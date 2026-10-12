ബിഹാറിലെ എസ് ഐ ആർ വിഷയം: പുതിയ 'ഫോം 6'-ൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
ബീഹാർ എസ്.ഐ.ആറുമായി (SIR) ബന്ധപ്പെട്ട് 2026 മെയ് മാസത്തിലുണ്ടായ വിധിയിൽ, ഫോം 6-ലെ പ്രഖ്യാപനം സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സെപ്റ്റംബർ 26-ന് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
By PTI
Published : October 12, 2026 at 2:16 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം (Special Intensive Revision - SIR) സംബന്ധിച്ച വിഷയം പരിഗണിക്കവേ പുതിയ വോട്ടർമാരുടെ 'ഫോം 6'-ൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനായി യോഗ്യതയുള്ള ഒരാൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷയാണ് ഫോം 6.
എസ്.ഐ.ആർ. സംബന്ധിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്ന, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഈ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായത്.
ഫോം 6-ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അംഗീകാരമുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതായി ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. എന്നാൽ പുതിയ ഫോം 6-നെക്കുറിച്ച് കോടതിയുടെ തീർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി നിരീക്ഷിച്ചു. ബിഹാറിലെ എസ് ഐ ആർ സംബന്ധിച്ച വിഷയം പരിഗണിച്ചപ്പോൾ പുതിയ ഫോം 6-നെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒക്ടോബർ 5-ന് മറ്റൊരു ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പരിഷ്കരണ വേളയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ഫോം 6'-ൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ബീഹാറിലെ എസ്.ഐ.ആറുമായി (SIR) ബന്ധപ്പെട്ട് 2026 മെയ് മാസത്തിലുണ്ടായ വിധിയിൽ, ഫോം 6-ലെ പ്രഖ്യാപനം സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സെപ്റ്റംബർ 26-ന് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
ബിഹാറിലെ എസ്ഐആർ വിവാദത്തിന് കാരണമെന്ത്?
2025-ലെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജൂൺ മാസത്തിലാണ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത്. ബിഹാറിൽ 2003 ലാണ് ഇത്രയും വലിയ തോതിലുള്ള വോട്ടർപട്ടിക തീവ്ര പരിശോധന നടത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ, കുടിയേറ്റം, മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ നീക്കൽ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് വോട്ടർപട്ടികയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത്.
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ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (BLO) വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. എന്നാൽ ബിഹാറിലെ എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും പ്രത്യേക ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. ഇതാണ് എസ്ഐആർ വിവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.
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