വനിതകളുടെ "പള്‍സ്" അറിഞ്ഞ നിതീഷ്, വോട്ടുകള്‍ ഒഴുകിയെത്തി; ബിഹാറില്‍ എൻഡിഎ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക്

സ്‌ത്രീ വോട്ടര്‍മാരുടെ പിന്തുണയും ജാതി സമവാക്യങ്ങളും ജെഡിയുവിന് അനുകൂലമായതാണ് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കാരണമായത്

NATIONAL DEMOCRATIC ALLIANCE JANADA DAL UNITED RJD bihar election 2025
Bihar Election 2025 victory celebration (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2025 at 4:47 PM IST

പട്‌ന: ബിഹാറിലെ 243 അംഗ നിയമസഭയില്‍ 200 ലേറെ സീറ്റും സ്വന്തമാക്കി ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക്. ജെഡിയു നേതാവ് നിതീഷ് കുമാര്‍ പത്താം തവണയും സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം അലങ്കരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇതോടെ തെളിഞ്ഞുവരുന്നത്. വോട്ടെണ്ണല്‍ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാകുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് കാണുന്നത്.

101 സീറ്റിലാണ് ബിജെപി ജനവിധി തേടിയത്. 101 സീറ്റില്‍ തന്നെയാണ് ജനതാദള്‍ യുവും ജനവിധി തേടിയത്. ഇവര്‍ക്ക് 176 സീറ്റ് പിടിക്കാന്‍ സാധിച്ചു. രാം വിലാസ് പാസ്വാന്‍റെ ലോക് ജനശക്തി 22 ലേറെ സീറ്റില്‍ മുന്നേറുന്നു. എച്ച്എഎം ആറ് സീറ്റുകള്‍ നേടി. മുന്നോക്ക വോട്ട് ബാങ്കിനൊപ്പം പിന്നാക്ക വോട്ട് ബാങ്കും ഒപ്പം നിര്‍ത്താന്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്കായി. പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വോട്ടര്‍മാരാണ് എന്‍ഡിഎയെ ഏറെ പിന്തുണച്ചതെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌ത്രീ വോട്ട് ബാങ്കും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് തുണയായി.

ഇത്തവണ എന്‍ഡി എ മുന്നണിയില്‍ ബിജെപിയും ജെഡിയുവും 101 സീറ്റില്‍ വീതമാണ് മല്‍സരിച്ചത്.ചിരാഗ് പസ്വാന്‍റെ എല്‍ജെപി 28 സീറ്റിലും ജിതിന്‍റാം മാഞ്ചിയുടെ എച്ച് എ എം 6 സീറ്റിലും ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹയുടെ ആര്‍ എല്‍ എം 6 സീറ്റിലും മല്‍സരിച്ചു. മഹാസഖ്യത്തില്‍ ആര്‍ജെഡി 143 സീറ്റിലും കോണ്‍ഗ്രസ് 61 സീറ്റിലും സിപിഐ എം എല്‍ ലിബറേഷന്‍ 20 സീറ്റിലും സിപിഐ 9 സീറ്റിലും സിപിഎം 4 സീറ്റിലും മല്‍സരിച്ചു. ഒവൈസിയുടെ എഐഎംഐഎം 25 സീറ്റിലും പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്‍റെ ജന സുരാജ് പാര്‍ട്ടി 238 സീറ്റിലും മല്‍സരിച്ചു.

സ്‌ത്രീ വോട്ടര്‍മാരുടെ പിന്തുണയും ജാതി സമവാക്യങ്ങളും ജെഡിയുവിന് അനുകൂലമായതാണ് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കാരണമായത്. സംസ്ഥാനത്തെ അതീവ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ ജെഡിയുവിനൊപ്പം നിലകൊണ്ടു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയിലും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിലും ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ കൂറ്റന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കാരണമായതതെന്ന് ബിഹാര്‍ ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ജയ്‌സ്വാള്‍ പറഞ്ഞു. വോട്ടെടുപ്പില്‍ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം എന്‍ഡിഎയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ബിഹാര്‍ എന്നാല്‍ നിതീഷ് എന്നാണ് അര്‍ത്ഥമെന്ന തരത്തിലുള്ള കൂറ്റന്‍ ബാനറുകളുമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആഘോഷങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ സഖ്യം കേവലം 33 സീറ്റുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്‌ട്രീയ ജനതാദള്‍ 25 സീറ്റുകളിലാണ് മുന്നേറുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ആകട്ടെ കേവലം 4 സീറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. . തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകനില്‍ നിന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകനായി മാറിയ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്‍റെ ജന്‍സൂരജ് പാര്‍ട്ടിക്ക് പച്ച തൊടാനായില്ല.

