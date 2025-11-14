ജനക്ഷേമം ആണ് മെയിൻ, ഇത് ബിഹാറിൻ്റെ ഒരേയൊരു 'സുശാസൻ ബാബു'; അധികാരത്തിന്റെ കാൽനൂറ്റാണ്ട് കൈപ്പാടകലെ
മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിൽ കാൽനൂറ്റാണ്ട് എന്ന നാഴികക്കല്ലിലേക്കാണ് നിതീഷ് നടന്നടുക്കുന്നത്. നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മിടുക്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്യരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയാണ് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം തെളിയുന്നത്.
Published : November 14, 2025 at 2:02 PM IST
ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോൾ മഹാസഖ്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറള ഇളക്കി നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സഖ്യം വിജയം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2020നേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനവുമായി അധികാരത്തിലേറുമെന്ന എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങളെല്ലാം യാഥാർഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ തേരോട്ടം.
എൻഡിഎയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമാണ് ബിഹാറിൽ തെളിയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ കാൽനൂറ്റാണ്ട് എന്ന നാഴികക്കല്ലിലേക്കാണ് നിതീഷ് നടന്നടുക്കുന്നത്. ഇക്കുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീറും വാശിയും കൂടുതലായിരുന്നു ബിഹാറിൽ.
എസ്ഐആറും വോട്ടുകൊള്ള ആരോപണവും ഉയർന്നതോടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ബിഹാറിലേക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബിഹാറിന് ഇത്തവണ അൽപം വാശി കൂടുതലായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയും യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തേജസ്വി യാദവിൻ്റെ പ്രചാരണവും ബിഹാറിനെ ഇളക്കിമറിച്ചപ്പോൾ എൻഡിഎയുടെ പ്രചാരണം നയിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്നെ ബിഹാറിൽ എത്തി.
നിതീഷിനെ താങ്ങി നിർത്തിയ മഹിളാ വോട്ട്
അഴിമതിയും അട്ടിമറിയുമെല്ലാം അക്കമിട്ട് നിരത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി കളം നിറഞ്ഞപ്പോള് കോടികളുടെ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മോദി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തത്. അതിൽ ഒഴിച്ചുകൂട്ടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് 'മുഖ്യമന്ത്രി മഹിളാ റോസ്ഗർ' പദ്ധതിയിലൂടെ 10,000 രൂപ വീതം ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം.
1.5 കോടി വനിതാ സംരംഭകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള "ദശസാരി" പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ 'മുഖ്യമന്ത്രി മഹിളാ റോസ്ഗർ' നന്നേ ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണത്തെ വോട്ട് ശതമാനം നോക്കിയാലും നിതീഷിനെ താങ്ങി നിർത്തിയത് ബിഹാറിലെ മഹിളകള് തന്നെയാണെന്ന് പറയേണ്ടിവരും.
70 ശതമാനത്തിലധികം സ്ത്രീ വോട്ടുകളാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതിൽ തന്നെ ബിഹാറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ എറ്റവും വലിയ വോട്ട് ശതമാനം. മോദിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് നന്നേ അങ്ങ് ബോധിച്ച മട്ടാണ് മഹിളകള്ക്ക്. അതുതന്നെയാണ് ഫലസൂചനകളും തുറന്ന് കാട്ടുന്നത്.
ഇത്തവണ എൻഡിഎയിൽ കൂടുതൽ ബഹളമില്ലാത്ത സീറ്റ് വിഭജനവും വികസന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയുള്ള പ്രചാരണവും ഫലം കാണുകയാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആദ്യം എൻഡിഎ മടിച്ചപ്പോൾ ഒരു മുഴം മുന്നിലേക്കെറിഞ്ഞ് നിതീഷ് ചെലുത്തിയ സമ്മർദം റെക്കോർഡ് സിഎമ്മിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ആദ്യപടിയായി.
