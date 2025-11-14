ബിഹാറില് ഭരണം തീരുമാനിക്കുന്നത് സീറ്റും വോട്ടും മുന്നണിയുമല്ല, അറിയാം വോട്ടുവിഹിതവും ചരിത്രവും
സീറ്റും വോട്ടും മുന്നണിയുമൊന്നും നോക്കിയായിരുന്നില്ല കാലാകാലങ്ങളില് ബിഹാറില് ഭരണം നടന്നത്. ഒരു തത്വ ദീക്ഷയുമില്ലാതെ കക്ഷികള് സഖ്യത്തിലേര്പ്പെടുകയും സഖ്യമുപേക്ഷിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബിഹാറില് പുതുമയേയല്ല
Published : November 14, 2025 at 11:59 AM IST
പട്ന: ബിഹാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം നോക്കിയാല് പോരാട്ടം പ്രധാനമായും നാലു കക്ഷികള് തമ്മിലാണ്. ജെഡിയു, ബിജെപി, ആര്ജെഡി, കോണ്ഗ്രസ്. സഖ്യത്തിലും അല്ലാതെയും ഈ പാര്ട്ടികള് മത്സരിച്ചു തുടങ്ങിയത് 2000 ത്തില് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതലാണ്. അന്നു മുതല് ഇന്നു വരെ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഈ പാര്ട്ടികളുടെ പ്രകടനം എങ്ങിനെയായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ഇന്ന് മത്സര രംഗത്തുള്ള തേജസ്വി യാദവ് നയിക്കുന്ന ആര്ജെഡി രൂപം കൊള്ളുന്നത് 1997 ലാണ്. ജെഡിയു പഴയ ജനതാ ദളായി 1990 മുതല് മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. 1980 മുതല് ബിജെപിയും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. 1952 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതല് കോണ്ഗ്രസും ബിഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലുണ്ട്.
2000 ത്തിലെ ബിഹാര് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 124 സീറ്റ് നേടിയ ആര്ജെഡി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി. രൂപീകൃതമായ ശേഷം നേരിട്ട ആദ്യ നിയമ സഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പില് 28.34 ശതമാനം വോട്ട് നേടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ ആര്ജെഡി ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായത്. 67 സീറ്റ് നേടിയ ബിജെപിയായിരുന്നു അന്ന് രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷി. 14.64 ശതമാനം വോട്ടാണ് ബിജെപിക്ക് അന്ന് ലഭിച്ചത്.
ജെഡിയുവിന് 21 സീറ്റാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിഹാറില് കിട്ടിയത്. വോട്ട് ശതമാനം 6.47 . കോണ്ഗ്രസ് 11.06 ശതമാനം വോട്ട് സമാഹരിച്ച് 23 സീറ്റ് നേടി. 2005 ല് രണ്ടു തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. ഫെബ്രുവരിയില് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആര്ജെഡി തന്നെയായിരുന്നു വലിയ കക്ഷി. 75 സീറ്റ് നേടിയ ആര്ജെഡിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം 25.07 ശതമാനമായിരുന്നു. 55 സീറ്റുമായി ജെഡിയു രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായി.
14.55 ശതമാനമായിരുന്നു അവരുടെ വോട്ട് വിഹിതം. ബിജെപി 37 സീറ്റുമായി മൂന്നാമതായി വോട്ട് വിഹിതം 10.97 ശതമാനം. കോണ്ഗ്രസ് 10 സീറ്റിലൊതുങ്ങി വോട്ട് വിഹിതം വെറും 5 ശതമാനം. ആര്ക്കും സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഗവര്ണര് ഭൂട്ടാ സിങ്ങ് രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന് ശുപാര്ശ ചെയ്തു. നിയമസഭ മരവിപ്പിച്ചു നിര്ത്തി.
55 സീറ്റ് നേടിയ ജെഡിയുവും 37 സീറ്റ് നേടിയ ബിജെപിയും തങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാനാവുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ട 122 എന്ന സംഖ്യക്ക് അടുത്തൊന്നും എത്താന് കഴിഞ്ഞില്ല. 29 എം എല് എ മാരുണ്ടായിരുന്ന എല്ജെപിയെ പിളര്ത്തി ഭൂരിപക്ഷം നേടാന് നിതീഷ് കരു നീക്കിയെങ്കിലും ഗവര്ണര് നിയമസഭ പിരിച്ചു വിടാന് ശുപാര്ശ ചെയ്തു. മന്മോഹന്സിങ്ങ് സര്ക്കാര് ഈ ശുപാര്ശ അംഗീകരിച്ചതോടെ രാഷ്ട്രപതി എ പിജെ അബ്ദുള്കലാം നിയമ സഭ പിരിച്ചു വിട്ട് ഉത്തരവായി.
