞ്ഞു.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मामले में जमुई पुलिस की त्वरित कार्रवाई: S.I.T. गठित, तीन आरोपी गिफ्तार।#jamuiPolice#BiharPolice pic.twitter.com/Z9vTbR5PLR— JAMUI POLICE (@JamuiPolice) September 21, 2026
മുഖ്യപ്രതിയെ തങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ കാവി നിറത്തിലുള്ള തുണി കൊണ്ട് മുഖവും തലയും മറച്ച നിലയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇയാൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്, ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ദയാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) സെക്ഷൻ 74 (സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ബലം പ്രയോഗിക്കൽ), 76/3(5) (സ്ത്രീയെ നഗ്നയാക്കുകയോ വസ്ത്രം അഴിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള കൂട്ടായ ആക്രമണം), ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ നിയമം (POCSO Act, 2012) എന്നിവ പ്രകാരം ജമുയി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തിങ്കളാഴ്ച എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജമുയി എസ്.പി അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 19 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6.45 ഓടെ ജമുയി - ലഖിസരായ് നാഷണൽ ഹൈവേ 333A-ൽ മർവയ്ക്കും പ്രതാപ്പൂരിനും ഇടയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
16 വയസുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരം 6.25 ഓടെ സ്കൂട്ടറിൽ പുറത്തുപോയതായിരുന്നു. മർവ - പ്രതാപ്പൂരിന് സമീപമുള്ള കുന്നുകളും കാടും നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും എടുക്കാൻ നിർത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രതികൾ ഇവരെ വളഞ്ഞത്. തുടർന്ന് നടന്നത് ഭയാനകമായ സദാചാര ആക്രമണമായിരുന്നു. ആൺകുട്ടിയെ മർദ്ദിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ പ്രതികൾ അപമാനിക്കുകയും പിടിച്ചുവലിക്കുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരില്ലെന്നും പെൺകുട്ടി കൈകൂപ്പി കെഞ്ചിപ്പറഞ്ഞിട്ടും പ്രതികൾ പിന്മാറിയില്ല.
പെൺകുട്ടി പരിഭ്രാന്തയായി ഓടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, പ്രധാന പ്രതി അവളെ ബലമായി പൊക്കിയെടുത്ത് ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് വിജനമായ കുന്നിൻ പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു. ആ സമയം റോഡിലൂടെ കടന്നുപോയ ചില വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയെങ്കിലും, പ്രതികളെ തടയാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായില്ല.
എങ്കിലും, ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും പരസ്പരം രക്ഷിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ വഴിപോക്കരായ ഏതാനും ആളുകൾ ഒത്തുകൂടിയതോടെയാണ് പ്രതികൾ കുട്ടികളെ പോകാൻ അനുവദിച്ചെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
“ഈ സംഭവം നടന്ന പ്രദേശം നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് തീർത്തും പുറത്താണ്. നിയമവിരുദ്ധമായ മണൽ-കല്ല് ഖനനം ഇവിടെ തടസമില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അയൽഗ്രാമങ്ങളിലെ മാഫിയാ സംഘങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇവർ പ്രദേശത്തെ യുവാക്കളെ ഇത്തരം ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കടുത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്,” ഒരു മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.
ബിജെപിയെ ഉന്നമിട്ട് രാഹുലും തേജസ്വിയും
ജമുയിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ സംഭവം തീർത്തും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമര്ശിച്ചത്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനുമേലും അവളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ ഏതൊരു പുരുഷനും അവകാശമുണ്ടെന്ന പുരുഷാധിപത്യ ചിന്താഗതിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ഇത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയി കുറിച്ചു.
The video from Jamui, Bihar is deeply disturbing.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 21, 2026
Two Class 10 students were stopped on a road. Harassed. Humiliated. Molested. A young girl, hands folded, begged to be let go while goons groped her and dragged her away.
Who gave these men the right to behave like this? This is…
വീഡിയോയിലുള്ള എല്ലാ പ്രതികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. “നീതി വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കണം. സെപ്റ്റംബർ 19-ന് നടന്ന സംഭവത്തിലെ പ്രതികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനിയും ജയിലിലാകാത്തത്? വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ഒരു പൊതുറോഡിൽ പോലും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ബിഹാർ സർക്കാർ മറുപടി പറയണം,” രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബിഹാറിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിനിക്കോ സ്ത്രീക്കോ സുരക്ഷയില്ലാത്ത അരാജകത്വത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (RJD) നാഷണൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻ്റും ബിഹാർ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവ് ആരോപിച്ചു. ഈ ക്രമസമാധാന തകർച്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
“ക്രിമിനലുകളും ഗുണ്ടകളും ഇപ്പോൾ പകൽവെളിച്ചത്തിൽ സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും വീടുകളിലും കയറി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾക്ക് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മൗനിയായിരിക്കുകയാണ്. എൻ.ഡി.എ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ സ്ത്രീകൾ, വിദ്യാർഥികൾ, ദരിദ്രർ, ദലിതർ എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർവമായ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്,” ജമുയി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കവെ തേജസ്വി പറഞ്ഞു.
