ഭരണത്തുടര്ച്ചയോ, അതോ അട്ടിമറിയോ? രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ബിഹാര് നിയമസഭ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു
Published : November 6, 2025 at 7:20 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 10:59 AM IST
പട്ന: വാശിയേറിയ പ്രചാരണങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നിർണായകമായ ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 18 ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 121 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് രാവിലെ 7 മണിയോടെ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
രാവിലെ 11 മണി വരെ 27.65% വോട്ടർ പോളിങ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ നാല് മണിക്കൂറിൽ ബിഹാറിൽ 27.65 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. ബെഗുസാരായ് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് - 30.37 ശതമാനം, അതേസമയം തലസ്ഥാനമായ പട്നയിൽ രാവിലെ 11 മണി വരെ 23.71 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. നേരത്തെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് മന്ദഗതിയിലുള്ള പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ലഖിസാരായ് മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ 11 മണി വരെ 30.32 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഗോപാൽഗഞ്ച് ജില്ലയിൽ 30.04 ശതമാനം, ബക്സറിൽ 28.02 ശതമാനം, ഭോജ്പൂരിൽ 26.76 ശതമാനം, ദർഭംഗയിൽ 26.07 ശതമാനം, ഖഗാരിയയിൽ 28.96 ശതമാനം, മധേപുരയിൽ 28.46 ശതമാനം, മുൻഗറിൽ 26.68 ശതമാനം, മുസാഫർപൂരിൽ 29.66 ശതമാനം, നളന്ദയിൽ 26.86 ശതമാനം, സഹർസയിൽ 29.68 ശതമാനം, സമസ്തിപൂരിൽ 27.92 ശതമാനം, സരനിൽ 28.52 ശതമാനം, ഷെയ്ഖ്പുരയിൽ 26.04 ശതമാനം, സിവാനിൽ 27.09 ശതമാനം, വൈശാലിയിൽ 28.67 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 1,314 സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്നത് 3.75 കോടി വോട്ടർമാരാണ്. നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജെഡിയുവും ബിജെപിയും ഉള്പ്പെട്ട എൻഡിഎയും തേജസ്വി യാദവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആര്ജെഡിയും കോണ്ഗ്രസും ഇടതുപക്ഷ പാര്ട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം.
ആകെയുള്ള 243 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. തേജസ്വി യാദവ് , സഹോദരൻ തേജ് പ്രതാപ് യാദവ്, ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായ സാമ്രാട്ട് ചൗധരി, വിജയ് കുമാർ സിൻഹ, അനന്ത് സിങ് എന്നിവർ ഇന്ന് മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. സർക്കാരിലെ 16 മന്ത്രിമാരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനിക്കും. 3.75 കോടി വോട്ടർമാർക്കായി 45,341 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 10.72 ലക്ഷം പേർ പുതിയ വോട്ടർമാരാണ്. എസ്ഐആർ പ്രകാരം ഏകദേശം മൂന്ന് കോടി ആളുകളെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളെല്ലാം തത്സമയ നിരീക്ഷണത്തിനായി വെബ്കാസ്റ്റിങ് നടത്തുന്നു. സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവും സുതാര്യവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ 121 ജനറൽ നിരീക്ഷകരെയും 18 പൊലീസ് നിരീക്ഷകരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്നയിലെ ചീഫ് ഇലക്റൽ ഓഫിസിൽ ഒരു പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂമും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വോട്ടർമാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ലൈനുകളിലൂടെയും ഇമെയിൽ വഴിയും പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പൊലീസിനെയും കേന്ദ്ര സായുധ അർദ്ധസൈനിക സേനയെയും വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലും സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്ത്രീകൾ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്ന 926 ബൂത്തുകളും ദിവ്യാംഗ് (വികലാംഗർ) നിയന്ത്രിക്കുന്ന 107 ബൂത്തുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വോട്ടർമാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി 320 മോഡൽ ബൂത്തുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പോളിങ് നടക്കുന്ന പ്രധാന ജില്ലകളിൽ പട്ന, വൈശാലി, നളന്ദ, ഭോജ്പൂർ, മുൻഗർ, സരൺ, സിവാൻ, ഗോപാൽഗഞ്ച്, മുസാഫർപൂർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മോദി പ്രഭാവം, വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലെ പുരോഗതി, ഭരണത്തുടർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയായിരുന്നു എൻഡിഎയുടെ പ്രചാരണം. തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ, കർഷകർക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി ഉള്പ്പെടെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങള് നല്കിയായിരുന്നു ഇന്ത്യാ സഖ്യം പ്രചാരണം നയിച്ചത്. ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ ഇനി രണ്ടാം ഘട്ടം 2025 നവംബർ 11 ന് നടക്കും, 243 സീറ്റുകളിലെയും വോട്ടെണ്ണൽ 2025 നവംബർ 14 ന് നടക്കും.
