ഗംഗ നദിയിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് വൻ ദുരന്തം; കുട്ടികളുൾപ്പെടെ 14 പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേരെ കാണാതായി
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് അപകടം നടന്നത്. സമീപത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ഒരു വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്
Published : October 14, 2026 at 7:29 AM IST
പട്ന: ബിഹാറിലെ വൈശാലി ജില്ലയിൽ ഗംഗ നദിയിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 14 പേർ മരിച്ചു. രാഘോപൂരിന് സമീപമുള്ള രാംപൂർ ശ്യാംചന്ദ് ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. നിരവധി പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് അപകടം നടന്നത്. സമീപത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ഒരു വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബോട്ടിൽ ഏകദേശം 30 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഗംഗയുടെ പോഷകനദിയായ ഗണ്ഡകിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും സമീപകാലത്തുണ്ടായ കനത്ത മഴയെയും തുടർന്ന് നദിയിൽ വലിയ കുത്തൊഴുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ബോട്ട് മറിയാൻ കാരണമായത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ ചിലർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.
സംഭവമറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ അധികൃതർ തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചു. വൈശാലി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് വർഷ സിങ്, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ശുഭാങ്ക് മിശ്ര എന്നിവർ നേരിട്ടെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരന്നിട്ടുണ്ട്. വിവരമറിഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് ഗംഗയുടെ തീരത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയത്.
वैशाली के राघोपुर में नाव हादसे में मासूमों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं परिजनों को यह भारी दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता (अनुग्रह राशि) दी जाएगी। प्रशासन को राहत-बचाव कार्य तेजी से पूरा करने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। ॐ शांति! 🙏— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 13, 2026
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സഹായധനം
വൈശാലിയിലുണ്ടായ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ (പി.എം.എൻ.ആർ.എഫ്) നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും നൽകും. ബിഹാറിലെ വൈശാലിയിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ ജീവഹാനി അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമാണെന്നും ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ ദുഃഖിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് തൻ്റെ ചിന്തകളെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നതായും ബാധിതർക്ക് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
The loss of lives in the boat capsizing incident in Vaishali, Bihar, is deeply painful. My thoughts are with the bereaved families in this difficult time. I pray for the speedy recovery of all those injured. The local administration is assisting those affected. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 13, 2026
അപകടത്തിൽ ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരിയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാല് ലക്ഷം രൂപ വീതം അടിയന്തര ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വൈശാലിയിലെ രാഘോപൂരിൽ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന വാർത്ത അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയഭേദകമാണെന്ന് സാമ്രാട്ട് ചൗധരി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം ദുഃഖിതരായ കുടുംബങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായും പരേതാത്മാക്കൾക്ക് ദൈവം ശാന്തി നൽകട്ടെയെന്നും ഈ വലിയ ദുഃഖം താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദുരിതാശ്വാസ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും ഭരണകൂടത്തിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഘോപൂർ എം.എൽ.എയും ആർ.ജെ.ഡി ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റുമായ തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവും സംഭവത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. കാണാതായവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 30 പേരാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇതുവരെ 14 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായും ബിഹാർ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായ തേജസ്വി വ്യക്തമാക്കി.
राघोपुर में नाव पलटने की हृदयविदारक घटना से मर्माहत हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोकाकुल परिवारों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। https://t.co/osi52CLqGc— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 13, 2026
പരിക്കേറ്റ ആറ് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ട മൂന്ന് പേർ സുരക്ഷിതരാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കുട്ടികളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
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ബുധനാഴ്ച പട്നയിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ നേരിൽ കാണാൻ രാഘോപൂർ സന്ദർശിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അതേസമയം, അപകടം നടക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിൽ 30 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ മഹുവ എം.എൽ.എ മുകേഷ് റോഷനും പ്രതികരിച്ചു. ഏഴോ എട്ടോ പേർക്ക് മാത്രമാണ് നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും 12 പേർ മരിച്ചതായും ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണാതായതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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