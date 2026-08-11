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സ്വർണം കൊണ്ട് 'മോദി' പ്രതിഷ്‌ഠ; പ്രധാനമന്ത്രിയ്‌ക്ക് ബിഹാറിൽ ക്ഷേത്രം ഒരുങ്ങുന്നു

"നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കടുത്ത ഭക്തനായ സാമ്രാട്ട് ചൗധരി മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഭൂമി നൽകില്ലേ?" രാജൻ സിങ് പറഞ്ഞു.

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The statue will be made of gold (Bihar State Kinnar Welfare Board)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 8:24 PM IST

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പട്‌ന: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കായി ബിഹാറില്‍ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കിന്നർ വെൽഫെയർ ബോർഡ് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിനായുള്ള മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക അംഗീകാരത്തിനും നന്ദി സൂചകമായാണ് ഈ തീരുമാനം. ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വർണ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഇതിനായി ഭൂമി അനുവദിക്കുമെന്നും ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2019 ൽ മോദി സർക്കാർ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ സംരക്ഷണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതോടെ നമ്മുടെ വിധി മാറ്റിമറിച്ചുവെന്ന് ബിഹാർ സംസ്ഥാന കിന്നർ ക്ഷേമ ബോർഡ് അംഗമായ രാജൻ സിങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 2019 ന് മുമ്പ് ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ സബ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടറോ ഡോക്‌ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ ഈ ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തി.

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"ഇന്ന് ഈ നിയമം കാരണം ബിഹാറിൽ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡ്ര്‍മാര്‍ ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരാകുന്നു, ഷണ്ഡന്മാർ പോലീസുകാരാകുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, കിന്നർ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ ക്ഷേമ ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായും മാറ്റുന്നു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജൂലൈ 29 ന് നടന്ന ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യ യോഗത്തിലാണ് മോദിയ്‌ക്കായി ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം പണിയണമെന്ന കിന്നര്‍ ബോര്‍ഡ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ബോര്‍ഡ് നിര്‍ദേശം പാസാക്കി. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിര്‍മാണത്തിനായി അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലവും സർക്കാരിൽ നിന്ന് 112 കോടി രൂപയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സിങ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനോടകം നിര്‍േദശം കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയ്‌ക്ക് അയക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് പണം നൽകുന്നില്ല? നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കടുത്ത ഭക്തനായ സാമ്രാട്ട് ചൗധരി മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഭൂമി നൽകില്ലേ? സാമ്രാട്ട് ചൗധരി കാരണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിറവേറ്റി” ബിഹാർ സർക്കാർ ഇതിനായി ഭൂമിയും പണവും നൽകിയില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സിങ് മറുപടി നല്‍കി. പണം കുറവാണെങ്കില്‍ ഏതു വിധേനയും അതിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ കടുത്ത ഭക്തനാണ്. ട്രിപ്പിൾ തലാഖ്, ഹലാല എന്നീ നിയമങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നതിലൂടെ മോദി അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമം നേടിയതുമായ യുവാക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾ നമ്മളേക്കാൾ സന്തുഷ്‌ടരാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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