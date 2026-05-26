സർക്കാർ ജീവനക്കാരോട് ബിഹാർ സര്ക്കാര്: മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ കുടുംബസമേതം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം
ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിലും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസവും രണ്ട് രാത്രിയും നീളുന്ന യാത്ര നടത്താൻ ജീവനകാർക്ക് നിർദേശം നൽകി ബീഹാർ സർക്കാർ. യാത്രക്കുശേഷം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും നിർദേശം
By PTI
Published : May 26, 2026 at 3:47 PM IST
പട്ന: സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസം മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പദ്ധതിയുമായി ബിഹാർ സർക്കാർ. ഇനി മുതൽ എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാരും മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ കുടുംബസമേതം സംസ്ഥാനത്തെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദേശം.
സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ, മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.
മേയ് 20 ന് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക കത്തിലാണ് ഈ നിർദേശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബി രാജേന്ദ്രാണ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ മേധാവികൾക്കും ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാർക്കും നിർദേശം കൈമാറിയത്.
യാത്ര നിർബന്ധം
സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം ജീവനക്കാർ സ്വന്തം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിലും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസവും രണ്ട് രാത്രിയും നീളുന്ന യാത്ര നടത്തണം.
വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലായി യാത്ര ക്രമീകരിക്കാനാണ് നിർദേശം. യാത്രയ്ക്കിടെ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ രാത്രി തങ്ങുകയും വേണം. ഇക്കോ ടൂറിസം, ഗ്രാമീണ ടൂറിസം, പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ വളർത്തുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം ഇടുന്നത്.
ഔദ്യോഗിക പരിശോധനകൾക്ക് വിലക്ക്
ഈ യാത്രകളിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഔദ്യോഗിക പരിശോധനകളോ അവലോകന യോഗങ്ങളോ നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് കത്തിൽ പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിനായുള്ള അനുഭവശേഖരണവും പഠനവുമാണെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും നിർദേശം
വിനോദസഞ്ചാരയാത്ര കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനക്കാർ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ, യാത്രാനുഭവങ്ങൾ, വികസന നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനോ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിനോ സമർപ്പിക്കണമെന്നും സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റുകളിലും ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണർ ഓഫീസുകളിലും പ്രത്യേക നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കാനാണ് തീരുമാനം.പിന്നീട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ടൂറിസം, പരിസ്ഥിതി, വന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന വകുപ്പ്, കലാ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് കൈമാറും.
ടൂറിസം വളർച്ചയും പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും ലക്ഷ്യം
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം, ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ദേശീയ അന്തർദേശീയ ടൂറിസം ഹബ്ബുകളാക്കി മാറ്റാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ നേരിട്ട് സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിലൂടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുകൾ തിരിച്ചറിയാനും വികസന നിർദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതോടൊപ്പം പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥക്കും പദ്ധതി ഗുണകരമാകുമെന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നു.
യാത്ര ഔദ്യോഗിക ഡ്യൂട്ടിയായി പരിഗണിക്കും
ജീവനകാരുടെ വിനോദസഞ്ചാര യാത്രയുടെ കാലയളവ് ഔദ്യോഗിക ഡ്യൂട്ടിയായാണ് സർക്കാർ പരിഗണിക്കുക. അതിനാൽ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രത്യേക അവധി എടുക്കേണ്ടതില്ല. കുടുംബസമേതമുള്ള യാത്രകൾ വഴി സംസ്ഥാനത്തെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനും സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന ടൂറിസം വികസനത്തിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ തന്നെ പങ്കാളികളാക്കുന്ന ഈ നീക്കം രാജ്യത്ത് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
