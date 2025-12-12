പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിന് പരിഹാരവുമായി ഇന്ത്യന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്: പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കഴിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയെ കണ്ടെത്തി ഡോ.രാജ് സർദാർ
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലായ 'ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻ മൈക്രോബയോളജി'യിൽ ഗവേഷണ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
പട്ന: രാജ്യത്ത് പ്ലാസിറ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങള് ദിനം പ്രതി വര്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മണ്ണും നദിയുമെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിനാല് മൂടപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള് നടക്കുകയാണ്.
ആഗോള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 10 ശതമാനം മാത്രമേ പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടെത്തൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രധാനമാണ്. ശേഷിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള് മണ്ണ്, നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ എന്നിവയെ മലിനമാക്കുന്നു. ഇത് വിഷവാതകങ്ങൾ, തരിശുഭൂമികൾ, ആരോഗ്യപരമായ പ്രതികൂല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇന്ത്യ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
മെഷീന് നിര്മിത കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്ക്ക് വിപരീതമായി ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബീഹാറില് നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. സൂഷ്മാണുവിനെ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഇല്ലാതാക്കാന് കഴിയുന്ന ഒരു പഠനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡോ.രാജ് സർദാർ.
പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ ബാക്ടീരിയയെ കണ്ടെത്തി. എക്സ്ട്രീമോഫിലിക് ബാക്ടീരിയയായ മെറ്റാബാസിലസ് നിബ്ബൻസിസിനെ ഡോ.രാജ് സർദാർ കണ്ടെത്തിയത്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലായ 'ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻ മൈക്രോബയോളജി'യിൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് മുമ്പ് തുർക്കിയിലെ അറ്റാറ്റുർക്ക് സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ മുറാത്ത്, ഓസ്സല് ബ്രിട്ടനിലെ എഡിറ്റർ ജിൻവെയ് ഷെങ്ങ് എന്നിവര്ക്ക് തൻ്റെ അവലോകന ശുപാർശ സമർപ്പിച്ചു. മെറ്റാബാസിലസ് നിബ്ബെൻസിസ് അതിൻ്റെ ആന്തരിക മെറ്റബോളിസത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി വിഘടിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ബാക്ടീരിയകൾ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. തന്മാത്രാ ഭാരം 3.3% കുറയ്ക്കുകയും സ്വന്തം ബയോമാസ് വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പോളിയെത്തിലീൻ (PE) പ്ലാസ്റ്റിക് ദീർഘകാല മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഡോ. രാജ് സർദാർ വിശദീകരിക്കുന്നു. "പഠനത്തിൽ പോളിയെത്തിലീൻ വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ 300 സമുദ്ര ബാക്ടീരിയകളെ പരീക്ഷിച്ചു. ഫാറ്റി ആസിഡ് പരിശോധനകളും ജീൻ വിശകലനവും ഉപയോഗിച്ച് RS120 സ്ട്രെയിൻ മെറ്റാബാസിലസ് നിയാബെൻസിസ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു" ഡോ. രാജ് സർദാർ പറഞ്ഞു.
പ്രക്രിയ വിശദീകരണം
ബയോട്രീറ്റ്മെൻ്റ് സമയത്ത്, ബാക്ടീരിയകൾ ആദ്യം പോളിയെത്തിലീൻ പ്രതലത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു. പിന്നീട് രാസ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. വലിയ ഹൈഡ്രോകാർബൺ തന്മാത്രകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി, ഹെപ്റ്റഡെകെയ്ൻ, ടെട്രാകോസേൻ, ബെൻസീൻ തുടങ്ങിയ ചെറിയ തന്മാത്രകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എഫ്ടിഐആര് വിശകലനം രാസഘടനകൾ മാറിയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ താപ സ്ഥിരതയിലും ക്രിസ്റ്റലിനിറ്റിയിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു.
30 ദിവസത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം ബാക്ടീരിയൽ പെറോക്സി ഡേസും ഡീഹൈഡ്രജനേസും കൂടുതൽ സജീവമാണെന്ന് എൻസൈം പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചു.അതേസമയം, ഫിലിമിന്റെ ഭാരം പതിവായി പരിശോധന നടത്തി. RS120 ഉപയോഗിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുശേഷം, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരത്തിന്റെ ഏകദേശം 3.3% കുറഞ്ഞു. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഏക ഭക്ഷണ സ്രോതസായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ പോളിയെത്തിലീൻ ഫിലിമിനെ പതുക്കെ തകർക്കും . ഫലപ്രദമായ പോളിയെത്തിലീൻ ഡീഗ്രേഡറായ മെറ്റാബാസിലസ് നിബ്ബൻസിസിൻ്റെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ടാണിത്.
ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. രാജ് സർദാർ ആരാണ്?
സൗത്ത് ബീഹാറിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നയാളാണ് ഡോ. രാജ് സർദാർ. ഗവേഷണം, പഠനം, അധ്യാപനം എന്നിവയാണ് പ്രവര്ത്തന മേഖല. അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ മൈക്രോബയോളജിയുടെ ഗ്ലോബൽ അംഗവും സ്പ്രിംഗർ നേച്ചറിൻ്റെ മൈക്രോബയോളജി മേഖലയിലെ ഒരു പിയർ റിവ്യൂവറുമാണ്. സഹർസ മുനിസിപ്പൽ സ്വദേശിയാണ്.