പ്രധാന സീറ്റുകളും സ്റ്റാർ സ്ഥാനാർഥികളും
- രഘോപൂർ (ആർജെഡി): മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവ് വീണ്ടും ജനവിധി തേടുന്നു.
- മഹുവ: തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് പുതിയ വസ്ത്രവുമായി മത്സരിക്കുന്നു.
- താരാപൂർ (ബിജെപി): ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി മത്സരിക്കുന്നു.
- ലഖിസാരായി (ബിജെപി): ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് കുമാർ സിൻഹ ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നു.
- അലിനഗർ (ബിജെപി): നാടോടി ഗായിക മൈഥിലി താക്കൂർ മത്സരിക്കുന്നു
ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ ജില്ലകളും സീറ്റുകളും
ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആകെ 18 ജില്ലകളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ജില്ലകളും മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഇപ്രകാരമാണ്:
- മധേപുര- 4 സീറ്റുകൾ
- സഹർസ- 4 സീറ്റുകൾ
- ദർഭംഗ- 10 സീറ്റുകൾ
- മുസഫർപൂർ- 11 സീറ്റുകൾ
- ഗോപാൽഗഞ്ച്- 6 സീറ്റുകൾ
- ശിവാൻ- 8 സീറ്റുകൾ
- സരൺ- 10 സീറ്റുകൾ
- വൈശാലി- 8 സീറ്റുകൾ
- സമസ്തിപ്പൂർ- 10 സീറ്റുകൾ
- ബെഗുസാരായ്- 7 സീറ്റുകൾ
- ഖഗാരിയ- 4 സീറ്റുകൾ
- മുൻഗർ- 3 സീറ്റുകൾ
- ലഖിസാര- 2 സീറ്റുകൾ
- ശൈഖ്പുര- 2 സീറ്റുകൾ
- നളന്ദ- 7 സീറ്റുകൾ
- പട്ന- 14 സീറ്റുകൾ
- ഭോജ്പൂർ- 7 സീറ്റുകൾ
- ബക്സാർ- 4 സീറ്റുകൾ
2020-ൽ, എൻഡിഎയും മഹാഗത്ബന്ധനും ഈ 18 ജില്ലകളിലും ഏകദേശം തുല്യമായ സീറ്റുകൾ നേടി, ഇവിടെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടന്നത്.
ആകെ സ്ഥാനാർത്ഥികളും പാർട്ടി തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും
ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ആകെ 1,314 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്, ഇതിൽ 1,191 പുരുഷന്മാരും 122 സ്ത്രീകളും 1 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്ഥാനാർഥികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
പാർട്ടി തിരിച്ചുള്ള സ്ഥാനാർഥികൾ
- ജെഡി(യു) - 57 സ്ഥാനാർഥികൾ
- ബിജെപി - 48 സ്ഥാനാർഥികൾ
- ആർജെഡി - 72 സ്ഥാനാർഥികൾ
- ഐഎൻസി - 24 സ്ഥാനാർഥികൾ
- ജെഎസ്പി - 118 സ്ഥാനാർഥികൾ
- വിഐപി - 5 സ്ഥാനാർഥികൾ
- സിപിഐ(എംഎൽ)(എൽ) - 14 സ്ഥാനാർഥികൾ
- എൽജെപി(ആർവി) - 13 സ്ഥാനാർഥികൾ
- സ്വതന്ത്രർ- 464 സ്ഥാനാർഥികൾ
- മറ്റുള്ളവർ - 499 സ്ഥാനാർഥികൾ
സ്ഥാനാർഥികളുടെ പ്രായവും വിദ്യാഭ്യാസ വിവരങ്ങളും
മിക്ക സ്ഥാനാർഥികളും 41-60 വയസിനിടയിലുള്ളവരാണ്. 25-30 വയസിനിടയിലുള്ള നിരവധി യുവ മത്സരാർത്ഥികളും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ബിരുദധാരികൾ: 295
ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾ: 206
പ്രൊഫഷണല് ബിരുദധാരികൾ: 117
ഡോക്ടറേറ്റ്: 40
പ്ലസ് ടു: 261
10-ാം ക്ലാസ്: 178
നിരക്ഷരർ: 8
അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് (എഡിആർ) റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആകെ 519 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കോടീശ്വരന്മാരാണ്, അതായത് അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത ആസ്തി ഒരു കോടി രൂപയിൽ കൂടുതലാണ്.
