"എസ്‌ഐആര്‍ ജനാധിപത്യത്തെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ആയുധം", ബിഹാറില്‍ വോട്ട് മോഷണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ബിഹാറിൽ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം നടന്നിരുന്നു. അറുപത് ലക്ഷം വോട്ടർമാരെ ഇതിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്‌തുവെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ്

Akhilesh Yadav (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2025 at 3:54 PM IST

പാറ്റ്‌ന: ബിഹാറിൽ എൻഡിഎ മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നാലെ ബിജെപിയ്‌ക്ക് എതിരേയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെയും ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം 'വോട്ട് ചോരി' യുടെ മറ്റൊരു മാധ്യമമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബിജെപിക്കും ജെഡിയുവിനും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ബിഹാറിൽ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം നടന്നിരുന്നു. അറുപത് ലക്ഷം വോട്ടർമാരെ ഇതിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്‌തുവെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് ആരോപിച്ചു. മൊത്തം വോട്ടർമാരിൽ 10% പേർ ഇല്ലാതായി. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രതിപക്ഷ വോട്ടർമാരായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം ജനാധിപത്യത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വളരെ വലിയ ആയുധമാണ്... ബിഹാറിലെ എല്ലാവരും മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ദൃശ്യമാകാത്തത് എന്ത് കൊണ്ട്? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ബിഹാറിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിലൂടെ കളിച്ച കളി ഇനി പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്‌നാട്, യുപി, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാധ്യമാകില്ല, കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗൂഢാലോചന ഇനി ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ബിജെപിയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ബിജെപി ഒരു പാർട്ടിയല്ല, അത് വഞ്ചനയാണ്," അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ്

അതേസമയം, ബിജെപിയേയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും എതിർത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര രംഗത്ത് എത്തി. "ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോള്‍ മത്സരം. ആരാണ് വിജയിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറും ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള മത്സരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ബിഹാറിലെ ജനങ്ങളെ കുറച്ചുകാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. തീവ്ര വോട്ട് പരിഷ്‌കരണവും വോട്ട് ചോരിയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവർ എങ്ങനെ അപാരമായ ധൈര്യം കാണിച്ചു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. 'വോട്ടെണ്ണലിൽ ക്രമക്കേടുകൾ' നടന്നതായും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

വോട്ടെണ്ണൽ സത്യസന്ധമാണോ? സംശയിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാജേഷ് റാം

വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയുടെ സത്യസന്ധതയെക്കുറിച്ച് ബിഹാറിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാജേഷ് റാം സംശയം ഉന്നയിച്ചു. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭൂപടത്തിനിടയിൽ, വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയിൽ "ഗുരുതരമായ അപാകതകൾ" ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ആദ്യ റൗണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടപടിക്രമങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലായതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭരണകൂടം "വോട്ടുകൾ മോഷ്‌ടിക്കാൻ" ശ്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും "സെർവർ വാനുകൾ" ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുവെന്നും "ബൂത്തുകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ" നടക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. "മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാനയിലും വോട്ട് മോഷണം നടക്കുമ്പോൾ, ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംശയിക്കുന്നില്ല? അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തൊഴിലില്ലായ്‌മ, പേപ്പർ ചോർച്ച, ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി, നിരന്തരമായ കുടിയേറ്റം എന്നിവയിൽ വേരൂന്നിയ "നീരസം" ബീഹാറിലെ വോട്ടർമാർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

"സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി സമ്പാദിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യുവാക്കൾ നിരാശരാണ്. ബിജെപിയുടെ പിന്തുണയുള്ള 20 വർഷത്തെ ഭരണം അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി, ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അവർ ബട്ടൺ അമർത്തിയതെന്ന് വോട്ടർമാർക്കറിയാം. ഫലം അവരുടെ പ്രതീക്ഷയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, കോപം സ്വാഭാവികമാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, "തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയ നിഷ്‌പക്ഷവും സുതാര്യവുമാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകണമെന്നും നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും തെളിവുകളുമുണ്ട് എന്നും അത് വ്യക്തമാക്കണം എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞത്.