ദീപാങ്കര്‍ ഭട്ടാചാര്യയുടെ സിപിഐ എംഎല്‍ മൂന്ന് സീറ്റില്‍ മുന്നേറുന്നു. ഒരു കാലത്ത് ബിഹാറില്‍ ശക്തമായ ഇടത് പാര്‍ട്ടി ആയിരുന്ന സിപിഐയ്ക്ക് ഇക്കുറി കാര്യമായ ചലനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാനായില്ല എന്നതും എടുത്ത് പറയണം. ബക്രി സീറ്റില്‍ സിപിഐയുടെ സൂര്യകാന്ത് പാസ്വാന്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ മുന്നേറ്റം കാഴ്‌ചവച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്നാക്കം പോയി . 2020ല്‍ അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയത്. സിപിഎം ഒരു സീറ്റില്‍ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.

നിതീഷ് കുമാറിനോടുള്ള നന്ദി പ്രകടനമായാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പല മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും വിലയിരുത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് റോഡുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചതും ക്രമസമാധാന നില പുനഃസ്ഥാപിച്ചതും വലിയ നേട്ടങ്ങളായി ജനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്‌പ്രസിന്‍റെ ലേഖിക ലിസ് മാത്യു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പഴയ ജംഗിള്‍ രാജിലേക്ക് സംസ്ഥാനം പോകുമോയെന്ന ഭയവും ആര്‍ജെഡിയെ അകറ്റി നിര്‍ത്താന്‍ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി വിലയിരുത്തുന്നു.

ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ പതിനായിരം രൂപ സഹായം സ്‌ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ഏറെ സഹായകമായെന്നും തങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ സഹായകമായെന്നും ബിഹാറിലെ സ്‌ത്രീകള്‍വിലയിരുത്തുന്നു. സാമുദായിക ഘടനയിലുണ്ടായ മാറ്റം തന്നെയാണ് ബിഹാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തെ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ മനസിലാക്കാം.

സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് കിട്ടിയ ഗുണങ്ങള്‍ നിതീഷിന് ഗുണകരമാകുമെന്ന് പഞ്ചാബ് സര്‍വകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനും ബിഹാര്‍ സ്വദേശിയുമായ പ്രൊഫ.അശുതോഷ് മുഖര്‍ജി പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ധാരാളം റോഡുകള്‍ വന്നു. എന്നാല്‍ ഇവിടെ തൊഴിലുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പഴയ ബിഹാരു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് അല്‍പ്പം മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് സമ്മതിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ കേരളം പോലെയോ രാജ്യത്തെ മറ്റേതെങ്കിലുമൊരു സംസ്ഥാനവുമായോ താരതമ്യം സാധ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ടുകള്‍ പോലും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാത്ത തികച്ചും കഴിവ് കെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ലാലുപ്രസാദ് യാദവ്. നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ബിഹാറിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയും തൊഴിലില്ലായ്‌മയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടാക്കാനാകൂ എന്നും കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാല വൈസ്‌ചാന്‍സലറും കേരള സര്‍വകലാശാല മുന്‍ അധ്യാപകനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷനുമായ ഡോ.ജി ഗോപകുമാര്‍ പറയുന്നു. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം തീരെയില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായി ബിഹാര്‍ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നിയമസഭ ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നവംബര്‍ ആറ്, പതിനൊന്ന് തീയതികളിലായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ബിഹാറില്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.

