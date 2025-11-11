ETV Bharat / bharat

ബിഹാറില്‍ കുതിച്ച് പോളിങ്; ആദ്യ ഘട്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതല്‍, നല്‍കുന്ന സൂചനയെന്ത്?

രണ്ടാം ഘട്ട നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഹാറിൽ ശക്തമായ വോട്ടർ പങ്കാളിത്തമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

പട്‌ന: രാജ്യം ഒന്നടങ്കം നോക്കിക്കാണുന്ന ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പോളിങ് കുതിച്ചുയരുന്നു. രാവിലെ 11 മണിയോടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുള്ള 122 മണ്ഡലങ്ങളിലായി റെക്കോഡ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. 11 മണി വരെ 31.38% പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. ഇത് ആദ്യഘട്ട പോളിങ്ങിനേക്കാള്‍ 3% കൂടുതലാണ്.

34.74% പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ കിഷൻഗഞ്ച് ആണ് ഒന്നാമത്, തൊട്ടുപിന്നാലെ ഗയ 34.07% ഉം ജാമുയി 33.69% ഉം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നു. ഇതേസമയം, ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ പോളിങ് 27.65% ആയിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ട നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഹാറിൽ ശക്തമായ വോട്ടർ പങ്കാളിത്തമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

അതേസമയം എന്‍ഡിഎയും ഇന്ത്യസഖ്യവും തമ്മിലുള്ള മത്സരം മുറുകുകയാണെന്ന സൂചനയും പോളിങ് നല്‍കുന്നു. ഇരുമുന്നണികളും സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഭരണം നിലനിര്‍ത്താൻ എൻഡിഎ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ ഏതുവിധേനയും എൻഡിഎ പരാജയപ്പെടുത്തി അധികാരത്തിലെത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യം.

ബിഹാറിലെ 2025 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് ആരംഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ 20 ജില്ലകളിലായി 122 മണ്ഡലങ്ങളിലായി ഏകദേശം 3.7 കോടി വോട്ടർമാരും 243 സീറ്റുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 64.66 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ 3.7 കോടി വോട്ടര്‍മാര്‍ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തും. സീമാഞ്ചലിലെ നാല് ജില്ലകളായ അരാരിയ, കിഷൻഗഞ്ച്, കതിഹാർ, പൂർണിയ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനും എൻ‌ഡി‌എയ്ക്കും നിർണായകമായ പോരാട്ടമാണ്.

ഇന്ന് എക്‌സിറ്റ് പോളുകൾ അറിയാം

അവസാന ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന എക്‌സിറ്റ് പോളുകളും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. വോട്ടെടുപ്പ് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. ഇതിനുപിന്നാലെ 6:30 ഓടെ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. ഇതോടടെ നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ ജെഡിയു-ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ‌ഡി‌എ അധികാരം നിലനിർത്തുമോ അതോ തേജസ്വി യാദവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർ‌ജെ‌ഡി) നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യം വിജയിക്കുമോയെന്ന എന്ന സൂചന ലഭിക്കും.

മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമെന്ന് ഖാര്‍ഗെ

ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കവെ മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമാണിതെന്ന് വോട്ടര്‍മാരെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ രംഗത്തെത്തി. വികസനം, സാമൂഹിക നീതി, സമത്വം എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞ ഒരു 'മാതൃക' സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് ഖാർഗെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 20 വർഷമായി, ദരിദ്രർക്കും പിന്നോക്കക്കാർക്കും എതിരായ അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഒരു സർക്കാരിനെ ബിഹാറിലെ ജനങ്ങള്‍ സഹിച്ചു. ഇനി ഇത് മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമാണെന്നും ഖാർഗെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"ദലിതർ, പിന്നോക്കക്കാർ, സാമ്പത്തികമായി ദുർബലർ, ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് നീതി നൽകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. യുവാക്കൾക്ക് ജോലി, സ്ത്രീ സുരക്ഷ, കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ നേടാനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കാനും അവസരമുണ്ട്. ഇന്ന് എല്ലാ പൗരന്മാരും വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന യുവാക്കൾ, മാറ്റത്തിൻ്റെ ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരണം," ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.

