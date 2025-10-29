ബിഹാര്: 423 സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് കൊടുംകുറ്റവാളികള്, മത്സര രംഗത്ത് സ്ത്രീകള് കേവലം ഒന്പത് ശതമാനം, ധനാധിപത്യം പിടിമുറുക്കുന്നു
ഇതില് 354 പേരെ ഗൗരവ കുറ്റകൃകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവരുമാണ്. ഇതില് 33 കൊലപാതകികളുണ്ട്. 86 പേര് കൊലപാതക ശ്രമം നടത്തിയവരാണ്. 42 പേര്ക്കെതിരെ സ്ത്രീകള്ക്തെിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്കും ബലാത്സംഗത്തിനുമാണ് കേസുള്ളത്.
Published : October 29, 2025 at 12:23 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 12:40 PM IST
പട്ന: 2025 ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ വിശദമായ പശ്ചാത്തലം വിലയിരുത്തി അസോസിയേഷന് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ്(എഡിആര്) ഉം ബിഹാര് ഇലക്ഷന് വാച്ചും റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വിട്ടു. 1314 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 1303 പേരുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിശകലനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 121 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ ഈ വിശകലനം ബിഹാര് രാഷ്ട്രീയവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക ശക്തിയും തമ്മില് ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആദ്യഘട്ടത്തില് ജനവിധി തേടുന്ന 1303 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 423 പേരും അതായത് 32 ശതമാനവും തങ്ങളുടെ പേരില് ക്രിമിനല് കേസുകളുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതില് 354 പേര് അതായത് 27ശതമാനവും ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവരാണ്. 33 പേര് കൊലപാതകം, 86 പേര് കൊലപാതക ശ്രമം, 42 പേര് ബലാത്സംഗവും സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയുള്ള മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്കുമാണ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്.
എല്ലാ കക്ഷികളില് നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്ത്ഥികളിലും കൊടുംകുറ്റവാളികളുണ്ട്. ജന് സൂരജ് പാര്ട്ടിയിലെ 114 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 49 പേര് അതായത് 43ശതമാനം പേര് കുറ്റവാളികളാണ്. ബഹുജന് സമാജ് വാജി പാര്ട്ടിയിലെ 89 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് പതിനാറ് പേര് അതായത് പതിനെട്ട് ശതമാനം പേരും രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിലെ 70സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 42 പേരും (60ശതമാനം)ജനതാദള് യുണൈറ്റഡിലെ 57 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 15 (26ശതമാനം)പേരും കുറ്റവാളികളാണ്. ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 48 പേരില് 27(56ശതമാനം) പേരും കുറ്റവാളികളാണ്. ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിയുടെ 44 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് ഒന്പത്(20ശതമാനം) പേരും കേസുള്ളവരാണ്. കോണ്ഗ്രസിലെ 23 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 12(52ശതമാനം) പേര്ക്കും കേസുണ്ട്.സിപിഐഎംഎല്ലിന്റെ പതിനാല് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് ഒന്പത് (64ശതമാനം) പേരും കേസുള്ളവരാണ്. ലോക്ജനശക്തി പാര്ട്ടി(രാം വിലാസ് പാസ്വാന്)യുടെ പതിമൂന്ന് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് അഞ്ച് പേരും നിയമനടപടി നേരിടുന്നവരാണ്. സിപിഐയുടെ അഞ്ച് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് നാല് പേരും അതായത് എണ്പത് ശതമാനം പേരും കേസുള്ളവരാണ്. സിപിഎമ്മിന്റെ മൂന്ന് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളും ക്രിമിനല് പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ്.
മൊത്തം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കണക്കുകളും രാഷ്ട്രീയപ്പാര്ട്ടികള്ക്ക് തലവേദനയുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ആര്ജെഡിയുടെ എഴുപത് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 53 പേരും അതായത് 76ശതമാനവും തങ്ങളുടെ പേരില് കേസുകളുണ്ടെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ 48 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 31 പേരും അതായത് 65 ശതമാനവും കേസുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോണ്ഗ്രസിന്റെ 23 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് പതിനഞ്ച് പേര് അതായത് 25 ശതമാനം പേര് കേസുണ്ടെന്ന് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിപിഐഎംഎല്ലിന്റെ പതിനാല് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 13 പേരും അതായത് 93ശതമാനം പേര് കേസുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. സിപിഐയുടെയും സിപിഎമ്മിന്റെയും എല്ലാ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളും തങ്ങളുടെ പേരില് കേസുണ്ടെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയത്തില് സുപ്രീം കോടതി മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്ക് പുല്ലുവില
ക്രിമിനല് പശ്ചാത്തലമുള്ളവര്ക്ക് മത്സരിക്കാന് അവസരം നല്കുന്നതിന് കൃത്യമായ കാരണം കാണിക്കണമന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ 2020 ഫെബ്രുവരിയിലെ മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികല് പൂര്ണമായും അവഗണിച്ചെന്നും എഡിആര് റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരാളെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ കഴിവും നേട്ടങ്ങളും സാമൂഹ്യ സംഭാവനകളും കണക്കിലെടുത്ത് വേണമെന്നും കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറിച്ച് അയാളുടെ പ്രശസ്തിയോ രാഷ്ട്രീയ സമ്മര്ദ്ദമോ മാനദണ്ഡമാകരുതെന്നും നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്.
നിലവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള് മത്സരിപ്പിക്കുന്നവരില് 32 ശതമാനം പേര്ക്കും കുറ്റകൃത്യ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നും എഡിആര് റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സ്ഥാനാര്ത്ഥികളിലെ കോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ
1303 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 519 പേരും അതായത് നാല്പ്പത് ശതമാനവും കോടീശ്വരന്മാരാണ്. ഇവരുടെ ശരാശരി ആസ്തി 3.26 കോടി രൂപയാണ്. ധനാധിപത്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പിടിമുറുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മിക്ക കക്ഷികളും ധനാഢ്യരായവരെ തന്നെയാണ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളതും. ക്രമേണ പണം രാഷ്ട്രീയത്തില് പിടിമുറുക്കുകയും സാധാരണക്കാരും ഇടത്തട്ടുകാരുമായവരുടെ സാന്നിധ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും.
ഇപ്പോള് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് പണം ഒരു അവശ്യഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് പ്രവീണ് ബാഗി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ധനികരായവര്ക്കാണ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയത്തില് എല്ലാ കക്ഷികളും ഇപ്പോള് മുന്ഗണന നല്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തില് പണത്തിന് നിര്ണായകമായ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് ഇതിലൂടെ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ധാര്മ്മികത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് എഡിആര് റിപ്പോര്ട്ടെന്നും ബാഗി കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ജെഎസ്പിയുടെ 114 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 81, ആര്ജെഡിയുടെ 70 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളില് 68 , ജെഡിയുവിന്റെ 57ല് 52, ബിജെപിയുടെ 48ല് 44, കോണ്ഗ്രസിന്റെ 23ല് 18, എല്ജെപിയുടെ പതിമൂന്നില് 10, ബിഎസ്പിയുടെ 89ല് 27, എഎപിയുടെ 44ല് 13, സിപിഐയുടെ അഞ്ചില് മൂന്ന്, സിപിഎമ്മിന്റെ മൂന്നില് രണ്ട്സിപിഐ എംഎല്ലിന്റെ പതിനാലില് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് കോടിപതികളുടെ കണക്ക്.
സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
അഞ്ചാം ക്ലാസിനും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിനുമിടയില് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണം 519 ആണ്. 651 പേര്ക്ക് അതായത് അന്പത് ശതമാനത്തിന് ബിരുദമോ അതിന് മുകളിലോ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവര്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളാണ് കോടീശ്വരന്മാരെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നതായി ബാഗി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെക്കാള് സാമ്പത്തിക കരുത്ത് സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയത്തില് ഘടകമാകുന്നുവെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
വനിതാ പങ്കാളിത്തം നാമമാത്രം
ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സര രംഗത്തുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം കേവലം ഒന്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില് സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം തുലോം തുച്ഛമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടികയാണിത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഈ മേഖലയില് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നല്കണമെന്നും എഡിആര് റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എങ്കില് മാത്രമേ വോട്ടര്മാര്ക്ക് ഭയരഹിതമായി വോട്ട് ചെയ്യാനാകൂ എന്നും റിപ്പോര്ട്ട് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.
ബിഹാര് രാഷ്ട്രീയത്തില് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും പണത്തിന്റെയും വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സ്വാധീനം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയ്ക്കുള്ള ഗുരുതര ഭീഷണിയാണെന്നും എഡിആര് റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തെ പരിഷ്ക്കരിക്കണമെന്ന് യാതൊരു താത്പര്യവുമില്ല. കുറ്റകൃത്യ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാക്കുന്നത് സാധാരണമായിരിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി നിയമനിര്മ്മാതാക്കള് തന്നെ നിയമലംഘകരായി മാറുന്ന കാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.