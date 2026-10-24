ഒന്നര വയസുള്ള സഹോദരനെ തല അറുത്തു കൊന്ന് യുവാവ്; ദുർഗ്ഗാ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലി നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആരോപണം
ലഹരിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് സഹോദരനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ ദുർഗ്ഗാ ക്ഷേത്രത്തില് ബലി നൽകുകയായിരുന്നു ഇയാൾ
Published : October 24, 2026 at 7:27 PM IST
പട്ന: ഒന്നര വയസുള്ള സഹോദരനെ തല അറുത്തുമാറ്റി കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ്. മൂത്ത സഹോദരൻ കുട്ടിയെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ബലി നൽകുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സമീപത്തുള്ള ഒരു ദുർഗ്ഗാ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ബിഹാറിലെ പാലിഗഞ്ചിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. റനിതലാബ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ജീതൻ ഛപ്ര ഗ്രാമത്തിലെ താമസക്കാരനായ രഞ്ജു യാദവിൻ്റെ മകൻ അജിത് കുമാർ (22) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാല എന്ന യുവാവാണ് പ്രതി.
ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് കണ്ടത് ദയനീയ കാഴ്ച
ക്ഷേത്രത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചയായിരുന്നു കണ്ടത്. ക്ഷേത്രപരിസരം മുഴുവൻ രക്തം പുരണ്ടിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് പ്രതിയായ സഹോദരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
പ്രതിയായ അജിത് കുമാർ എന്ന ബാല മാസങ്ങളായി ലഹരിമരുന്നിന് അടിമയായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ലഹരിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് സഹോദരനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ ദുർഗ്ഗാ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. അവിടെ വെച്ച് കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തി ദുർഗ്ഗാദേവിയുടെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
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സംഭവം കണ്ട നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞതോടെ ഗ്രാമം ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടലിലായി. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് തങ്ങളുടെ ഒന്നര വയസുകാരനായ മകൻ്റെ തല വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട ദാരുണമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു.
പ്രതി അജിത് കുമാറിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പാലിഗഞ്ച് ഡിഎസ്പി. പങ്കജ് ശർമ്മ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. പട്ന ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി (എഫ്.എസ്.എൽ) സംഘത്തെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ജീതൻ ഛപ്ര ഗ്രാമത്തിലെ ദുർഗ്ഗാ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതായി നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വിവരം ലഭിച്ചു. പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്." പാലിഗഞ്ച് ഡിഎസ്പി പങ്കജ് ശർമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
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