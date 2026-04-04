ബിഹാറിൽ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തം; അഞ്ചുമരണം, 12 പേർ അറസ്റ്റിൽ
കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്തു. വീഴ്ച വരുത്തിയ എസ്എച്ച്ഒയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ. അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചു. സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം.
By PTI
Published : April 4, 2026 at 6:55 AM IST
പട്ന: ബിഹാറിലെ ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരനിൽ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി. വ്യാഴാഴ്ച ഒരാളും വെള്ളിയാഴ്ച നാലുപേരുമാണ് മരിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മോട്ടീഹാരിയിലെ തുർക്കൗലിയ, രഘുനാഥ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയതെന്ന് ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് സൗരഭ് ജോർവാൾ അറിയിച്ചു.
മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്തു. നിലവിൽ അഞ്ചുപേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഏഴുപേർ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങി. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചു. റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. വീഴ്ച വരുത്തിയ തുർക്കൗലിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം
സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ചതായി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സ്വർണ പ്രഭാത് അറിയിച്ചു. രഘുനാഥ്പൂർ മേഖലയിൽ വച്ചാണ് ആദ്യം മദ്യം ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലെ സൂചന. മദ്യ വിതരണക്കാരനെ പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്ന് എസ്പി വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലാ പൊലീസും മദ്യവിരുദ്ധ ടാസ്ക് ഫോഴ്സും സംയുക്തമായി പർസൗനി, മുഷാരി ടോള, തുർക്കൗലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. ഇതിന് പുറമെ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ പോര് ശക്തമായി
2016 ഏപ്രിൽ മുതൽ മദ്യവിൽപനയും ഉപയോഗവും പൂർണമായി നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ബിഹാർ. ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ പോരും ശക്തമായി. നിരോധന നിയമത്തിലെ ഗുരുതര വീഴ്ചയും അത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ എൻഡിഎ സർക്കാരിനുണ്ടായ പരാജയവുമാണ് സംഭവം തുറന്നുകാട്ടുന്നതെന്ന് ആർജെഡി ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ തേജസ്വി യാദവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ബിഹാറിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആദ്യമല്ലെന്നും മദ്യനിരോധനം വന്ന ശേഷം വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് 1300ൽ അധികം പേർ മരിച്ചെന്നുമാണ് ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾക്ക് പുറമെ യഥാർഥ എണ്ണം ഇതിലും കൂടുതലാണെന്നും നിരവധി പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതായും തേജസ്വി യാദവ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. നിരോധന നിയമം ബിജെപി-ജെഡിയു സഖ്യത്തിലെ ചില നേതാക്കൾക്കും അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മദ്യമാഫിയകൾക്കും ലാഭകരമായ സംരംഭമായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പൊലീസിൻ്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് വ്യാജമദ്യം നിർമിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധന നിയമം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയും വിമർശിച്ചു. ജൻ സുരാജ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് മനോജ് ഭാരതി തുർക്കൗലിയ ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കുകയും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചികിത്സയിലുള്ളവരെയും കാണുകയും ചെയ്തു. ദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദി സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെന്നും 2023ൽ മോട്ടീഹാരിയിൽ 44 പേർ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് മരിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.