ETV Bharat / bharat

ബിഹാറിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിനിൽ വൻ തീപിടിത്തം; യാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

പുലർച്ചെ 3.25നാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് റെയിൽവെ അധികൃതർ

SAMASTIPUR SAHARSA PASSENGER TRAIN TRAIN ENGINE FIRE BAKHTIYARPUR STATION TRAIN ACCIDENT FIRE AT SIMRI BAKHTIYARPUR STATION
samastipur saharsa passenger train fire (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്ന: ബിഹാറിലെ സഹർസ ജില്ലയിലുള്ള സിമ്രി ഭക്തിയാർപുർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സമസ്തിപുർ-സഹർസ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിനിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ രണ്ടിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തീ അതിവേഗം മൂന്ന് കോച്ചുകളിലേക്ക് പടർന്നെങ്കിലും യാത്രക്കാർ സമയോചിതമായി പുറത്തിറങ്ങിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

പുലർച്ചെ 3.25നാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് റെയിൽവെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. എൻജിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് ആദ്യം തീ ഉയർന്നത്. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഇത് തൊട്ടടുത്തുള്ള മൂന്ന് കോച്ചുകളിലേക്ക് കൂടി പടർന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. കനത്ത പുകയും വലിയ തീജ്വാലകളും ഉയർന്നതോടെ സ്റ്റേഷനിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരന്നു. യാത്രക്കാർ പ്രാണരക്ഷാർഥം ചിതറിയോടിയത് തിക്കിലും തിരക്കിലും കലാശിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടാക്കി. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.

തീപിടിത്തമുണ്ടായ സമയത്ത് നിരവധി യാത്രക്കാർ ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നു. തീയും പുകയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ തന്നെ ഇവർ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ കാരണമായത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേന തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.

വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി
കോച്ചിനടിയിൽ നിന്ന് കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്ന് സുപോൾ സ്വദേശിയായ യാത്രക്കാരൻ മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് താഴെയിറങ്ങി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തീ പടരുന്നത് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ മറ്റ് യാത്രക്കാരെ വിവരമറിയിക്കുകയും എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാൻസി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറിയ സോനു കുമാർ എന്ന മറ്റൊരു യാത്രക്കാരനും സമാനമായ വിവരങ്ങളാണ് പങ്കുവച്ചത്. സിമ്രി ഭക്തിയാർപുരിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തിയപ്പോൾ എൻജിന് സമീപം ചെറിയ രീതിയിൽ തീ കണ്ടിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് ഇത് അതിവേഗം പടർന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു
തീപിടിത്തം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ തന്നെ വിവരം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററെ അറിയിക്കുകയും യാത്രക്കാരോട് കോച്ചുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. റെയിൽവെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഈ റൂട്ടിലെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടു. കോസി എക്സ്പ്രസ്, ജാനകി എക്സ്പ്രസ്, സഹർസ-സമസ്തിപുർ പാസഞ്ചർ, ശ്രാവണി സ്പെഷൽ എന്നീ ട്രെയിനുകൾ വൈകിയതായി സിമ്രി ഭക്തിയാർപുർ സ്റ്റേഷൻ സൂപ്രണ്ട് സഞ്ജയ് കുമാർ സജ്ജൻ അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ റെയിൽവെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും സ്ഥലത്തെത്തി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ റെയിൽവെ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീപിടിത്തത്തിൽ മൂന്ന് കോച്ചുകൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമെന്നും സഞ്ജയ് കുമാർ സജ്ജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തീപിടിത്തത്തിൽ ഒരു യാത്രക്കാരന് പോലും ജീവഹാനിയോ പരിക്കോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: പാർലമെൻ്റ് ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്‌ധമാകും; അയോധ്യയും നീറ്റും ആയുധമാക്കി പ്രതിപക്ഷം

TAGGED:

SAMASTIPUR SAHARSA PASSENGER TRAIN
TRAIN ENGINE FIRE
BAKHTIYARPUR STATION TRAIN ACCIDENT
FIRE AT SIMRI BAKHTIYARPUR STATION
BIHAR TRAIN FIRE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.