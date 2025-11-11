ബിഹാറില് ആര് അധികാരത്തിലെത്തും? രാജ്യം കാത്തിരുന്ന എക്സിറ്റ് പോള് ഫലം പുറത്ത്
ബിഹാറില് ഇന്ന് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങള് പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടത്
Published : November 11, 2025 at 6:58 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കിയ ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങള് പുറത്ത്. ഇന്ന് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങള് പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടത്. ബിഹാറില് നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സഖ്യത്തിൻ്റെ അധികാര തുടര്ച്ചയാണ് ഭൂരിഭാഗം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും പ്രവചിക്കുന്നത്.
എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങള് ഇങ്ങനെ
പീപ്പിൾസ് പൾസ്:
- എൻഡിഎ 133-159
- എംജിബി (ഇന്ത്യാ സഖ്യം):: 75-101
മാട്രിസ് എക്സിറ്റ് പോൾ എൻഡിഎ വിജയം പ്രവചിക്കുന്നു
- എൻഡിഎ: 147-167
- എംജിബി (ഇന്ത്യാ സഖ്യം): 70-80
- ജെഎസ്പി: 0-2
- മറ്റുള്ളവ: 2-8
Updating..........