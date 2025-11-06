'വോട്ട് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക'; ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി നിതീഷ് കുമാര്
ബിഹാറില് ആദ്യഘട്ട പോളിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു. സമ്മതിദായക അവകാശം രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്. വോട്ട് ചെയ്യുകയെന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : November 6, 2025 at 2:44 PM IST
പട്ന: "വോട്ട് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക" എന്ന സന്ദേശവുമായി ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. 2025ലെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. മഷി പുരട്ടിയ വിരൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് (നവംബർ 11) രാവിലെ ഭക്തിയാർപൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയാണ് നിതീഷ് കുമാറും സംഘവും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
നേരത്തെ നിതീഷ് കുമാർ തൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ വോട്ടർമാരും തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. "വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ അവകാശം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കടമ കൂടിയാണ്. ഇന്ന് ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വോട്ടർമാരും അവരുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കണം. ആദ്യം വോട്ട് ചെയ്യുക ശേഷം മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക" എന്നാണ് നിതീഷ് എക്സിൽ കുറിച്ചത്.
लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है।— Nitish Kumar (@NitishKumar) November 6, 2025
आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है — सभी मतदाताओं से आग्रह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।
पहले मतदान, फिर जलपान!
ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട പോളിങ് ഇന്ന് (നവംബർ 11) രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു. 18 ജില്ലകളിലായി 121 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആകെ 1,314 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 1,192 പുരുഷന്മാരും 122 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ (ECI) റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ആകെ 3,75,13,302 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 1,98,35,325 പുരുഷന്മാരും 1,76,77,219 സ്ത്രീകളും 758 ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ഉൾപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുമായി 45,341 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 36,733, നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 8,608 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത്.
പോളിങ് ബൂത്തുകളുടെ കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവിധ മേഖലകളിലായി 320 മോഡൽ സ്റ്റേഷനുകളും 926 സ്ത്രീകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബൂത്തുകളും 107 പിഡബ്ല്യുഡി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബൂത്തുകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളും വെബ്കാസ്റ്റിങ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. പോളിങ് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ തുടരും. ഇത് കൂടാതെ നക്സൽ ബാധിത മണ്ഡലങ്ങളിലെ ആറ് ബൂത്തുകളിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെയാണ് പോളിങ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പട്നയിൽ മാത്രം 5,677 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്. ഇതിൽ 541 എണ്ണം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള സ്റ്റേഷനുകളും 49 എണ്ണം മോഡൽ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളും 14 എണ്ണം പിഡബ്ല്യുഡി പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളുമാണ്. ഖഗരിയ, മുൻഗർ, ലഖിസാരായ്, ഷെയ്ഖ്പുര,നളന്ദ, പട്ന, ഭോജ്പൂർ, മധേപുര, സഹർസ, ദർഭംഗ, മുസാഫർപൂർ, ഗോപാൽഗഞ്ച്, സിവാൻ, സരൺ, വൈശാലി, സമസ്തിപൂർ, ബെഗുസാരായ്, ബക്സർ എന്നിവിടങ്ങളില് പോളിങ് ദ്രുതഗതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളോ ക്രമക്കേടുകളോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ പ്രത്യേക പട്രോളിങ്ങും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ 15ലധികം സുരക്ഷാ സേന ബറ്റാലിയനുകളെയും സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെയും പൊലീസിനെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പട്ന ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