बिहार को बीजेपी-एनडीए ने शर्मसार किया है। सब शर्मिंदा है। जमुई कांड पर सरकार के लोग निम्नस्तरीय बयान दे रहे है।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 21, 2026
जब जमुई कांड हुआ तब सम्राट चौधरी जातीय सम्मेलन कर रहे थे। #Bihar #Crime #Shame pic.twitter.com/qRAUOunvcP
“ബിഹാറിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഏക ഉത്തരവാദി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് ലജ്ജ പോലും തോന്നുന്നില്ല,” ആർ.ജെ.ഡി നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബി.ജെ.പിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കൾ ബിഹാറിൻ്റെ നേതൃത്വം ഒരു തുടക്കക്കാരൻ്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളെ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി വശത്താക്കിയ ശേഷം ജനങ്ങളുടെ പണം ധൂർത്തടിച്ച് വെറും നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ മാറിനിന്നുവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി ജെ.ഡി.യു ദേശീയ അധ്യക്ഷനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നിതീഷ് കുമാറിനെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
അതേസമയം, ജമുയി സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി വക്താവ് നീരജ് കുമാർ ശർമ്മ രംഗത്തെത്തി. “രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് ഒരു ശീലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാതി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൊലീസ് നടപടി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. പൊലീസിൻ്റെ ഈ നടപടിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും, ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് കർശനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും,” നീരജ് കുമാർ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തെ അപലപിച്ച ബിഹാർ മന്ത്രിയും ജെ.ഡി.യു നേതാവുമായ സുനിൽ കുമാർ, “സർക്കാരിന് വേണ്ടി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഞാൻ ജമുയി എസ്പിയോട് സംസാരിക്കും. ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബിഹാറിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ബിഹാറിൽ ‘ജംഗിൾ രാജ്’ (നിയമമില്ലായ്മ) ആണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. കുറ്റക്കാർ ആരായാലും പൊലീസ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും,” എന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു
മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ തിങ്കളാഴ്ച ജമുയി സംഭവത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയും ഏഴ് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ബിഹാർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ഉടൻ തന്നെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ എല്ലാ പ്രതികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സമയബന്ധിതവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാനും കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ വിജയ കെ. രാഹത്കർ ബിഹാർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസിന് കത്തെഴുതി.
“ഇരകൾക്ക് സുരക്ഷ, നിയമസഹായം, കൗൺസിലിങ് എന്നിവ നൽകാനും, ആക്ഷേപകരമായ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ബിഹാർ സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സ്, സുരക്ഷ, സ്വകാര്യത എന്നിവയിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അനുവദിക്കില്ല,” എൻ.സി.ഡബ്ല്യു വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
ബിഹാർ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷനും സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ അപ്സര ജമുയി എസ്പിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് തന്നെ അറിയിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജമുയിയിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, ബിഹാർ ഗ്രാമവികസന മന്ത്രിയും മുതിർന്ന ജെ.ഡി.യു നേതാവുമായ ശ്രാവൺ കുമാർ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ പരാമർശം നടത്തിയതും വിവാദമായി.
"ലോകം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമല്ല. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ)നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സർക്കാർ ഇവ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ വെറുതെ വിടില്ല. മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് നിതീഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴും ഇത്തരം ശക്തികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിലവിൽ സാമ്രാട്ട് ചൗധരിയുടെ സർക്കാരിന് കീഴിലും അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടില്ല," പട്നയിലെ തൻ്റെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഒരു പരിപാടിക്കിടെ ശ്രാവൺ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഈ സംഭവത്തെ 'ഒറ്റപ്പെട്ടത്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കും ജനരോഷത്തിനും കാരണമായി. "ഇത്രയും ഗൗരവമേറിയതും അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയവുമായ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ടതെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. തികച്ചും ലജ്ജാകരം. ബിഹാർ ഭരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ചിന്താഗതിയുടെ നിലവാരമാണിത്," ആർജെഡി വക്താവ് ചിത്രരഞ്ജൻ ഗഗൻ പറഞ്ഞു.
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