കോടീശ്വരന്മാരായ സ്ഥാനാർഥികൾ
- കുമാർ പ്രണയ് (ബിജെപി) - മുൻഗർ - 170 കോടി
- രാജ് കിഷോർ ഗുപ്ത (IND) - മഹാരാജ്ഗഞ്ച് - 137 കോടി രൂപ
- അനന്ത് കുമാർ സിംഗ് (ജെഡി(യു)) - മൊകാമ - 100 കോടി രൂപ
- ഡോ കുമാർ പുഷ്പഞ്ജയ് (ജെഡി(യു)) - ബാർബിഘ - 94 കോടി രൂപ
- അരുൺകുമാർ (ആർജെഡി) - താരാപൂർ - 83 കോടി
- സന്ദീപ് കുമാർ സിംഗ് എന്ന ഗോപാൽ സന്ദീപ് സിംഗ് (ജെഎസ്പി) - മനേർ - 80 കോടി
- ദിയോ കുമാർ ചൗരസ്യ (ആർജെഡി) - ഹാജിപൂർ - 68 കോടി രൂപ
- രാജീവ് രഞ്ജൻ (IND) - ജഗദീഷ്പൂർ - 63 കോടി രൂപ
- അരുൺ കുമാർ ഗുപ്ത (ആർജെഡി) - ബർഹാരിയ - 54 കോടി
- സഞ്ജയ് കുമാർ സിംഗ് (LJP-RV) - സിമ്രി ഭക്തിയാർപൂർ - 45 കോടി രൂപ
ക്രിമിനൽ കേസുകളുള്ള സ്ഥാനാർഥികൾ
അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് (എഡിആർ) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 423 സ്ഥാനാർഥികൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്, 354 പേർക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇതിൽ 33 സ്ഥാനാർഥികൾ കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടവരും 86 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കൊലപാതകശ്രമക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടവരും രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ബലാത്സംഗക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടവരുമാണ്. 91 "റെഡ് അലേർട്ട്" മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്, അതായത് 75 ശതമാനം മണ്ഡലങ്ങളിലും മൂന്നോ അതിലധികമോ സ്ഥാനാർഥികൾ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ്.
കൂടുതല് ക്രിമിനൽ കേസുകളുള്ള 10 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ
- അനന്ത് കുമാർ സിംഗ്
- വികാശ് കുമാർ എന്ന അപരനാമം ദികേഷ് സിംഗ്
- ശ്യാം ഭാരതി
- രാംപ്രവേഷ് സിംഗ്
- അമേന്ദ്ര കുമാർ പാണ്ഡെ
- അമർജീത് കുശ്വാഹ
- കർൺവീർ സിംഗ് യാദവ്
- ദേവചന്ദ്ര യാദവ്
- അനിരുദ്ധ് കുമാർ
- സുനിൽ കുമാർ
മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനം
2020 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ (ബിജെപി + ജെഡി(യു)) 125 സീറ്റുകൾ നേടി, മഹാഗത്ബന്ധൻ (ആർജെഡി + കോൺഗ്രസ്) 110 സീറ്റുകൾ നേടി. 75 സീറ്റുകൾ നേടി ആർജെഡി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി, തൊട്ടുപിന്നാലെ ബിജെപി (74), ജെഡി(യു) (43) എന്നിവരും.