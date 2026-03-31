ബിഹാറിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് എട്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

നളന്ദ ജില്ലയിലെ ശീതള ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥനയ്ക്കിടെയാണ് അപകടം. പരിക്കേറ്റവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി.

SEVERAL DEAD SHEETLA TEMPLE NALANDA SHEETLA TEMPLE NALANDA INCIDENT DEVOTEES DEAD IN TEMPLE BIHAR SHEETLA TEMPLE INCIDENT BIHAR
Crowd In Sheetla Temple In Nalanda (special arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 31, 2026 at 11:56 AM IST

പട്‌ന: ബിഹാറിലെ നളന്ദ ജില്ലയിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് എട്ട് തീർഥാടകർ മരിച്ചു. ദീപ്‌നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മഘ്‌ര ഗ്രാമത്തിലുള്ള ശീതള ക്ഷേത്രത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരിച്ചവരെല്ലാം സ്ത്രീകളാണ്. അപകടത്തിൽ എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരിൽ ആറ് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

ചൈത്രമാസത്തിലെ അവസാന ചൊവ്വാഴ്ചയായതിനാൽ പുലർച്ചെ മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്കായിരുന്നു. മഹാവീർ ജയന്തിയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ഒത്തുവന്നതോടെ ദർശനത്തിനായി അയൽജില്ലകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി. ഇതിനിടെയുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത കിംവദന്തി ഭക്തർക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. ജനങ്ങൾ ചിതറിയോടിയതോടെ നിയന്ത്രണാതീതമായ തിരക്കിൽ നിലത്തുവീണവർ ചവിട്ടേറ്റാണ് മരിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർന്നത് അപകടത്തിൻ്റെ ആക്കം വർധിപ്പിച്ചു. മതിയായ പൊലീസ് സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലാത്തിച്ചാർജ് നടന്നതായും ദൃക്‌സാക്ഷികൾ ആരോപിച്ചു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം

വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ പൊലീസും ഭരണകൂട ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ആംബുലൻസുകളിൽ ബിഹാർ ഷെരീഫിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കാൻ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി അനുശോചിച്ചു. അപകടം ഹൃദയഭേദകമാണെന്നും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

പ്രതിഷേധവുമായി ജനങ്ങൾ

അപകടത്തിന് പിന്നിൽ ക്ഷേത്ര മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെയും ഭരണസമിതിയുടെയും അനാസ്ഥയാണെന്നാരോപിച്ച് ഗ്രാമവാസികൾ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഉത്സവങ്ങളിലും പ്രാർഥനാ അവസരങ്ങളിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ ജനക്കൂട്ടമുണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മതിയായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ ബാരിക്കേഡുകളോ വിന്യസിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച പലരുടെയും നില ഗുരുതരമായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാം. ദീപ്‌നഗർ പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. വിഷയത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് ഉറപ്പുനൽകി.

മുമ്പ് നടന്ന അപകടങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ മാസം ബിഹാറിലെ ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരനിൽ ആത്മീയ നേതാവ് അനിരുദ്ധാചാര്യയുടെ പരിപാടിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. റക്സോൾ വിമാനത്താവള മൈതാനത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം എത്തുന്നതിനിടെ പ്രധാന കവാടത്തിലാണ് തിരക്കുണ്ടായത്. ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സമ്മർദത്തെ തുടർന്ന് കവാടം തകർന്നു. ഉടൻ പൊലീസ് ഇടപെട്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി.

കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 27ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കരൂരിൽ നടൻ വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടിയായ ടിവികെയുടെ രാഷ്ട്രീയ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 41 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. വൻ ജനക്കൂട്ടം പങ്കെടുത്ത പരിപാടി നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെയാണ് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തത്. വൻകിട പരിപാടികളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്.

TAGGED:

NALANDA TEMPLE STAMPEDE NEWS
SHITALA TEMPLE CROWD RUSH
BIHAR TEMPLE ACCIDENT TODAY
RESCUE OPERATIONS IN NALANDA
BIHAR TEMPLE STAMPEDE

