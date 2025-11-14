"കടുവ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്", നിതീഷ് കുമാറിനെ പുകഴ്ത്തി ആഘോഷ തിമിർപ്പിൽ എൻഡിഎ പ്രവർത്തകര്
പട്നയിലെ ജെഡിയു ആസ്ഥാനത്തും സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ഫോട്ടോകളുള്ള വലിയ ഫ്ലക്സുകളും ബാനറുകളും ഉയർത്തി ആഘോഷം.
Published : November 14, 2025 at 3:18 PM IST
പട്ന: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വൻ മുന്നേറ്റം കാഴ്ച വച്ചതിന് പിന്നാലെ വൻ ആഘോഷവുമായി എൻഡിഎ (നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ്). മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന സഖ്യത്തിലെ പ്രവര്ത്തകരെല്ലാം ആഘോഷത്തിലാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ബിജെപി പ്രവര്ത്തകരും ജെഡിയും പ്രവര്ത്തകരും മധുരം വിതരണം ചെയ്തും പടക്കം പൊട്ടിച്ചുമാണ് വിജയം ആഘോഷിച്ചത്.
ബിഹാർ മത്ലാബ് നിതീഷ് കുമാർ (ബിഹാർ എന്നാൽ നിതീഷ് കുമാർ) എന്നും ഹർ ബാർ നിതീഷ് കുമാർ (എല്ലായ്പ്പോഴും നിതീഷ് കുമാർ ) എന്നും വിജയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങൾ. "ടൈഗർ അഭി സിന്ദാ ഹേ" (കടുവ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്) എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്ററും നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ അനുയായികള് ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചു.
പട്നയിലെ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് (ജെഡിയു) ആസ്ഥാനത്തും സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ഫോട്ടോകളുള്ള വലിയ ഫ്ലക്സുകളും ബാനറുകളും ഉയർന്നു. ഇരുവരുടേയും ഫോട്ടോകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ലക്കാർഡുകളുമായി നൂറുകണക്കിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ജെഡിയു ആസ്ഥാനത്ത് ഒത്തുകൂടി. ശംഖ് മുഴക്കിയും ഗാനം ആലപിച്ചും നൃത്ത ചുവടുകൾ വച്ചും ഡ്രംസ് കൊട്ടിയും വിജയാഘോഷ തിമിർപ്പിലാണ് പ്രവര്ത്തകര്.
#WATCH | Bihar: Celebrations continue at the JD(U) office in Patna as NDA continues its comfortable lead in #BiharElections. pic.twitter.com/Ti0E3vyIji— ANI (@ANI) November 14, 2025
"പൊതുജനങ്ങൾ നിതീഷിനെ വിശ്വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനപക്ഷ നയങ്ങളുടെ അംഗീകാരാമാണിത്. 2020 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഞങ്ങളുടെ മോശം പ്രകടനം കാരണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഞങ്ങൾ നിരാശരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പുനർജന്മം പോലെയാണ് തോനുന്നത് "- പാർട്ടി ഓഫിസിൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ജെഡിയു പ്രവർത്തകനായ രവീന്ദ്ര കുമാർ പറഞ്ഞു.
ജെഡിയു ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അൽപ്പം അകലെയുള്ള ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തും വൻ ആഘോഷ പ്രകടനമായിരുന്നു. "ഇത് തുടക്കം മാത്രമാണ്. എത്ര സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന ചിത്രം പൂർണമായും വ്യക്തമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങള് ഔദ്യോഗികമായി ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും സന്തുഷ്ടരാണ്" എന്ന് ബിജെപി നേതാവായ വിനോദ് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു.
#WATCH | #BiharAssemblyElections | Supporters of Bihar CM Nitish Kumar celebrate outside JD(U) office in Patna.— ANI (@ANI) November 14, 2025
JDU leader Chotu Singh says, " we congratulate nitish kumar. the people of bihar have made nitish kumar victorious. we will celebrate holi, diwali here..."
nda has… pic.twitter.com/O1dcyFxmNs
ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തകരും അനുയായികളും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ആർപ്പുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം മധുരപലഹാരങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും വിതരണം ചെയ്ത് ആഘോഷിച്ചു. "ഈ വിജയം മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആഘോഷിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. ഉത്സവങ്ങൾ വന്നു പോയി, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഇന്ന് അത് നികത്താനുള്ള സമയമാണ്. എൻഡിഎ നേതാക്കൾ എല്ലായിടത്തും വിരുന്നുകൾ നടത്താൻ പോകുന്നു," 500 കിലോഗ്രാം ലഡുവിന് ഓർഡർ നൽകിയ ബിജെപി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം കൃഷ്ണ കുമാർ സിംഗ് എന്ന കല്ലു പറഞ്ഞു.
#WATCH | Patna, Bihar: Supporters of the BJP sing, dance and celebrate as NDA continues its comfortable lead in #BiharAssemblyElections.— ANI (@ANI) November 14, 2025
NDA leading on 197 (BJP 89, JDU 79, LJP(RV) 21, HAMS 4, RLM 4). Counting of votes underway. pic.twitter.com/REyHGQMWqh
ജിലേബി, ലിറ്റി-ചോക്ക, സട്ടു പറാത്ത, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത വിഭവങ്ങളും ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവ വിളമ്പുമെന്നും പ്രവര്ത്തകര് പറഞ്ഞു.