അതേ വര്ഷം ഒക്ടോബറില് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോള് ജെഡിയു നില മെച്ചപ്പെടുത്തി. 88 സീറ്റോടെ അവര് ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായി. വോട്ട് വിഹിതത്തിലും വളര്ച്ചയുണ്ടായി 20.46 ശതമാനം. 55 സീറ്റുമായി ബിജെപി രണ്ടാമതെത്തിയപ്പോള് 54 സീറ്റുമായി ആര്ജെഡി മൂന്നാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായി. ബിജെപിക്ക് 15.65 ശതമാനവും ആര്ജെഡിക്ക് 23.45 ശതമാനവും വോട്ട് കിട്ടി.
കോണ്ഗസിന് 9 സീറ്റും 6.09 ശതമാനം വോട്ടും കിട്ടി. വോട്ട് ശതമാനം കൂടുതലാണെങ്കിലും കൂടുതല് സീറ്റുകളില് ആര്ജെഡിക്ക് ജയിക്കാനായില്ലെന്നതായിരുന്ന ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രത്യേകത. ഏകദേശം 3 ശതമാനം വോട്ട് ജെഡിയുവിനേക്കാള് അധികം നേടിയിട്ടും ആര്ജെഡിക്ക് അവരേക്കാള് 34 സീറ്റുകള് കുറവാണ് കിട്ടിയത്. ആര്ജെഡിയേക്കാള് 7.8 ശതമാനം വോട്ട് കുറവായിരുന്ന ബിജെപിക്ക് അവരേക്കാള് ഒരു സീറ്റ് അധികം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ നിതീഷ് കുമാര് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ബീഹാറില് എന്ഡി എ സര്ക്കാര് നിലവില് വന്നു.
2010 ല് 115 സീറ്റോടെ ജെഡിയു നിയമ സഭയിലെ വന് ശക്തിയായി. 22.58 ശതമാനം വോട്ടുകളായിരുന്നു അവര്ക്ക് ലഭിച്ചത്. 91 സീറ്റുനേടി ബിജെപി രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായി. 16.49 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം. ആര്ജെഡി 22 സീറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയെങ്കിലും18.84 ശതമാനം വോട്ട് നിലനിര്ത്തി. കോണ്ഗ്രസ് 8.37 ശതമാനം വോട്ടില് 4 സീറ്റ് ജയിച്ചു.വീണ്ടും നിതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തില് എന്ഡി എ സര്ക്കാരുണ്ടാക്കി.
2015 ല് ആര്ജെഡിയായിരുന്നു വലിയ കക്ഷി. 80 സീറ്റും 18.35 ശതമാനം വോട്ടും. 71 സീറ്റ് ലഭിച്ച ജെഡിയു രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായി. അവര്ക്ക് 16.83 ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടി. ബദ്ധ വൈരികളായ നിതീഷും ലാലു പ്രസാദ് യാദവും കൈകോര്ത്ത് മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട വര്ഷമായിരുന്നു 2015. 178 സീറ്റ് നേടിയ സഖ്യം സര്ക്കാരുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.
താരതമ്യേന ദുര്ബലരായ രാംവിലാസ് പസ്വാന്റെ എല്ജെപിയും ജിതിന്റാം മാഞ്ചിയുടെ എച്ച് എ എമ്മുമായിരുന്നു എന്ഡി എയില് ബിജെപിയുടെ സഖ്യ കക്ഷികള്. 24.43 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയ ബിജെപി സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് വോട്ട് പിടിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത്. എന്നിട്ടും അവര്ക്ക് 53 സീറ്റുകളില് മാത്രമാണ് ജയിക്കാനായത്. കോണ്ഗ്രസ് 6.66 ശതമാനം വോട്ടില് 27 സീറ്റ് ജയിച്ചു. 2017 ല് സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് പുറത്തുചാടിയതോടെ മഹാസഖ്യം ഭരണം തകര്ന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ബിജെപിക്കും എന്ഡിഎക്കുമൊപ്പം ചേര്ന്ന് നിതീഷ് വീണ്ടും ബിഹാറില് സര്ക്കാരുണ്ടാക്കി.
