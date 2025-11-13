ETV Bharat / bharat

ബിഹാറില്‍ ആര് വാഴും? വോട്ട് ബാങ്ക് സ്‌ത്രീകളുടെ കൈകളില്‍, രേഖപ്പെടുത്തിയത് റെക്കോഡ് പോളിങ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

BIHAR VOTER TURNOUT NDA NITISH KUMAR BIHAR ELECTION RESULT 2025
Workers prepare sweets (ladoos) ahead of the Bihar assembly election results, in Patna on Wednesday (ANI)
author img

By Dev Raj

Published : November 13, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: രാജ്യം ഉറ്റു നോക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോളിങ് ശതമാനം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. 66.91 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 67.14 ശതമാനമാക്കിയാണ് പുതുക്കിയത്. ഇതുവരെ ബിഹാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത പോരാട്ടമാണ് നടന്നതെന്ന സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിലെ പോളിങ് ശതമാനം 68.76 ൽ നിന്ന് 69.20 ശതമാനമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പരിഷ്‌കരിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ പോളിങ് 65.08 ശതമാനമായിരുന്നു. 2000 ത്തിലധികം പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വൈകിയതാണ് പുനഃപരിശോധന നടത്താൻ കാരണമായത്. വിവരങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചതായും ഇതൊരു നിശ്ചിത നടപടിക്രമമാണെന്നും മുതിർന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

പുറത്തു വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പോലും താൽക്കാലികമാണെന്നും എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തിയ ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അന്തിമ വിവരം പുറത്തുവിടുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുതുക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ബിഹാർ വോട്ടെടുപ്പിലെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിലെ കണക്കുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ 74.56 ശതമാനം സ്ത്രീകളും 64.41 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറയുന്നു.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന 20 ജില്ലകളിലും പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് ശതമാനം കൂടുതലായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 68 ശതമാനത്തോളം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുള്ള കിഷൻഗഞ്ച് ജില്ലയിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പോളിങ് 69.07 ശതമാനവും സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് 88.57 ശതമാനമായിരുന്നു.

ബിഹാറിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് 7.45 കോടി വോട്ടർമാരായിരുന്നു. 3.94 കോടി പുരുഷന്മാരും 3.51 കോടി സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. 71.8 ശതമാനം സ്ത്രീകൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇത്തവണത്തെ ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവുമധികം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് സ്ത്രീകളാണെന്നാണ് തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെ തിരുത്തി കുറിക്കുകയാണങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് ശക്തമായ പ്രാധാന്യം വഹിക്കും.

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, ബോധവത്കരണം, ജോലിക്കായുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങൾ എന്നിവയാകാം ഇത്തവണത്തെ ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ത്രീകൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ കാരണമെന്ന് കാരണമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, നാളെയാണ് രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടെണ്ണല്‍.

ALSO READ: മാനം മുട്ടെ ആത്മവിശ്വാസം; ബിഹാറിലെ മഹാവിജയ ആഘോഷത്തിനായി എന്‍ഡിഎ തയാറാക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കിലോ ലഡു

TAGGED:

BIHAR VOTER TURNOUT
BIHAR ELECTION RESULT 2025
BIHAR ELECTION POLLING
BIHAR WOMEN VOTERS
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.