പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ ഘടക കക്ഷികൾ, എട്ട് ഇടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും ആർജെഡിയും നേർക്കുനേർ
Published : October 22, 2025 at 2:23 PM IST
പട്ന: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഘടക കക്ഷിപ്പോരിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവുകള്. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ സീറ്റ് വിഭജനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഘടകകക്ഷികൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് കോൺഗ്രസും ആർജെഡിയും നേർക്കുനേർ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.
നർക്കതിയാഗഞ്ച്, വൈശാലി, രാജപാക്കർ, റൊസേര, ബച്വാര, കഹൽഗാവ്, ബിഹാർഷരീഫ്, സിക്കന്ദര എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സഖ്യ കക്ഷികൾ ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് ആർജെഡി, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. 61 സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസും 143 സീറ്റുകളിൽ ആർജെഡിയും സിപിഐ, സിപിഎം എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒൻപത്, നാല് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കും.
കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ശാശ്വത് കേദാർ പാണ്ഡെ ആർജെഡി സ്ഥാനാർഥി ദീപക് യാദവിനെതിരെയാകും മത്സരിക്കുക. വൈശാലിയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഞ്ജീവ് സിങ്ങും ആർജെഡിയുടെ അജയ് കുമാർ കുശ്വാഹയും തമ്മിലാകും പോരാട്ടം.
രാജപാക്കർ മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഐയുടെ മോഹിത് പാസ്വാനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായ പ്രതിമ കുമ്രിയാണ്. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ശിവപ്രകാശ് ഗരീബ് ദാസും സിപിഐയുടെ അബ്ദേഷ് കുമാർ റായിയും ബച്ച്വാര മണ്ഡലത്തിൽ നേർക്കുനേർ ജനവിധി തേടുന്നു. ബിഹാർഷരീഫ് സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഒമൈർ ഖാനും സിപിഐയുടെ ശിവ് കുമാർ യാദവും തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം.
ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ ഘടകക്ഷികൾ പാർട്ടിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ മനസിലാക്കണമെന്ന് ആർജെഡി ബിഹാർ സംസ്ഥാന യൂണിറ്റ് വക്താവ് മൃത്യുഞ്ജയ് തിവാരി പറഞ്ഞു. "ബിഹാറിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മാത്രം പ്രവർത്തന മണ്ഡലമുള്ള പാർട്ടിയാണ് ആർജെഡി. ദക്ഷിണേന്ത്യ അടക്കമുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് ആവശ്യമില്ല.
ബിഹാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി ആർജെഡി ആയതിനാൽ പരമാവധി സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരാണ്," മൃത്യുഞ്ജയ് തിവാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസും തീരുമാനങ്ങളോട് പ്രതികരണവുമായി എത്തി.
കോൺഗ്രസ് എല്ലായ്പ്പോഴും സഖ്യ ധർമം പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിഹാർ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് വക്താവ് അസിത് തിവാരി പറഞ്ഞു. "സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടിക കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആർജെഡിയും ഇടതുപക്ഷവും സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," അസിത് തിവാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബിഹാർ തെരഞ്ഞടുപ്പ് നവംബർ 6 നും 11 നും
ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ ആറിനും 11 നും നടക്കും. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുക. നവംബർ മാസം 14 ന് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ്കുമാർ അറിയിച്ചിരുന്നു.