2020 ല് ആര്ജെഡി തന്നെയായിരുന്നു ബിഹാര് നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി. അവര്ക്ക് നേടാനായത് 23.11 ശതമാനം വോട്ടാണ്. 19.46 ശതമാനം വോട്ട് നേടി 74 സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ ബിജെപി രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായി. 15.39 ശതമാനം വോട്ടും 43 സീറ്റും നേടിയ ജെഡിയു മൂന്നാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായി. കോണ്ഗ്രസ് 9.48 ശതമാനം വോട്ടില് 19 സീറ്റ് പിടിച്ചു.
ബീഹാര് നിയമസഭാ ചരിത്രത്തില് ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവുമധികം വോട്ട് നേടിയ രാഷ്ട്രീയപ്പാര്ട്ടി ജനതാപാര്ട്ടിയാണ് 1977 ല് ജനതാപാര്ട്ടി നേടിയ 214 സീറ്റാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കക്ഷി നേടിയ ഏറ്റവും വലിയ സീറ്റ്. അന്ന് 42. 68 ശതമാനം വോട്ട് നേടിക്കൊണ്ടാണ് ജനതാ പാര്ട്ടി റിക്കോര്ഡ് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
വോട്ട് കണക്കുകള് ഇങ്ങിനെയൊക്കെയായിരുന്നെങ്കിലും സീറ്റും വോട്ടും മുന്നണിയുമൊന്നും നോക്കിയായിരുന്നില്ല കാലാകാലങ്ങളില് ബിഹാറില് ഭരണം നടന്നത്. ഒരു തത്വ ദീക്ഷയുമില്ലാതെ കക്ഷികള് സഖ്യത്തിലേര്പ്പെടുകയും സഖ്യമുപേക്ഷിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബീഹാറില് പുതുമയേയല്ല. സമതാ പാര്ട്ടി നേതാവായിരുന്ന നിതീഷ് കുമാര് 1999 ലെ ലോക് സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ശരത് യാദവിന്റെ ജനതാദളിനൊപ്പം ബിജെപി നയിക്കുന്ന എന്ഡി എ മുന്നണിയിലായിരുന്നു.
2000 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബീഹാര് നിയസഭയുടെ അംഗബലം 324 ആയിരുന്നു. ലാലുവിന് സഖ്യ കക്ഷികളടക്കം 159 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിതീഷ് കുമാര് എന്ഡി എ പിന്തുണയോടെ ന്യൂനപക്ഷ സര്ക്കാരിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. സഭയില് വിശ്വാസവോട്ട നേടുന്നതിനു മുമ്പ് നിതീഷ് രാജി വെച്ചപ്പോള് ആര്ജെഡി സര്ക്കാര് രൂപീകരിച്ചു. റാബറി ദേവി മുഖ്യമന്ത്രിയായി. അക്കാലത്ത് തന്നെ ബീഹാര് പകുത്ത് ഝാര്ഖണ്ഡ് എന്ന പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.
ഇത്തവണ എന്ഡി എ മുന്നണിയില് ബിജെപിയും ജെഡിയുവും 101 സീറ്റില് വീതമാണ് മല്സരിച്ചത്.ചിരാഗ് പസ്വാന്റെ എല്ജെപി 28 സീറ്റിലും ജിതിന്റാം മാഞ്ചിയുടെ എച്ച് എ എം 6 സീറ്റിലും ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹയുടെ ആര് എല് എം 6 സീറ്റിലും മല്സരിച്ചു. മഹാസഖ്യത്തില് ആര്ജെഡി 143 സീറ്റിലും കോണ്ഗ്രസ് 61 സീറ്റിലും സിപിഐ എം എല് ലിബറേഷന് 20 സീറ്റിലും സിപിഐ 9 സീറ്റിലും സിപിഎം 4 സീറ്റിലും മല്സരിച്ചു. ഒവൈസിയുടെ എഐഎംഐഎം 25 സീറ്റിലും പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ജന സുരാജ് പാര്ട്ടി 238 സീറ്റിലും മല്സരിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്കുകള് പ്രകാരം ഇത്തവണയും വോട്ട് വിഹിതം ഏറ്റവും കൂടുതല് ആര്ജെഡിക്കാണ്. 23.12 ശതമാനം. വോട്ട് വിഹിതത്തില് ബിജെപിയാണ് രണ്ടാമത്. 21.86 ശതമാനം. ജെഡിയുവിന് 18.45 ശതമാനം വോട്ടും കോണ്ഗ്രസിന് 8.06 ശതമാനവും വോട്ട് കിട്ടി.
Also Read: ബിഹാറില് ചുവടുറപ്പിച്ച് എന്ഡിഎ