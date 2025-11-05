പതിനായിരക്കണക്കിന് ബിഹാറികള് നാട്ടില് തിരിച്ചെത്തി, ബിഹാര് നാളെ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്
തൊഴില് തേടി മൂന്ന് കോടിയിലേറെ ബിഹാറുകാരാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുള്ളത്.
Published : November 5, 2025 at 8:33 PM IST
പട്ന: രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമായ ബിഹാറില് നാളെ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന് അരങ്ങൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയില് പങ്കാളികളാകാന് വന്തോതില് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് എങ്ങും.
ഡല്ഹി, മുംബൈ, കൊല്ക്കത്ത, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് നിന്ന് പട്ന ജംഗ്ഷനില് എത്തുന്ന തീവണ്ടികള് തിങ്ങിനിറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. കൊടുംതിരക്കായിരുന്നു താന് വന്ന ട്രെയിനിലെന്ന് രാം പ്രസാദ് പാസ്വാന് എന്ന യുവാവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ജയ്പൂരില് നിന്നാണ് ഇയാള് ഈ ദൂരമത്രയും താണ്ടി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി എത്തിച്ചേര്ന്നിരിക്കുന്നത്.
ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്
തിങ്കളാഴ്ച 32 പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളാണ് സര്വീസ് നടത്തിയതെന്ന് ഉത്തരമേഖല റെയില്വേ ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷന് ഓഫീസര് ഹിമാംശു ശേഖര് ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു. ന്യൂഡല്ഹിയില് നിന്നാണ് എട്ട് ട്രെയിനുകള് ബിഹാറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. ആറെണ്ണം ആനന്ദ് വിഹാര് ടെര്മിനലില് നിന്നും എട്ടെണ്ണം ഡല്ഹി ജംഗ്ഷനില് നിന്നും രണ്ടെണ്ണം വീതം ഷാകൂര് ബസ്തി, ഹസ്രത് നിസാമുദ്ദീന് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. മൂന്നെണ്ണം പാനിപത്തില് നിന്നും ഓരോന്ന് വീതം ഷംലി, ഗാസിയാബാദ്, റോഹ്തക് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. ഇതിന് പുറമെ ആറ് പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള് ഡല്ഹി മേഖലയില് കൂടി കടന്ന് പോകുന്നുണ്ട്.
നേരത്തെ ഈ ട്രെയിനുകള് ദീപാവലി-ഛാട്ട് പൂജകള് പ്രമാണിച്ച് സര്വീസ് നടത്തിയവയാണ്. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴാണ് റിസര്വേഷന് രഹിത പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള് ഓടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് വര്ദ്ധിച്ചതോടെ ന്യൂഡല്ഹിയിലും ആനന്ദ് വിഹാറിലും നിന്ന് പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള് സര്വീസ് നടത്തേണ്ടി വന്നു.
Also Read: വോട്ടില് മുന്നില്, പക്ഷേ ഭരണം കൂടെപ്പോന്നില്ല; ബാര്കോഴ വിവാദം യുഡിഎഫിന്റെ അടിവേരിളക്കിയ 2015
സ്ത്രീകള്ക്ക് വോട്ടെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പതിനായിരം രൂപ വീതം നല്കി അവരെ സ്വാധീനിക്കാന് ശ്രമിച്ചു. വളരെ നല്ല കാര്യം. എന്നാല് തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വ്യവസായവും തൊഴിലും ഇല്ലാത്തതാണെന്നും പാസ്വാന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിഹാറില് കൂടുതല് വ്യവസായങ്ങള് വേണം. വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടണം. പ്രതിമാസം കേവലം പതിനയ്യായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരാള്ക്ക് കുടുംബത്തെ വിട്ട് മറ്റൊരിടത്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം അടിയന്തരമായി മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും പാസ്വന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാസ്വാന് ജയ്പൂരില് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയില് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. മന്ഗൂറിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും വഴിയാണ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനന്ദ് വിഹാറില് നിന്നുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയിനിലാണ് അനില് മഹാതോ പട്നയില് എത്തിയത്. വോട്ട് ചെയ്യാന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഡല്ഹിയില് നിന്ന വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് വോട്ട് ചെയ്യാന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുടന് മടങ്ങി പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്രെയിന് മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെ വൈകിയതും അമിതമായ തിരക്കും മൂലം ആകെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു അനില് മഹാതോ.
ജോലി മാറ്റി വച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാന് വേണ്ടി നാഗ്പൂരില് നിന്ന് വന്നതാണ് മുഹമ്മദ് ഖാലിദ്. നിതീഷ് സര്ക്കാരിന്റെ ഭരണത്തില് വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ് താനെന്ന് പറഞ്ഞ അയാള് അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് കാണാന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി.
കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള് അതീവ നിര്ണായകം
കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ വോട്ടിങ് പങ്കാളിത്തം വര്ദ്ധിക്കുന്നത് എന്ഡിഎയ്ക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രേഖകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇക്കുറിയും സംസ്ഥാനത്തെ വലിയ കക്ഷികള് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ഉന്നമിട്ടിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷമായ ഇന്ത്യാ സഖ്യം അവര്ക്ക് തൊഴിലും സര്ക്കാര് ജോലികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വാണിജ്യവത്ക്കരണത്തിനും നിക്ഷേപത്തിനുമാണ് എന്ഡിഎ തങ്ങളുടെ നയങ്ങളില് പ്രാമുഖ്യം നല്കുന്നത്.
തങ്ങള്ക്ക് അധികാരം കിട്ടിയാല് ഓരോ വീട്ടിലും ഒരാള്ക്കെങ്കിലും തൊഴില് നല്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം. അതിലൂടെ ബിഹാറില് നിന്ന് തൊഴിലിനായി പുറത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും അവര് പറയുന്നു. നിതീഷ് കുമാറിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്ക്കാര് തുടങ്ങിവച്ച വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വ്യാപകമാക്കുമെന്നും വാണിജ്യവത്കൃത ബിഹാറിനുള്ള അടിത്തറയിടുമെന്നുമാണ് എന്ഡിഎയുടെ വാഗ്ദാനം.
ബിഹാറില് നിന്ന് മൂന്ന് കോടിയിലേറെ പേരാണ് തൊഴില് തേടി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് 2024ലെ സാമ്പത്തിക സര്വേ റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതില് അന്പത് ലക്ഷം പേര്ക്കെങ്കിലും വോട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പേര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വോട്ടര് പട്ടികയിലുണ്ട്.
2025 ജനുവരിയില് പരിഷ്ക്കരിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പട്ടിക പ്രകാരം എന്എസ്എസ്ഒ പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകളാണിത്. ഏറ്റവും കൂടുതല് ബിഹാറുകാര് പണിയെടുക്കുന്നത് ഡല്ഹി തലസ്ഥാന നഗര മേഖലയിലാണെന്ന് സര്വേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ബിഹാറികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഗുജറാത്തുണ്ട്. എട്ട് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ബിഹാറികളുടെ എണ്ണം. മഹാരാഷ്ട്രയില് ഏഴ് ശതമാനം ബിഹാറുകാരുണ്ട്. ഹരിയാനയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും യഥാക്രമം അഞ്ചും നാലും ശതമാനം വീതം ബിഹാറുകാരുണ്ട്.
സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് ഫോം 12ഡി വഴി വോട്ട് ചെയ്യാന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് അനുമതി നല്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും പക്ഷേ 95ശതമാനം വോട്ടര്മാരും നേരിട്ടെത്തി വോട്ട് ചെയ്യാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്.
70ലേറെ നഗരങ്ങളിലുള്ള ബിഹാറിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്താന് ബിജെപി തീവ്ര ശ്രമം തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു. ഡല്ഹി, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ജൂലൈ മുതല് ഇവര് ഇതിനായി യോഗങ്ങളും പരിപാടികളും മറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു. രണ്ട് കോടിയിലേറെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ തങ്ങള് വീഡിയോ കോളിലൂടെയും യോഗങ്ങളിലൂടെയും ബിഹാര് ഫസ്റ്റെന്ന വിവിധ വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നു.
സ്ത്രീകളുമായുള്ള ഒരു സംവാദത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വനിതാ പ്രവര്ത്തകരോട് ഡല്ഹിയിലെ ബിഹാറുകാരെ അവരുടെ ഛാട്ട് പൂജ ആഘോഷ വേളയില് പോയി കാണാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് പോയി വോട്ട് ചെയ്യാന് അവരോട് നിര്ദ്ദേശിക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മിഷന് പ്രവാസി ബിഹാറി എന്ന പേരില് ഒരു വാതില്പ്പടി പ്രചാരണത്തിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. ഛാട്ട് പൂജ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഈ പരിപാടി.
കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യാ സഖ്യ കക്ഷികളും വിവിധ പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കുടിയേറ്റം തന്നെ അവര് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി അവതരിപ്പിച്ചു. വാണിജ്യവത്ക്കരണവും ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനവുമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ബിഹാര് യുവാക്കളെ സഹായിക്കാനായി ആര്ജെഡിയും കോണ്ഗ്രസും ഇടത് പാര്ട്ടികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായാല് യുവാക്കള്ക്ക് തൊഴില് കണ്ടെത്താന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നും അതിലൂടെ കുടിയേറ്റം അവസാനിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന് തലേദിവസം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് ഇരമ്പിയെത്തിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കേവലം കാഴ്ചക്കാരാകില്ലെന്ന് മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് കൗശലേന്ദ്ര പ്രിയദര്ശി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇവര് മാറ്റത്തിന്റെ ഇടനിലക്കാരാകും. വര്ഷം മുഴുവനും അന്യസംസ്ഥാനത്തെ ഫാക്ടറികളിലും കടകളിലും നിര്മ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈ മഹോത്സവത്തില് പങ്കെടുക്കാനായി യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെയെത്താന് ഇവര് നിര്ബന്ധിതരായിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.