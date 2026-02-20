അഗ്നിവീർ സൈനികർക്ക് പൊലീസ് സേനയിൽ സംവരണം; നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ബിഹാർ സർക്കാർ
പൊലീസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഗ്നിവീർമാർക്ക് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ബിഹാർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Published : February 20, 2026 at 8:54 PM IST
പട്ന: അഗ്നിവീർ സൈനികർക്ക് സംവരണവുമായി ബിഹാർ സർക്കാർ. അഗ്നിവീർ സൈനികരുടെ സേവനം പൂര്ത്തിയായ ശേഷം പൊലീസ് സർവീസിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ബിഹാർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സമ്രാട്ട് ചൗധരി പറഞ്ഞു. 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള തൻ്റെ വകുപ്പിൻ്റെ 18,719 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റ് പാസാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"പൊലീസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഗ്നിവീർ സൈനികർക്ക് ഞങ്ങൾ പൂർണമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് നൽകും. അവർക്ക് സംവരണവും സംസ്ഥാന പൊലീസ് സേനയിൽ ജോലിയും നൽകും. നിയമനത്തിൽ അവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടാകും," സമ്രാട്ട് ചൗധരി പറഞ്ഞു.
അഗ്നിവീർമാരിൽ 25 ശതമാനം പേരെ അവരുടെ ജോലി കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരം സേവനത്തിനായി നിലനിർത്താറുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരും ചില സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും അർദ്ധസൈനിക, പൊലീസ് സേനകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങളിൽ അവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു.
ഉയർന്ന സുരക്ഷയുള്ള ജയിൽ പദ്ധതി
മൊബൈൽ ആശയവിനിമയം ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജയിൽ നിർമ്മിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിലേയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എത്തുന്നതും തടവുകാർ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കണ്ട് മടുത്ത ബിഹാർ സർക്കാർ, മൊബൈൽ ആശയവിനിമയ ശൃംഖല ലഭ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് ഉയർന്ന സുരക്ഷയുള്ള ജയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു.
"മൊബൈൽ സിഗ്നൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഉയർന്ന സുരക്ഷയുള്ള ജയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു. തടവുകാർക്ക് ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ സർക്കാരാണ് ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നത്," സമ്രാട്ട് ചൗധരി പറഞ്ഞു.
"മുൻ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) സർക്കാരിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭരണവും ജയിലിൽ നിന്നാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, ഞങ്ങൾ അതിന് വിപരീതമായി ജയിലുകളിൽ പതിവായി റെയ്ഡുകൾ നടത്തുകയും ജയിലുകളിൽ കർശന നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭഗൽപൂരിൽ ഒരു തുറന്ന ജയിൽ നിർമിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ 59 ജയിലുകളിലും മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളും ശുചിത്വവും ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. കോളജ് വിദ്യാർഥിനികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പൊലീസ് ദീദി എന്ന വിഭാഗം വികസിപ്പിക്കും. കോളജുകളിലും പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്കൂട്ടറുകളിലും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന 'പൊലീസ് ദീദികൾ' എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ രൂപീകരിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതിൽ വനിതാ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരും ഓഫിസർമാരും ഉണ്ടാകും. "പെൺകുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു അഭയ ബ്രിഗേഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 1500 സ്കൂട്ടറുകളും 3200 മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും വാങ്ങുകയും പൊലീസ് ദീദികളുടെ മാതൃകയിൽ ബ്രിഗേഡ് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ തിരക്കേറിയ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ പട്രോളിംഗ് നടത്തും," അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ 30 പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ ഭക്ഷണശാലകൾ സ്ഥാപിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു. ജീവിക ദീദികൾ (ബിഹാർ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന പദ്ധതി പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ) ആയിരിക്കും ഇവ നടത്തുന്നത്. 60 രൂപയ്ക്ക് വിഭവസമൃദ്ധവും ശുചിത്വവുമുള്ള ഭക്ഷണം നൽകും.
പൊലീസ് പരിശീലന ക്യാമ്പുകളിൽ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ട്. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലും സർക്കാർ ഓരോ സ്കൂളുകൾ വീതം സ്ഥാപിക്കും.
Also Read: 'വി സിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ ജാതി, ഭരണഘടന തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധം'; രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