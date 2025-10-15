57 പേരടങ്ങിയ സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടികയുമായി ജെഡിയു, ബിജെപിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പട്ടികയും പ്രഖ്യാപിച്ചു
മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോര്, ഡല്ഹി, പഞ്ചാബ് മാതൃക ബിഹാറില് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ആം ആദ്മി പാര്ട്ടി. എന്ഡിഎയിലെ സീറ്റ് പങ്കിടല് ധാരണകള്ക്ക് അന്തിമ രൂപമായതോടെ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ജെഡിയു 57 പേരുടെ പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ടു.
Published : October 15, 2025 at 7:33 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 8:23 PM IST
പട്ന: ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിലെ സീറ്റ് പങ്കിടല് ധാരണ പ്രകാരം 101 സീറ്റുകളില് മത്സരിക്കാനാണ് ജെഡിയുവിന്റെ നീക്കം. ഇതില് 57 പേരടങ്ങിയ സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക ജനതാദള് യു പുറത്ത് വിട്ടു.
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) की पहली लिस्ट। #Bihar #JDU #JanataDalUnited #BiharElections pic.twitter.com/9vc2RL9QQI— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 15, 2025
മന്ത്രി മഹേശ്വര് ഹസാരി കല്യാണ്പൂരില് നിന്ന് ജനവിധി തേടും. ആനന്ദ് സിങ് മൊക്കാമയില് നിന്നും കൗശല് കിഷോര് രാജ്ഗിറില് നിന്നും മത്സരിക്കും. രത്നേഷ് സദ സൊന്ബാര്സയില് നിന്നും അജയ് കുശ്വാഹ മീനാപ്പൂരില് നിന്നും മത്സരിക്കും.
दिल्ली-पंजाब में बदलाव के बाद,✊— Aam Aadmi Party - Bihar (@AAPBihar) October 14, 2025
बिहार में भी AAP जिंदाबाद‼🧹
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी!📃
अबतक कुल 59 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गयी है।📢
AAP के सभी उम्मीदवारों को बधाई एवं सफलता की शुभकामनाएँ!✌💐… pic.twitter.com/g5hen87MHI
രമേഷ് ഋഷിദേവ്(സിംഗേശ്വര്), കവിത സാഹ(മധേപുര), ഗുഞ്ജേശ്വര് സാഹ്(മഹേഷ്പൂര്), അതിരേക് കുമാര് (കുശ്വേശ്വര്സ്ഥാന്), വിനയ് കുമാര് ചൗധരി(ബേണിപൂര്), ഈശ്വര് മണ്ഡല്(ദര്ഭംഗം റൂറല്) , മദന് സാഹ്നി(ബഹദുര്പൂര്), കോമള് സിങ്(ഗായ്ഘട്ട്), ആദിത്യകുമാര്(സക്ര), അജിത്കുമാര്(കാന്തി), അമരേന്ദ്രകുമാര് പാണ്ഡെ(കുചയ്കോട്ട്), സുനില്കുമാര്(ഭോരെ), രാംസേവക് സിങ്(ഹത്വ), മന്ജീത് സിങ്(ബറൗളി), ഭീഷ്മ കുശ്വാഹ(ജിറാദേയ്), വികാസ് കുമാര് സിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജിഷ്ണു സിങ്(രഘുനാഥ്പൂര്) എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്.
ബര്ഹാരിയയില് നിന്ന് ഇന്ദ്രദേവ് പട്ടേല്, മഹാരാജ് ഗഞ്ചില് നിന്ന് ഹേമനാരായണന് സാഹ്, എക്മയില് നിന്ന് ധുമാല് സിങ്, മാഞ്ചിയില് നിന്ന് രാംധീര് സിങ്, പര്സയില് നിന്ന് ഛോട്ടെ ലാല് റായ്, വൈശാലിയില് നിന്ന് സിദ്ധാര്ത്ഥ് പട്ടേല്, രാജപകാറില് നിന്ന് മഹേന്ദ്ര റാം, മഹ്നറില് നിന്ന് ഉമേഷ് സിങ് കുശ്വാഹ, വാരിസ് നഗറില് നിന്ന് മന്ജാരിക് മൃണാള്, സമഷ്ടിപൂരില് നിന്ന് അശ്വമേഘ് ദേവി, മൊര്വയില് നിന്ന് വിദ്യാസാഗര് സിങ് നിഷാദ്, സരായ് രഞ്ജനില് നിന്ന് വിജയ് കുമാര് ചൗധരി, വിഭൂതിപൂരില് നിന്ന് രവീണ കുശ്വാഹ, ഹസന്പൂരില് നിന്ന് രാജ്കുമാര് റായ് എന്നിവരും ജനവിധി തേടുന്നു.
