ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പാക് ഭീകരരുമായി ബന്ധം; ബിഹാറിൽ രണ്ട് യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്
സീതാമർഹി ജില്ലയിലെ ഗാഢ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ടകൗർ ഗ്രാമവാസികളായ മുഹമ്മദ് അഖ്ലാഖ്, മുഹമ്മദ് അർമാൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്
Published : July 16, 2026 at 12:48 PM IST
പട്ന: രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് ബിഹാറിലെ സീതാമർഹിയിൽ രണ്ട് യുവാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ (എൻഐഎ) റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഭീകരരുമായി ഇവർക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
സീതാമർഹി ജില്ലയിലെ ഗാഢ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ടകൗർ ഗ്രാമവാസികളായ മുഹമ്മദ് അഖ്ലാഖ്, മുഹമ്മദ് അർമാൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായി നിരന്തരം ബന്ധം പുലർത്തുകയും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ഗാഢ പൊലീസ് 78/26 എന്ന നമ്പറിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധവും ലക്ഷ്യവും
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ അശാന്തി പടർത്താനും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇവർക്ക് നിർദേശം ലഭിച്ചിരുന്നതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി പാകിസ്ഥാനിലുള്ള റാണ ഹസ്നൈൻ എന്ന ഭീകരനുമായാണ് ഇവർ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത്. പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ സാങ്കേതിക പരിശോധനയിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഫോൺ നമ്പറുകളും ചാറ്റുകളും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇവർക്ക് നിർദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി ഓൺലൈൻ വഴി നിരന്തരം പരിശീലനവും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികൾ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും കടിഹാർ ബന്ധവും
പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക് പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാനിലുള്ളവരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കണ്ടെത്താനും മറ്റാരെയെങ്കിലും ഈ ശൃംഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുമാണ് ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, 2026ൽ കടിഹാർ ജില്ലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 229/2026 നമ്പർ കേസിലെ പ്രതികളുമായും അറസ്റ്റിലായ യുവാക്കൾക്ക് നിരന്തര സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കടിഹാർ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പുതിയ അറസ്റ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരു കേസുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.
മൂന്നാമനായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതം
സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്കും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും ആകർഷിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സംഘടിത ശൃംഖലയാണോ എന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കേസിൽ ടകൗർ ഗ്രാമവാസിയായ അബ്ദുൽ അഹദ് എന്നയാളെ കൂടി പൊലീസ് പ്രതിചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഇയാൾക്കായി വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. അബ്ദുൽ അഹദിനെ പിടികൂടുന്നതോടെ ഈ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രാദേശിക പൊലീസിനൊപ്പം മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മാത്രമേ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂവെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
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