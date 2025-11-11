ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: നക്സല് ഭീതിയില്ലാതെ ആദ്യമായി ഗ്രാമീണര് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി
ഒരിക്കല് നക്സല് ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന ബിഹാറിലെ ഛോര്മാര, പിച്ചൂലിയ ഗ്രാമങ്ങളില് ഇക്കുറി പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകള് സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. ഇവിടെയുണ്ടായ ജനപങ്കാളിത്തം വിജയകരമായ നക്സല് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളുടെ വിജയവും ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള പുത്തന് വിശ്വാസവുമാണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്.
By Dev Raj
Published : November 11, 2025 at 7:40 PM IST
പട്ന: ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ബിഹാറിലെ ജാമുയി ജില്ലയിലെ ഛോര്മാര ഗ്രാമത്തിലെ ജനത സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലെ പോളിങ് ബൂത്തില് വോട്ട് ചെയ്തു. നക്സല് ഭീതി അകന്നിരിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. നക്സലുകള്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തില് യാതൊരു വിശ്വാസവുമില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് ബഹിഷ്ക്കരിക്കാന് അവര് നാട്ടുകാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതും പതിവായിരുന്നു. ജില്ലയുടെ മറ്റ് ചില നക്സല്-മാവോയിസ്റ്റ് അക്രമബാധിത ഗ്രാമങ്ങളും ആദ്യമായി പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തി.
മുന്കാലങ്ങളില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഈ ഗ്രാമങ്ങള്ക്കായി കിലോമീറ്ററുകള്ക്ക് അകലെ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളില് പോളിങ് ബൂത്തുകള് സജ്ജമാക്കുകായിരുന്നു പതിവ്. വോട്ട് ചെയ്യാനാഗ്രഹമുള്ളവര്ക്ക് ഒരുദിവസം അതിനായി നീക്കി വച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. ഇക്കുറി പക്ഷേ കാര്യങ്ങള് മാറി മറിഞ്ഞു.
ഇതിനെ വലിയ വിജയമായാണ് ബിഹാര് പൊലീസിലെ അഡീഷണല് ഡയറക്ടര് ജനറല് കുന്ദന് കൃഷ്ണന് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇടത് തീവ്രവാദ ബാധിത മേഖലകളായ ഇടങ്ങളില് പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇക്കുറി പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകള് സജ്ജമാക്കിയത്. മുന്കാലങ്ങളില് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകള് പോലും ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.
പട്നയ്ക്ക് തെക്ക് കിഴക്കായി മുന്നൂറ് കിലോമറ്റര് അകലെ ബര്ഹാത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയില് വനത്താലും കുന്നുകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ട ഇടത്താണ് ഛോര്മാര ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബിഹാര് - കേന്ദ്ര പൊലീസ് സേനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ 1011 വോട്ടര്മാര്ക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഇവിടെ ഒരു പോളിങ് ബൂത്തൊരുക്കി. 488 പുരുഷന്മാരും 523 സ്ത്രീകളുമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വോട്ടര്മാര്. ഇവരില് ഭൂരിഭാഗവും പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരുമാണ്.
നക്സല് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കാട്ടിനുള്ളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഛോമാരഗ്രാമം. സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെ ഏഴാമത് പാര്ട്ടി കോണ്ഗ്രസ് 2007 ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളില് ഇവിടെയാണ് നടന്നത്. നിരോധിത സംഘടനയുടെ ജനറല് സെക്രട്ടറി ഗണപതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുപ്പല്ല ലക്ഷ്മണ റാവു , പ്രശാന്ത് ബോസ്, കൃഷ്ണ ദ തുടങ്ങിയ ഉന്നത നേതാക്കളടക്കം നിരവധി പേര് ഇതില് പങ്കെടുത്തു എന്നും കൃഷ്ണന് പറയുന്നു.
2004സെപ്റ്റംബര് 21ന് മാവോയിസ്റ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സെന്റര്(എംസിസി)പീപ്പിള്സ് വാര് ഗ്രൂപ്പ്(പിഡബ്ല്യുജി)സിപിഐഎംഎല്, നക്സല് ബാരി തുടങ്ങി നിരവധി നക്സല് സംഘടനകള് ലയിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ കോണ്ഗ്രസായിരുന്നു ഛോര്മാരയില് നടന്നത്. ഈ മേഖല ദീര്ഘകാലമായി ഭരണകൂടത്തി്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് പുറത്താണ്. 2009ല് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാലയം നക്സലുകള് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞത് ഇവരുടെ ഈ മേഖലയിലെ അധീശത്വത്തെയാണ് കാട്ടുന്നത്.
മേഖലയിലെ നക്സലുകളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം 2022 മുതല് തന്നെ തുടങ്ങി. ഇതിനായി സിഎപിഎഫ് രൂപീകരിച്ചു. ഉന്നത നേതാക്കളായ അര്ജുന് കോഡ, ബാലേശ്വര് കോഡ, നാഗേശ്വര് കോഡ, സൂരജ് മുര്മു, രാവണ് കോഡ, ഭോല കോഡ തുടങ്ങിയവര് കീഴടങ്ങിയതോടെ ഇടത് തീവ്രവാദ സംഘത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് തകര്ന്നു. പ്രദേശത്തെ വോട്ടര്മാര്ക്ക് ഇവിടെ തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.
വോട്ട് ചെയ്തത് പലര്ക്കും ഒരു പുത്തന് അനുഭൂതിയായിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തില് പങ്കാള ആയിരിക്കുന്നു, ഭാവിയില് വികസനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഛോമാരയിലെ വോട്ടറായ രാംകുമാര് പ്രതികരിച്ചത്. ജയിലില് കഴിയുന്ന നക്സല് കമാന്ഡര് അര്ജുന് കോഡയുടെ ഭാര്യയും വോട്ട് ചെയ്തു.
ഗയ ജില്ലയിലെ ഇമാമംഗഞ്ജ് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലുള്ള ഛകര്ബന്ധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലുള്ള പിഛുലിയ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളും സ്വന്തം പോളിങ് ബൂത്തില് ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്തു. പട്നയില് നിന്ന് 190 കിലോമീറ്റര് തെക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഝാര്ഖണ്ഡുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്നു. ഇതും വനപ്രദേശമാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് ഇവിടെയും ആദ്യമായി ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നുവെന്ന് കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം സമാധാനപരമായിരുന്നു. ജനങ്ങള് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
റോഹ്താസ് ജില്ലയിലെ റെഹാല് മേലയിലുള്ള വന ഗ്രാമവും ഇന്ന് സ്വന്തം പോളിങ് ബൂത്തില് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. മൂന്ന ദശാബ്ദത്തിന് ശേഷമാണ് പട്നയില് നിന്ന് 220 കിലോമീറ്റര് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള ഈ ഗ്രാമം വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നക്സല് ആക്രമണം മൂലം ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു ഇവിടെയും കാര്യങ്ങള്. അടുത്തിടെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തെയും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നത്.
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് തങ്ങള്ക്ക് ഉത്സവമായിരുന്നു. എന്താണ് വോട്ടിങ് എന്നോ എങ്ങനൊണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്നോ തങ്ങള്ക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല. മുന്പ് വോട്ട് ചെയ്ത ചിലരില് നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങള് മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് റെഹാല് മേഖലയിലെ കോര്ഹാന്സ് ഗ്രാമത്തിലുള്ള സുശീല് പ്രസാദ് ഖാര്വാര് പറയുന്നു.