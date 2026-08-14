രോഗിയായ മകനുമായി പുറപ്പെട്ടു; വിമാനം റദ്ദാക്കിയതോടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ചെക്ക്-ഇൻ കൗണ്ടർ തല്ലിത്തകർത്ത് യാത്രക്കാരി
അസുഖബാധിതനായ മകനുമായി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഇവർക്കെതിരെ വിമാനത്താവള പൊലീസ് കേസ് എടുത്തുവെങ്കിലും, പിന്നീട് മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോകാൻ അധികൃതർ സൗകര്യമൊരുക്കി.
Published : August 14, 2026 at 2:17 PM IST
ഭുവനേശ്വർ: വിമാനം വൈകുകയും പിന്നീട് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഭുവനേശ്വരിലെ ബിജു പട്നായിക് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധവും അക്രമ സംഭവങ്ങളും. ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരിയായ മാമോനി ഖരാത് എന്ന സ്ത്രീയാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെ കൗണ്ടറിലെ ഉപകരണങ്ങൾ തല്ലിത്തകർത്തത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് വിമാനത്താവളത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കിയ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.
Passengers at Bhubaneswar Airport were left stranded after an IndiGo flight scheduled to depart at 2:35 PM was reportedly cancelled at around 5:30 PM, several hours after the scheduled departure time, yesterday.— Srikanth Bhalaji (@SBhalaji94) August 14, 2026
They were not given timely information about the cancellation and,… pic.twitter.com/pGXPT8FOP3
ഭുവനേശ്വറിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻഡിഗോയുടെ 6E 7352 വിമാനമാണ് സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:35 ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനം ആദ്യം വൈകുന്നേരം 5:30 ലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആറു മണിയോടെ സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം സർവീസ് പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയതായി അധികൃതർ യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചു. മണിക്കൂറുകളോളം കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാതെ കാത്തുനിർത്തിയതിൽ മറ്റ് യാത്രക്കാരും കടുത്ത അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തി.
വിമാനം റദ്ദാക്കിയ വിവരമറിഞ്ഞതോടെ രോഷാകുലയായ മാമോനി ഖരാത് ഇൻഡിഗോയുടെ ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുകയും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഉപകരണങ്ങളും എറിഞ്ഞു തകർക്കുകയുമായിരുന്നു. 22,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മോണിറ്റർ, 4,000 രൂപയുടെ കീബോർഡ്, 23,000 രൂപ വിലയുള്ള പാസ്പോർട്ട് സ്വൈപ്പിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവയാണ് ഇവർ നശിപ്പിച്ചത്. ആകെ 49,000 രൂപയുടെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതായി എയർപോർട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന സി ഐ എസ് എഫ് (CISF) ഉദ്യോഗസ്ഥരും എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി പ്രതിനിധികളും യാത്രക്കാരിയെ ശാന്തയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. തൻ്റെ മകന് കഠിനമായ അസുഖമാണെന്നും കൊൽക്കത്തയിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ അടിയന്തരമായി പോകണമെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്ത്രീ വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടത്. മറ്റ് ചില യാത്രക്കാരും സ്ത്രീക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. യാത്രക്കാരിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അടിയന്തര സാഹചര്യവും പരിഗണിച്ച് പിന്നീട് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് ഇവരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് അയക്കാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു. തകരാറിലായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് വിമാനത്താവള ഡയറക്ടർ പ്രസന്ന പ്രധാൻ അറിയിച്ചു. കൗണ്ടറിൽ സ്ത്രീ പ്രകോപിതയായി പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
ബിജു പട്നായിക് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ ഈ സംഭവം, വിമാന സർവീസുകൾ അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ നേരിടുന്ന കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദവും വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും ഒരുപോലെ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു. അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായിരുന്ന കുട്ടിയുമായി യാത്ര ചെയ്ത അമ്മയുടെ അമർഷം ന്യായമാണെങ്കിലും, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത കുറ്റകൃത്യമാണ്. വിമാനക്കമ്പനികൾ സർവീസ് തടസപ്പെടുമ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങളും വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ശക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം.
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