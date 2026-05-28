15 വര്ഷമായി ലോട്ടറി എടുക്കുന്നു, ഒടുവില് ബിഹാര് സ്വദേശിയെ തേടി മൂന്നു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം
ജനുവരി മുതൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ സെൻ്ററിൽ നിന്നുള്ള 171-ാമത്തെ കോടീശ്വരനാണ് ദിനേഷ്. ദിനേഷ് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ലുധിയാനയിലെ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി സ്ഥിരമായി ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുന്ന ആളാണ്.
Published : May 28, 2026 at 8:13 PM IST
ലുധിയാന: പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ തയ്യൽ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ബിഹാർ സ്വദേശിയായ ദിനേഷ് കുശ്വാഹയ്ക്ക് സിക്കിം സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയിൽ മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ബമ്പർ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. വെറും 500 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റാണ് ദിനേഷിൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത്. 15 വര്ഷമായി സ്ഥിരമായി ലോട്ടറി എടുക്കാറുണ്ട് ദിനേഷ്.
മേയ് 16 നാണ് ദിനേഷ് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിരുന്നത്. ലുധിയാനയിലെ ഘണ്ടാ ഘർ ഭാഗത്തുള്ള ഭനോട്ട് ലോട്ടറി സെൻ്ററിലെ സ്റ്റാൾ നമ്പർ 40 ൽ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. 999327 എന്ന നമ്പറുള്ള ടിക്കറ്റിനാണ് മൂന്ന് കോടി രൂപ ലഭിച്ച് ദിനേഷിൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചത്..
വ്യാഴാഴ്ച ലോട്ടറി ഫലം പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ദിനേഷ് സമ്മാനം നേടിയ വിവരം ഉറപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ഭനോട്ട് ലോട്ടറി സെൻ്ററിലെത്തിയ ദിനേഷിനെ മിഠായി വിതരണം ചെയ്തും മേളം മുഴക്കിയും ഒക്കെയാണ് അവിടെയുള്ളവർ സ്വീകരിച്ചത്.
“ദൈവം ഇത്രയും കരുണ കാണിക്കും എന്ന് കരുതിയില്ല.ഞാൻ ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. ലുധിയാനയിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യൽ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിവസവും 12 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഈ കടയിൽ നിന്നാണ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലമാകാനിരിക്കുകയാണ്,” ദിനേഷ് വികാരാധീനനായി പറഞ്ഞു.
ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളുമടങ്ങുന്ന അഞ്ച് അംഗ കുടുംബമാണ് ദിനേഷിൻ്റേത്. ലഭിച്ച പണം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആലോചിച്ച ശേഷമേ തീരുമാനിക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സ്ഥിരം ഉപഭോക്താവിന് ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞു
“ദിനേഷ് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ലുധിയാനയിലെ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി സ്ഥിരമായി ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുന്ന ആളാണ്. ഒരു ദിവസം ഭാഗ്യം തെളിയും എന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നത്. ആ വിശ്വാസമാണ് ഇന്ന് ദിനേഷിനെ കോടീശ്വരനാക്കിയത്.” ഭനോട്ട് ലോട്ടറി സെൻ്ററിൻ്റെ ഉടമയായ ശാം ഭനോട്ട് പറഞ്ഞു
സമ്മാനം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ദിനേഷിനോട് പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദിനേഷ് 25 വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമയും ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് അതിയായ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പഞ്ചാബ്, നാഗാലാൻഡ്, സിക്കിം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എല്ലാ ബമ്പർ ലോട്ടറികളും സർക്കാർ അംഗീകൃതവും ഉറപ്പുള്ളതുമാണ്. ഭാഗ്യം പരീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ജാക്ക്പോട്ട് ലഭിക്കൂ. ജനുവരി മുതൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ സെൻ്ററിൽ നിന്നുള്ള 171-ാമത്തെ കോടീശ്വരനാണ് ദിനേഷ്,” എന്നും ശാം ഭനോട്ട് പറഞ്ഞു.
