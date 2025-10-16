ETV Bharat / bharat

ബിഹാര്‍; പത്രിക സമര്‍പ്പണ സമയം അവസാനിക്കുന്നു, സീറ്റ് ധാരണയിലെത്താനാകാതെ മഹാസഖ്യം, മുഴുവന്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെയും പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിജെപി

സ്വന്തം നിലയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്, പുതു നീക്കം തേജസ്വി പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ, നവംബര്‍ ആറ്, പതിനൊന്ന് തീയതികളിലാണ് ബിഹാറില്‍ പോളിങ്. നവംബര്‍ പതിനാലിന് ഫലമറിയാം.

CONGRESS BJP NDA bihar elrction 2025
Posters of the National Democratic Alliance (NDA) installed at the BJP media centre ahead of the Bihar Legislative Assembly election, in Patna on Wednesday (ANI)
author img

By PTI

Published : October 16, 2025 at 8:13 AM IST

|

Updated : October 16, 2025 at 9:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിലെ ധാരണ പ്രകാരം തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച മുഴുവന്‍ സീറ്റുകളിലും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിജെപി. പതിനെട്ട് പേരുടെ കൂടി പട്ടിക ഇന്നലെ ഏറെ വൈകി ബിജെപി പുറത്ത് വിട്ടു.

നേരത്തെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പട്ടിക ബിജെപി പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ഇതില്‍ ഗായിക മൈഥിലി ഠാക്കൂര്‍ അടക്കമുള്ളവരുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മുന്‍ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആനന്ദ് മിശ്ര ബക്‌സര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നും ജനവിധി തേടും.

ചൊവ്വാഴ്‌ച ബിജെപി 71 പേരുടെ പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. മൂന്നാം പട്ടിക പ്രകാരം കൊച്ചധാമന്‍ സീറ്റില്‍ ബിന ദേവി ജനവിധി തേടും. മൊഹാനിയയില്‍ നിന്ന് സംഗീത കുമാരിയും മത്സരിക്കും. പട്ടിക ജാതി സംവരണ മണ്ഡലമാണിത്.

CONGRESS BJP NDA bihar elrction 2025
J P Nadda (ETV Bharat)

നര്‍കാതിയ ഗഞ്ജ് സീറ്റില്‍ നിന്ന് സഞ്ജയ് പാണ്ഡെ മത്സരിക്കും. രാഘവ് പൂരില്‍ നിന്ന് സതീഷ് കുമാര്‍ യാദവും ഭാബുവയില്‍ നിന്ന് ഭാരത് ബിന്ദും ജനവിധി തേടും. മുരാരി പാസ്വാന്‍ പിര്‍പെയ്‌ന്തിയില്‍ നിന്ന് മത്സരിക്കും. ഇതും പട്ടിക ജാതി സംവരണ മണ്ഡലമാണ്. രാംഗഡ്‌ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് അശോക് കുമാര്‍ സിങ് മത്സരിക്കും.

ഇതോടെ 101 മണ്ഡലത്തിലെയും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ ബിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബിജെപിയും ജെഡിയുവും 101 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ വീതമാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ള ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രി ചിരാഗ് പാസ്വാന്‍ നയിക്കുന്ന ലോക്‌ജന ശക്തി പാര്‍്ടടി 29 സീറ്റില്‍ ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം ഒന്നാംഘട്ട പോളിങിനുള്ള നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രികാസമര്‍പ്പണത്തിനുള്ള സമയപരിധി നാളെ അവസാനിക്കും. എന്നാല്‍ മഹാസഖ്യത്തിന് ഇനിയും സീറ്റ് വിഭജനത്തില്‍ ധാരണയിലെത്താനായിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്വന്തം നിലയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്‍ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ഈ നീക്കം.

CONGRESS BJP NDA bihar elrction 2025
Representative image (ETV Bharat)

കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ബിഹാര്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാജേഷ് റാം കുടുമ്പ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടുമെന്ന് പാര്‍ട്ടിയുടെ എക്‌സ് ഹാന്‍ഡിലൂടെ അറിയിച്ചു. സഖ്യത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പട്ടിക പുറത്ത് വിടും മുമ്പാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന മറ്റ് ചിലരുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇവര്‍ പങ്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ആര്‍ജെഡി അടക്കമുള്ള സഖ്യകക്ഷികളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുകയാണ്. എന്നാല്‍ ഇനിയും ധാരണയിലെത്താനായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. അതിനിടെ ആര്‍ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഘവ്പൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു.

തനിക്ക് കുടുമ്പ സീറ്റ് നല്‍കിയതില്‍ രാജേഷ് റാം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വസിര്‍ഗഞ്ച് സീറ്റില്‍ നിന്ന് ശശി ശേഖര്‍ സിങ് ജനവിധി തേടും. ഛോട്ടെ മുഖ്യ എന്നറിയിപ്പെടുന്ന കൗശലേന്ദ്ര കുമാര്‍ നളന്ദ സീറ്റില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടും.

ബാര്‍ബീഘ സീറ്റില്‍ നിന്ന് തൃശൂല്‍ധരി സിങിനെയാണ് പാര്‍ട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാജപാക്കാഡ് മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് പ്രതിമ ദാസ് ജനവിധി തേടും. ശശിഭൂഷണ്‍ റായ് എന്ന ഗപ്പു റായി ഗോവിന്ദ് ഗഞ്ജ് മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിക്കും. മുസാഫര്‍പൂര്‍ സീറ്റില്‍ വിജേന്ദ്ര ചൗധരിയാണ് മത്സരിക്കുക.

ഗോപാല്‍ഗഞ്ച് മണ്ഡലത്തില്‍ ഓംപ്രകാശ് ഗാര്‍ഗാണ് മത്സരിക്കുക. ജിതേന്ദ്ര സിങ് അമര്‍പൂരില്‍ നിന്നും ജനവിധി തേടും. ബെഗുസരായ് സീറ്റില്‍ അമൃത ഭൂഷണ്‍ ആണ് മത്സരിക്കുക. ലാലന്‍ കുമാര്‍ സുല്‍ത്താന്‍ ഗഞ്ച് സീറ്റില്‍ ജനവിധി തേടും. റോസ്‌ദ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ ബി കെ രവിയെ ആണ് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്ത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ബിഹാറിലെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ പ്രകാശ് ഗരിബ് ദാസ് ബഛ്‌വാഡ സീറ്റില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടും. ആനന്ദ് ശേഖര്‍ സിങ് ഔറംഗാബാദ് മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് മത്സരിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നവംബര്‍ ആറ്, പതിനൊന്ന് തീയതികളിലാണ് ബിഹാറില്‍ പോളിങ്. ഒന്നാം ഘട്ട പോളിങിനുള്ള നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയം നാളെ അവസാനിക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് ഈ മാസം 20 വരെ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാം. നവംബര്‍ പതിനാലിന് ഫലമറിയാം.

Also Read: 57 പേരടങ്ങിയ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയുമായി ജെഡിയു, ബിജെപിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പട്ടികയും പ്രഖ്യാപിച്ചു

Last Updated : October 16, 2025 at 9:03 AM IST

TAGGED:

CONGRESS
BJP
NDA
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR POLLS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.