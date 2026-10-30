ഭൂട്ടാനിലെ ദുരന്തം ബംഗാളിനെയും വിഴുങ്ങുമോ? 6000ത്തിലധികം പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി
ഭൂട്ടാനിലെ ഗാസ ജില്ലയിലുള്ള വാകില പർവതത്തിന് താഴെയുള്ള ഷിൻ്റഫു തടാകമാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ കരകവിഞ്ഞത്. ഏകദേശം 7.4 ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റർ വെള്ളമാണ് തടാകത്തിൽ നിന്നും നദിയിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയത്
Published : October 30, 2026 at 12:17 PM IST
അലിപുർദ്വാർ: ഭൂട്ടാനിലെ ഷിൻ്റഫു തടാകത്തിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് പശ്ചിമബംഗാളിൻ്റെ വടക്കൻ മേഖലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം. തടാകം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ വെള്ളം മോ ചു നദിയിലൂടെ സങ്കോഷ് നദിയിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷൻ പശ്ചിമബംഗാളിലെ അലിപുർദ്വാർ, അസമിലെ ധുബ്രി എന്നീ ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ഭൂട്ടാനിലെ ഗാസ ജില്ലയിലുള്ള വാകില പർവതത്തിന് താഴെയുള്ള ഷിൻ്റഫു തടാകമാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ കരകവിഞ്ഞത്. ഏകദേശം 7.4 ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റർ വെള്ളമാണ് തടാകത്തിൽ നിന്നും നദിയിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയത്. ഈ സംഭവം വടക്കൻ ബംഗാളിലാകെ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അലിപുർദ്വാറിലെ കുമാർഗ്രാമിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വനംമന്ത്രി മനോജ് ഒറാവോൺ അഭ്യർഥിച്ചു.
#WATCH | Siliguri, West Bengal: On the preparedness for the effect of a Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) at Shintaphu Lake in Bhutan on North Bengal, State Minister Nisith Pramanik said, "Reports have just come in regarding a glacial lake outburst in Bhutan. Water from the lake is overflowing and flowing downstream into the Mo Chhu River, heading toward the Sankosh River. Residents living along the Sankosh River and its tributaries have been alerted; they are advised to move to a safe distance immediately to ensure their safety. This water is expected to reach the plains within the next 5 to 6 hours, creating a high risk of significant flooding in the area. To manage the situation, the State Disaster Management Team has been activated, and the NDRF has also been notified. Disaster management volunteers have been instructed to be present on-site. The government is taking proactive measures and closely monitoring the situation to prevent any loss of life or property."— ANI (@ANI) October 30, 2026
കുമാർഗ്രാമിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണിതെന്നും സങ്കോഷ് നദിക്കരയിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഭൂട്ടാനിലുണ്ടായ ദുരന്തം വലിയൊരു മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിന് കാരണമാകുമെന്നും അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെക്കൂടി വിവരമറിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എത്രയും വേഗം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേപ്പാളിലുണ്ടായതുപോലൊരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഭരണകൂടം ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രദേശവാസികൾ സഹകരിച്ചാൽ വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഭൂട്ടാനിലെ തടാകം പൊട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വെള്ളം മോ ചു നദിയിലൂടെ സങ്കോഷ് നദിയിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണെന്നും സംസ്ഥാന മന്ത്രി നിസിത് പ്രമാണിക് പറഞ്ഞു. സങ്കോഷ് നദിയുടെയും പോഷകനദികളുടെയും തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇവരോട് ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിലേക്ക് മാറാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വെള്ളം സമതലങ്ങളിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രദേശത്ത് വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.
The Central Water Commission(CWC) issued a special advisory warning of a sudden rise in water levels in West Bengal's Alipurduar and Assam's Dhubri districts. This follows a glacial lake outburst flood (GLOF) reported at Bhutan's Shintaphu Lake along the Punatsangchhu (Sankosh) River.— IANS (@ians_india) October 29, 2026
സാഹചര്യം നേരിടാൻ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനയെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദുരന്തനിവാരണ വൊളന്റിയർമാരോട് സ്ഥലത്ത് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവനോ സ്വത്തിനോ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്ന് അലിപുർദ്വാർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അമിത് കുമാർ ഷാ അഭ്യർഥിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ നേരിടാൻ ഭരണകൂടം ഭൂട്ടാൻ അധികൃതരുമായും വിവിധ ദുരന്തനിവാരണ ഏജൻസികളുമായും ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ സാഹചര്യം നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്. ഭൂട്ടാനിലെ അധികൃതരുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. പൊലീസ് സംഘവും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫിസറും അവരുടെ സംഘങ്ങളും മറ്റ് ഏജൻസികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന പ്രദേശത്തുണ്ടെന്നും ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ സംഘം യാത്രയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘത്തെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം 4000 മുതൽ 5000 വരെ ആളുകളെ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 6000ത്തിലധികം ആളുകളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ലഭിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ തീവ്രത അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭരണകൂടം അതീവ ജാഗ്രത തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പൊലീസ്, ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഓഫിസ്, ബിഡിഒ ഓഫിസ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണങ്ങിയ ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശൗചാലയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്താകുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ പൂർണ സജ്ജരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സങ്കോഷ് നദീതടത്തിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചത്ത മത്സ്യങ്ങളും മരത്തടികളും കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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ഭൂട്ടാനിൽ മോ ചു നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സങ്കോഷ് നദിയിൽ വലിയ തോതിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ജലനിരപ്പ് ഗണ്യമായി ഉയരാൻ കാരണമാകും. സങ്കോഷ് നദി ബ്രഹ്മപുത്ര നദീതടത്തിലാണ് ചെന്നുചേരുന്നത് എന്നതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ നദീതീര പ്രദേശങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും അധികൃതർക്കുണ്ട്. മഞ്ഞുമലകളിലെ തടാകങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന പ്രകൃതിദത്ത അണക്കെട്ടുകൾ തകരുകയോ വിള്ളൽ വീഴുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ അളവിൽ വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്ക് ഔട്ട്ബഴ്സ്റ്റ് ഫ്ലഡ് അഥവാ മിന്നൽപ്രളയം. അധികൃതർ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ദുരന്തനിവാരണ സേനകളും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ജാഗ്രതയിലാണ്. അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ താമസക്കാർ ഔദ്യോഗിക നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
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