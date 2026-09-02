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നേപ്പാളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കരുത്; മുന്നറിയിപ്പുമായി സർക്കാർ

നേപ്പാളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴുകി ബീഹാർ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന അജ്ഞാത മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്ന് ബീഹാർ സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ്.

BIHAR ON CONSUMING UNFAMILIAR FISH NEPAL FLOOD NAND KISHOR RAM fish entering BIHAR flood waters
unknown fish entering state with Nepal floodwaters (ANI)
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By PTI

Published : September 2, 2026 at 5:42 PM IST

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പട്‌ന: നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള പ്രളയജലത്തിൽ ഒഴുകി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്ന് ബീഹാർ സർക്കാറിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പ്രളയജലത്തിലൂടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെത്തിയ "അജ്ഞാത" മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബീഹാർ ക്ഷീരവികസന, മൃഗസംരക്ഷണ, മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ് മന്ത്രി നന്ദ് കിഷോർ റാം ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അത്തരം മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ച് വിൽക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

"ഗന്ദക് പോലുള്ള നദികളിലൂടെ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആളുകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു...അവയുടെ രൂപം തന്നെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഈ മത്സ്യങ്ങൾ വയറുവേദന, ഛർദ്ദി, ശ്വസന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അണുബാധയ്ക്കും കാരണമാകും. ഇവ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്" നന്ദ് കിഷോർ റാം പറഞ്ഞു.

നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ബീഹാറിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് ഒഴുകി എത്തിയ വെള്ളത്തിൽ അജ്ഞാത മത്സ്യ ഇനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം മത്സ്യങ്ങൾ കഴിച്ചതിലൂടെ ചിലർക്ക് വയറുവേദന, വയറിളക്കം, ഛർദ്ദി എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

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ഇത്തരം മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്ന് ബീഹാർ സർക്കാർ ഇന്നലെയാണ് നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് കുളങ്ങൾ, നദികൾ, തടാകങ്ങൾ, ജലസംഭരണികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒഴുകിപ്പോയ മത്സ്യങ്ങൾ വലിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും തുറന്ന അഴുക്കുചാലുകൾ, ചത്ത മൃഗങ്ങൾ, അഴുകുന്ന വസ്‌തുക്കൾ എന്നിവയുമായി ദീർഘനേരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്‌തത് മൂലം ബാക്‌ടീരിയ, വൈറസ്, ഫംഗസ് എന്നിവ വളരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് സർക്കാർ ഉപദേശക സമിതി പറഞ്ഞു.

"ഈ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് അപകടകമാണ്," പാരിസ്ഥിതിക സ്ഥിതി സാധാരണ നിലയിലാകുന്നതുവരെയും പ്രകൃതിദത്ത മാലിന്യങ്ങളും രോഗകാരികളും കുറയുന്നതുവരെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശിച്ചു.

മത്സ്യം കഴിച്ചതിനുശേഷം ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം, വയറുവേദന, തലകറക്കം, ശ്വാസതടസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലോ ആശുപത്രിയിലോ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അത്തരം മത്സ്യങ്ങളെ കണ്ടാൽ അതത് ജില്ലാ ഫിഷറീസ് ഓഫീസറെയോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെയോ അറിയിക്കണമെന്നും വകുപ്പ് പ്രദേശവാസികളോട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. "മുൻകരുതൽ നടപടിയായി" അജ്ഞാത മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കർശനമായി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

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TAGGED:

BIHAR ON CONSUMING UNFAMILIAR FISH
NEPAL FLOOD
NAND KISHOR RAM
FISH ENTERING BIHAR FLOOD WATERS
BIHAR UNFAMILIAR FISH NEPAL FLOOD

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