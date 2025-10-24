മരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാണാൻ ആരൊക്കെയെത്തും? അറിയാൻ ഒരാഗ്രഹം; ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 'ശവസംസ്കാരം' നടത്തി മോഹൻലാല്
പട്ന: മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു നോക്ക് അവസാനമായി കാണാൻ ആരൊക്കെ വരുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഭൂരിഭാഗം പേരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ അതറിയാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അങ്ങനെ തൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമെന്നറിയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലോ? ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങ് നടത്തിയ ഒരാൾ.
കഥ നടക്കുന്നത് അങ്ങ് ബിഹാറിലെ ഗയയിലാണ്. 74 കാരനായ റിട്ട. വ്യോമസേന ഓഫിസർ മോഹൻലാലാണ് കഥയിലെ നായകൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങ് നടത്തണമെന്ന്. പക്ഷെ വിചിത്രമായ ഈ ആഗ്രഹം കേട്ടവരെല്ലാം ഒന്നു ഞെട്ടി.
ശവസംസ്കാരം നടത്താൻ മുക്തിധാം നിർമിച്ചു
തൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി മോഹൻലാൽ മുക്തിധാം നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനായി മുന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ച് മുക്തിധാം പൂർത്തിയാക്കി. മുഴുവനായും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇത്.
എന്തിന് മുക്തിധാം?
മോഹൻലാലിൻ്റെ ഗ്രാമമായ കൊഞ്ചിയിൽ മഴക്കാലങ്ങളിൽ ശവസംസ്കാരം നടത്താൻ സ്ഥലമോ സൗകര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മൃതദേഹങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കാൻ പോയവർ പോലും വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും മുങ്ങിപോവും.
ഇത് കണ്ടതോടെയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ മനസിൽ മുക്തിധാം എന്ന ആശയം ഉണ്ടാവുന്നത്. മരണശേഷം എല്ലാവരും മാന്യമായ ശവസംസ്കാരം അർഹിക്കുന്നു എന്ന് മോഹൻലാലിന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് മുക്തിധാം നിർമിക്കുന്നത്. ഈ വിചിത്രമായ പ്രവൃത്തിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു മോഹൻലാലിന് പറയാൻ. തൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് അറിയണമായിരുന്നു.
"ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. എൻ്റെ മരണശേഷം ആരൊക്കെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയണമായിരുന്നു. ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനമെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരു ശ്മശാനം നിർമിച്ചു. എൻ്റെ ഒരു പ്രതീകാത്മക പ്രതിമ കത്തിക്കുകയും വിരുന്നു നൽകുകയും ചെയ്തു", മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.
"ഇത് വെറുമൊരു ശവസംസ്കാര ഘോഷയാത്രയല്ല, മറിച്ച് ജീവിതപാഠങ്ങളുടെയും സമൂഹത്തോടുള്ള സമർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണിത്", മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം സാമൂഹിക സേവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇത്തരം തത്ത്വചിന്തകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒരു മുളങ്കമ്പിൽ കിടത്തി പാട്ടും നൃത്തവുമായാണ് മോഹൻലാലിനെ മുക്തിധാമിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. "ചൽ ഉദ് ജാ രേ പഞ്ചി" എന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം മുക്തിധാമിലെത്തിയത്. "രാം നാം സത്യ ഹേ" എന്ന മന്ത്രവും ചൊല്ലിയായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.
"മോഹൻലാൽ മുമ്പ് ഒരു വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. സാമൂഹിക സേവനത്തിനായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു. അതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു ശ്മശാനം ഒരുക്കി. അദ്ദഹം നാടിനു വേണ്ടി ചെയ്ത വലിയ ഒരു സേവനം തന്നെയാണിത്. ഇത് ഭാവി തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുക മാത്രമല്ല എന്നും ഒരു ഓർമിക്കുന്ന ഒരു നിസ്വാർഥ സേവനമാണിത്", ഗ്രാമവാസിയായ ശ്രാവൺ കുമാർ പറഞ്ഞു.