അഭിഷേക് കുമാര്(ചെറിയബരിയാര്പൂര്), രാജ്കുമാര് സിങ്(മതിഹാനി), രാമചന്ദ്ര സദ(അലവൗലി), ബല്ലു മണ്ഡല്(ഖാഗ്രിയ), പന്നാലാല് പട്ടേല്(ബെല്ദൗര്), നചികേത മണ്ഡല്(ജമാല്പൂര്), രാമാനന്ദ മണ്ഡല്(സൂര്യഗര്ഹ), രണ്ധീര് കുമാര് സോണി(ഷെയ്ഖ്പൂര്), കുമാര് പുഷ്പാഞ്ജയ്(ബര്ബിഘ), ജിതേന്ദ്രകുമാര്(അഷ്ടവന്), റുഹെല് രഞ്ജന്(ഇസ്ലാംപൂര്), കൃഷ്ണകുമാര് ശരണ്എന്ന പ്രേം മുഖ്യ(ഹില്സ), ശ്രാവണ്കുമാര്(നളന്ദ), ഹരിനാരായണ് സിങ്(ഹര്നൗത്) എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്.
ശ്യാം രാജകിന് ഫുല്വാരിയില് നിന്ന് ടിക്കറ്റ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അരുണ് മാഞ്ചി മസൗറിയില് നിന്ന് ജനവിധി തേടും. രാധ ചരണ് സാഹ് സന്ദേഷില് മത്സരിക്കും. ഭഗവാന് സിങ് കുശ്വാഹ ജഗദീഷ്പൂരില് നിന്ന് ജനവിധി തേടും. രാഹുല് സിങ് ദുമ്രയോണില് നിന്നും സന്തോഷ് കുമാര് നിരാല രാജ്പൂരില് നിന്നും മത്സരിക്കും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ഡിഎ യോഗത്തില് 101 സീറ്റില് വീതം മത്സരിക്കാന് ബിജെപിയും ജെഡിയുവും തമ്മില് ധാരണ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജെപി 71 പേരുടെ പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ടു. 12 പേരുടെ പട്ടിക ഇന്ന് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ മൊത്തം 83 പേരുടെ പട്ടിക ബിജെപി പുറത്തു വിട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വിട്ട പട്ടികയില് മുതിര്ന്ന നേതാക്കളായ രാം കൃപാല് യാദവ്(ഡാണപൂര്), ശ്രേയസി സിങ്(ജാമുയി), പ്രേംകുമാര് (ഗയ), തര്കിഷോര് പ്രസാദ്(കാത്തിഹാര്), മംഗല്പാണ്ഡെ(സിവാന്), നിതിന് നബിന്(ബന്കിപൂര്), അലോക് രഞ്ജന് ഝാ(സഹര്സ), മന്ത്രി രേണു ദേവി(ബേട്ടിയ) ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി(താരാപൂര്) എന്നിവരുടെ പേരുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജെപിയില് ചേര്ന്ന നാടന്പാട്ട് ഗായിക മൈഥിലി ഠാക്കൂര് അലിനഗറില് നിന്ന് ജനവിധി തേടും. മുന് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആനന്ദ് മിശ്ര ബക്സര് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് മത്സരിക്കും. നേരത്തെ മിശ്ര പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ജന് സൂരജ് പാര്ട്ടിയുടെ യുവജന വിഭാഗം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
രാം ചന്ദ്രപ്രസാദ് (ഹയാഘട്ട്), രഞ്ജന്കുമാര്(മുസാഫര്പൂര്), സുഭാഷ് സിങ്(ഗോപാല്ഗഞ്ച്), കേദാര്നാഥ് സിങ്(ബനിയാപൂര്), ഛോട്ടികുമാരി(ഛപ്ര), വിനയ് കുമാര് സിങ്(സോണിപൂര്), ബീരേന്ദ്രകുമാര്( റോസെര), സിയാറാം സിങ്(ബര്ഹ്), മഹേഷ് പാസ്വന്(അഗിയോണ്)രാകേഷ് ഓഝ(ഷാഹ്പൂര്)യില് നിന്നും ജനവിധി തേടും.
അതേസമയം നിയമസഭ സ്പീക്കര് നന്ദ കിഷോര് യാദവിന് ഇക്കുറി സീറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമായ പട്ന സാഹിബില് നിന്ന് രത്നേഷ് കുശ്വാഹയാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.
പതിനഞ്ച് വര്ഷമായി കുമാര്ഹര് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില് നിന്നുള്ള സമാജികനായ അരുണ് കുമാര് സിന്ഹയ്ക്കും ബിജെപി ഇക്കുറി സീറ്റ് നല്കിയിട്ടില്ല. സഞ്ജയ് ഗുപ്തയാണ് ഇക്കുറി ഇവിടെ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്നത്.
മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികളായ ലോക് ജനശക്തി പാര്ട്ടി(രാം വിലാസ്), രാഷ്ട്രീയ ലോക്മോര്ച്ച(ആര്എല് എം), ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോര്ച്ച(എച്ച്എഎം) എന്നിവര്ക്ക് 29, 6, 6 സീറ്റുകള് വീതം യഥാക്രമം അനുവദിച്ചു.
ഇതിനിടെ എല്ജെപിയുടെ പതിനാല് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ ചിരാഗ് പാസ്വാന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരനിലെ ഗോവിന്ദഗഞ്ചില് നിന്ന് രാജു തിവാരി ജനവിധി തേടും. സഹര്സയിലെ സിമ്രി ഭക്തിയാര്പൂരില് നിന്ന് സഞ്ജയ് കുമാര് സിങ് മത്സരിക്കും. സിവാനിലെ ദരൗലിയില് നിന്ന് വിഷ്ണു ദേവ് പാസ്വാന് മത്സരിക്കും. സരണിലെ പട്ടികജാതി മണ്ഡലമായ ഗര്ഖയില് നിന്ന് സീമന്ത് മൃണാള് ജനവിധി തേടും. ബെഗുസരായിലെ സഹേബ്പൂര് കമാലില് നിന്ന് സുരേന്ദ്രകുമാര് മത്സരിക്കും.
ബഖ്രിയില് നിന്ന് സഞ്ജയ് കുമാര്, പര്ബത്തയില് നിന്ന് ബാബുലാല് ശൗര്യ, നാഥ് നഗറില് നിന്ന് മിഥുന് കുമാര്, പാലിഗഞ്ചില് നിന്ന് സുനില് കുമാര്, ദേരിയില് നിന്ന് രാജീവ് രഞ്ജന് കുമാര്, ബ്രഹ്മപൂരില് നിന്ന് ഹൂലസ് പാണ്ഡെ ബാല്രാംപൂരില് നിന്ന് സംഗീത ദേവി, ജെഹാനാബാദില് നിന്ന് മഖ്ദൂംപൂര് റാണി, ഔറംഗാബാദില് നിന്ന് ഒബ്റ പ്രകാശ് ചന്ദ്ര എന്നിവരും ജനവിധി തേടും.
അതിനിടെ താന് മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ജന് സൂരജ് പാര്ട്ടി സ്ഥാപകന് പ്രശാന്ത് കിഷോര് രംഗത്ത് എത്തി. 150 സീറ്റില് കുറവേ തങ്ങള്ക്ക് കിട്ടിന്നുള്ളെങ്കില് അത് പരാജയമായി കാണുമെന്നും പിടിഐയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിഹാറില് തങ്ങള് വിജയിച്ചാല് അതിന്റെ അനുരണനം രാജ്യമെമ്പാടും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ തേജസ്വി യാദവിനെതിരെ രാഘ്പൂരില് നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്നാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോര് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ ഇവിടെ ഇറക്കും. പാര്ട്ടിയുടെ വിശാല താത്പര്യം പരിഗണിച്ചാണ് നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംഘടനാ കാര്യങ്ങളില് നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകാന് തന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിത്വം കാരണമാകും. ഒന്നുകില് തങ്ങളുടെ കക്ഷിയ്ക്ക് പത്തില് താഴെ അല്ലെങ്കില് 150 ന് മുകളില് എന്നാണ് താന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയമെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോര് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടയിലൊന്നിന് സാധ്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തൂക്ക് സഭയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടായാല് ജന് സൂരജ് പാര്ട്ടി എന്ഡിഎയെയോ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെയോ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ ആര്ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകില്ലന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.
അതിനിടെ 48 പേരടങ്ങിയ രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക ആം ആദ്മി പാര്ട്ടി പുറത്ത് വിട്ടു. ഛപ്രയില് നിന്ന് പ്രേം പ്രാപ്ത് സിങ് ജനവിധി തേടും. ലാല് ഗഞ്ചില് നിന്ന് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സിങ്, പൂര്ണിയയില് നിന്ന് ആദിത്യ ലാല്, ഹത്വയില് നിന്ന് ഇന്ദര് ജിത് ജ്യോതികര് എന്നിവരും മത്സരിക്കും.
ഡല്ഹി പഞ്ചാബ് മാതൃകയില് ബിഹാറില് തങ്ങള് അധികാരത്തില് വരുമെന്നാണ് പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊണ്ട് പാര്ട്ടിയുടെ ബിഹാര് അധ്യക്ഷന് രാജേഷ് യാദവ് അവകാശവാദമുയര്ത്തിയത്. നേരത്തെ പതിനൊന്ന് പേരുടെ പട്ടിക പാര്ട്ടി പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു.
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് 243 അംഗ ബിഹാര് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നവംബര് ആറിനും പതിനൊന്നിനുമാണ് പോളിങ്. പതിനാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണല്.