അടുത്ത സർക്കാരിനെ നിതീഷ് തന്നെ നയിക്കുമെന്ന മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നിതീഷിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിച്ചു. നിതീഷിൻ്റെ പാർട്ടിയായ ജെഡിയു 2020ൽ നേടിയ 43 സീറ്റില് നിന്നുള്ള ഇത്തവണത്തെ കുതിച്ച് ചാട്ടം ഇക്കൊല്ലമത്രയും ബിഹാർ അടക്കിവാണ പവറിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ്.
ബിഹാറിൻ്റെ സമ്പൂർണ നിതീഷ് രാജ്...
ബിഹാറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നിതീഷ് കുമാർ ഒരിക്കലും സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്ഥിരമായി മത്സരിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ചരിത്രം വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ നിതീഷിന് അറിയാം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന്. 20 വർഷത്തെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം വെറുതെ ആയിരുന്നില്ല.
വോട്ടുകൾ നിലനിർത്താൻ സ്വീകരിച്ച മാതൃക തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, 1.67 കോടി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 125 മെഗാവാട്ട് സൗജന്യ വൈദ്യുതിയും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ പ്രതിമാസം 400 രൂപയിൽ നിന്ന് 1,100 രൂപയായി ഉയർത്തലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് പാർട്ടിയുടെ അടിത്തട്ടിനെ ബലപ്പെടുത്തിയത്.
മുഖ്യ എതിരാളിയായ ആർജെഡിയിലെ തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവ് മാ ബഹൻ മാൻ യോജന പ്രകാരം പ്രതിമാസം 2,500 രൂപ അലവൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും, നിതീഷ് മഹിളാ റോജ്ഗർ യോജനിലൂടെ നിതീഷ് അതിനെ മറികടന്നു. സ്ത്രീകളുടെ വോട്ടുകൾ നേടാൻ ഭരണസഖ്യം ഇതൊരു പ്രധാന ആയുധമാക്കി മാറ്റിയതോടെ മാ ബഹൻ മാൻ യോജനയും വോട്ടർ അധികാറുമെല്ലാം ബിഹാർ ജനത അങ്ങ് മറന്നു.
പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന പ്രകടനം
84 റാലികള്, രണ്ട് റോഡ് ഷോകള്, എൻഡിഎയുടെ മുഴുവൻ പ്രചാരണത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം നിതീഷ് സ്വയം വഹിച്ചകൊണ്ടുള്ള മുന്നേറ്റമായിരുന്നു പിന്നീട് കണ്ടത്. പ്രായത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം. ഏറെ പ്രായം കുറഞ്ഞ തേജസ്വിയുടെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം കൂടി. പലപ്പോഴും നിതീഷിന്റെ പ്രായവും ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയുമൊക്കെ എതിർപാളയങ്ങള് ആയുധമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മിടുക്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്യരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയാണ് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം തെളിയുന്നത്.
ചരിത്രത്തിലൂടെ... 1977 മുതൽ 2025വരെ
നിതീഷിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 1977ൽ ആദ്യമായി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ നിതീഷ് പരാജയമാണ് നേരിട്ടത്. തുടർന്ന് 1980, 1985 വർഷങ്ങളിലും നിതീഷ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 1985ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമാണ് നിതീഷിന് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
പിന്നീട് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ നിതീഷ് 1989നും 2004നും ഇടയിൽ ആറ് തവണ ലോക്സഭയിലേയ്ക്ക് മത്സരിച്ചു. 1989ൽ ബാർഹിൽ നിന്ന് പാർലമെൻ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിതീഷ് കുമാർ തുടർച്ചയായി നാല് തവണ ബാർഹിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2004ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിതീഷ് ബാർഹിലും നളന്ദയിലും മത്സരിച്ചു.
എന്നാൽ നളന്ദയിൽ മാത്രമേ നിതീഷിന് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളു. ഇതിന് ശേഷം നിതീഷ് മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബിഹാറിൽ നിതീഷിൻ്റെ ജെഡിയുവിൻ്റെ ജനപ്രീതിയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ഇടിവുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പിന്നീടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെല്ലാം നൽകുന്ന സൂചന.
