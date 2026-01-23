ഇതോ ബിജെപിയുടെ ദേശീയത?; റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ വിജയ് ഷാ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്
മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി വിജയ് ഷാ ജനുവരി 26 ന് നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ മുഖ്യാതിഥിയാക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി എതിർത്ത് കോൺഗ്രസ്.
ഭോപ്പാല്: റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകളില് മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി വിജയ് ഷാ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. രത്ലം ജില്ലയിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ വിജയ് ഷായെ മുഖ്യാതിഥിയാക്കുന്നതിനെ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു.
പൊതുവേദിയിൽ സംസാരിക്കവെ കേണൽ സോഫിയ ഖുറേഷിക്കെതിരെ വിജയ് ഷാ നടത്തിയ പരാമർശം വലിയ വിവാദത്തിന് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഈ കേസ് നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയില് വിചാരണ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് മന്ത്രി വിജയ് ഷാ ഈ വർഷത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ പട്ടികയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ശക്തമായി എതിർത്ത് കോൺഗ്രസ്
'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം കേണൽ സോഫിയയെ അധിക്ഷേപിച്ച മന്ത്രി, രത്ലം നഗരത്തിൽ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തും' എന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി. ഇത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിനും അപമാനകരമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
രാജ്യസഭാ എംപി രേണുക ചൗധരി സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പത്ര കട്ടിങിനൊപ്പം ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കിട്ടു. " സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നവരെ ജനുവരി 26 ലെ റിപ്പബ്ലിക് പരിപാടിയിലേക്ക് ബിജെപി തീർച്ചയായും ക്ഷണിക്കും. ബിജെപിയുടെ മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി വിജയ് ഷാ കേണൽ സോഫിയ ഖുറേഷിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങേയറ്റം അവഹേളനപരവും നീചവുമായ വിധം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് ഓർമിക്കുക. ഇതാണോ ബിജെപിയുടെ ദേശീയത?" എന്നും എംപി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.
മറുപടിയുമായി ബിജെപി
മന്ത്രി വിജയ് ഷായുടെ കേസിൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ ബിജെപി പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് വിദേശ പര്യടനത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും വിജയ് ഷായുടെ കേസിൽ പാർട്ടി ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പാർട്ടി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ജില്ലാ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ജനുവരി 26 ലെ പരിപാടിയിൽ പതാക വന്ദനം നടത്തുന്നതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നും ബിജെപി പറഞ്ഞു.
കേണൽ സോഫിയ ഖുറേഷിക്കെതിരായ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് എസ്ഐടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. പക്ഷേ, ഈ കേസിൽ വിജയ് ഷായ്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, മന്ത്രി വിജയ് ഷാ പരസ്യമായി ക്ഷമാപണം നടത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.
അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിജയ് ഷായെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
