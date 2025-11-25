ETV Bharat / bharat

ഹം നഹീ തോടേങ്കേ... അരയാലിലയില്‍ ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം; ധർമ്മേന്ദ്രയ്‌ക്ക് ആദരം അർപ്പിച്ച് കലാകാരന്മാർ

ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം ധർമ്മേന്ദ്രയ്‌ക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് ബിഹാറില്‍ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാർ. പ്ലാവിലയിലും അരയാല്‍ ഇലയിലും ആണ് ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ചിത്രം തീർത്തിരിക്കുന്നത്.

BIHAR SAND AND LEAF ARTISTS TRIBUTE TO ACTOR DHARMENDRA LEAF ARTISTS PAY TRIBUTE DHARMENDRA ബോളിവുഡ് താരം ധർമ്മേന്ദ്ര
LEAF ARTISTS PAY TRIBUTE DHARMENDRA (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 6:13 PM IST

യേ ദോസ്‌തി, ഹം നഹീ തോടേങ്കേ

തോടേങ്കേ ദം മഗർ, തേര സാത്ത് ന ഛോടേങ്കേ...

ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം ധർമ്മേന്ദ്രയെ കുറിച്ചോർക്കുമ്പോള്‍ പലരുടെയും മനസിലേക്ക് ആദ്യം ഒഴുകിയെത്തുക ഈ ഗാനമായിരിക്കും. സൗഹൃദത്തെ അത്രയും മനോഹരമായി പകർത്തി എഴുതിയ വരികള്‍. ധർമേന്ദ്രയ്‌ക്കൊപ്പം അമിതാഭ് ബച്ചനും സ്‌ക്രീൻ സ്‌പേസ് പങ്കിട്ട ഈ ഗാനം ഒരു എവർഗ്രീൻ ഐറ്റം ആണ്.

ബോളിവുഡിന്‍റെ ഹിമാൻ എന്നാണ് ധർമേന്ദ്ര അറിയപ്പെടുന്നത്. തൊണ്ണൂറാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ ഇന്നലെ (നവംബർ 24), അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം ബോളിവുഡ് സിനിമ അടക്കി ഭരിച്ച നായകൻ ജീവിതത്തിന്‍റെ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞു. സിനിമാ ലോകവും ആരാധകവൃന്ദവും ഒന്നടങ്കം ധർമേന്ദ്രയുണ്ടാക്കിയ ശൂന്യതയില്‍ വേദനിക്കുകയാണ്.

പലരും അദ്ദേഹത്തോട് ആദരം അർപ്പിച്ച് രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരില്‍ ഒരാളാണ് ബിഹാർ സ്വദേശി ദുഷ്യന്ത് കുമാർ. പ്ലാവിലയില്‍ ധർമേന്ദ്രയുടെ രൂപം തയാറാക്കിയാണ് ദുഷ്യന്ത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആരാധന പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

BIHAR SAND AND LEAF ARTISTS TRIBUTE TO ACTOR DHARMENDRA LEAF ARTISTS PAY TRIBUTE DHARMENDRA ബോളിവുഡ് താരം ധർമ്മേന്ദ്ര
പ്ലാവിലയില്‍ തീർത്ത ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ചിത്രം (ETV Bharat)

ബിഹാറിലെ ജാമുയി ജില്ലയിലെ ബിതൽപൂർ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആളാണ് ദുഷ്യന്ത് കുമാർ. ഏഴ് വർഷക്കാലമായി ഇയാള്‍ ഇലകളില്‍ രൂപങ്ങള്‍ കൊത്തിയെടുക്കുന്നു. അരയാല്‍ ഇലയിലാണ് ദുഷ്യന്തിന്‍റെ കാലാവിരുത് ഏറെയും. എത്ര സങ്കീർണമായ ചിത്രവും ഇലകളില്‍ അനായാസം കൊത്തിയെടുക്കും ദുഷ്യന്ത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എൻഡിഎ മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടക്കമുള്ള അഞ്ച് പ്രമുഖരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒരൊറ്റ ഇലയില്‍ കൊത്തിയെടുത്തിരുന്നു ദുഷ്യന്ത്. പിന്നാലെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. നേരത്തെ മോദിയുടെ 75-ാം ജന്മദിനത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മൂന്ന് പോസുകളിലുള്ള ചിത്രവും ഇലയില്‍ ദുഷ്യന്ത് തീർത്തിരുന്നു. ഇത് വൈറലാകുകയും ചെയ്‌തു.

BIHAR SAND AND LEAF ARTISTS TRIBUTE TO ACTOR DHARMENDRA LEAF ARTISTS PAY TRIBUTE DHARMENDRA ബോളിവുഡ് താരം ധർമ്മേന്ദ്ര
അരയാലിലയില്‍ തീർത്ത ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ചിത്രം (ETV Bharat)

ലച്ചുവാഡിലെ ജാരോൺ സിങ് പാലോൺ സിങ് സർക്കാർ സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് ദുഷ്യന്ത് കുമാർ. അധ്യാപനത്തോടൊപ്പം സൗജന്യ കലാപരിശീലനവും നല്‍കുന്നുണ്ട്. 'ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇലകളിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോള്‍ മനസിനൊരു സമാധാനമുണ്ട്. ആർക്കും ഇത് പഠിക്കാൻ കഴിയും.' -ദുഷ്യന്ത് പറയുന്നു.

BIHAR SAND AND LEAF ARTISTS TRIBUTE TO ACTOR DHARMENDRA LEAF ARTISTS PAY TRIBUTE DHARMENDRA ബോളിവുഡ് താരം ധർമ്മേന്ദ്ര
അരയാലിലയില്‍ തീർത്ത ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ചിത്രം (ETV Bharat)

ഭഗവല്‍പൂരില്‍ നിന്നുള്ള പ്രശസ്‌ത സാൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് മധുരേന്ദ്ര കുമാറും അരയാൽ ഇലയിൽ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ചിത്രം തയാറാക്കിയിരുന്നു. "ധർമ്മേന്ദ്ര സാഹിബ് തന്‍റെ അഭിനയവും ലളിതമായ പെരുമാറ്റവും കൊണ്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി. ഈ കലാസൃഷ്‌ടി അദ്ദേഹത്തിന് എന്‍റെ എളിയ ആദരമാണ്" എന്ന് മധുരേന്ദ്ര പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്‌ടികളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അടക്കം വൈറലാണ്.

