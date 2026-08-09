പതിനൊന്നാമത് ബ്രിക്സ് യോഗത്തിൽ 'ഭോപ്പാൽ പ്രഖ്യാപന'ത്തിന് അംഗീകാരം; പങ്കെടുത്തത് 14 രാജ്യങ്ങൾ
പ്രതിരോധശേഷി, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ളതായിരുന്നു ഭോപ്പാലിൽ നടന്ന 11-ാമത് ബ്രിക്സ് സാംസ്കാരിക മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം.
By PTI
Published : August 9, 2026 at 8:06 AM IST
ഭോപ്പാൽ: അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും സർഗാത്മക വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ഭോപ്പാൽ പ്രഖ്യാപന' ത്തിന് അംഗീകാരം. ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ശനിയാഴ്ച ഭോപ്പാലിൽ നടന്ന 11-ാമത് ബ്രിക്സ് സാംസ്കാരിക മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ സാംസ്കാരിക സഹകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് 'ഭോപ്പാൽ പ്രഖ്യാപനം' അംഗീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ശെഖാവത്ത് പറഞ്ഞു. മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ 14 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 55 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു.
സാംസ്കാരിക വ്യവസായങ്ങളിലും സർഗ്ഗാത്മക വിപണിയിലും പരസ്പര സഹകരണവും മികച്ച മാതൃകകളും പങ്കുവയ്ക്കൽ. മ്യൂസിയങ്ങൾ, ലൈബ്രറികൾ, പൈതൃക ശേഖരങ്ങള് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഉറപ്പാക്കൽ. എഐ സംവിധാനങ്ങളിൽ സ്രഷ്ടാക്കളുടെ പകർപ്പവകാശവും ന്യായമായ പ്രതിഫലവും സുതാര്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിവ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
"സാംസ്കാരിക, സൃഷ്ടിപരമായ വ്യവസായങ്ങളിലും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലും സഹകരണം പ്രധാനമാണ്, അതിൽ രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ, മികച്ച രീതികൾ എന്നിവയുടെ കൈമാറ്റം, സ്രഷ്ടാക്കൾക്കുള്ള പിന്തുണ, നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ വഴി വിപണി ആക്സസ് വിപുലീകരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു," യോഗത്തിന് ശേഷം ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ശെഖാവത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പരസ്പരബന്ധിതവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള സഹകരണ സമീപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, യുനെസ്കോയുടെ ബഹുരാഷ്ട്ര നാമനിർദേശ പ്രക്രിയകളിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരമ്പരാഗത വിജ്ഞാന സംവിധാനങ്ങളുടെയും പരമ്പരാഗത സാംസ്കാരിക ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന മേഖലയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മ്യൂസിയങ്ങൾ, ലൈബ്രറികൾ, ആർക്കൈവുകൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രഖ്യാപനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. സ്രഷ്ടാക്കളുടെ അവകാശങ്ങളും സഹകരണ മേഖലകളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ, രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് മുമ്പ് നിയമവിരുദ്ധമായി പിടിച്ചെടുത്ത ഏകദേശം 1,000 സാംസ്കാരിക സ്വത്തുക്കൾ (പുരാവസ്തുക്കൾ, വിഗ്രഹങ്ങൾ, ശിൽപങ്ങൾ) ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2014 ന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള 13 സ്വത്തുക്കൾ/ പുരാവസ്തുക്കൾ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളൂവെന്നും കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ ഇത് 700 കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
'പ്രതിരോധശേഷി, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കായുള്ള നിർമ്മിതി' എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്സ് പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നത്. സംവാദങ്ങളെ പ്രായോഗിക സംരംഭങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനും സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ സ്ഥാപനപരമായ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് യോഗം പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകിയത്.
യോഗത്തിൽ 14 രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം
ആദ്യത്തെ ബ്രിക്സ് സാംസ്കാരിക വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 2026 ഏപ്രിൽ 29-30 തീയതികളിൽ വെർച്വലായി നടന്നു. രണ്ടാമത്തെ യോഗം ജൂൺ 4-5 തീയതികളിൽ വാരണാസിയിൽ നടന്നു. മൂന്നാമത്തെ യോഗം ഓഗസ്റ്റ് 5-6 തീയതികളിൽ ഭോപ്പാലിൽ നടന്നു. ബ്രസീൽ, ചൈന, ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇന്ത്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഇറാൻ, റഷ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നിവയായിരുന്നു പങ്കെടുത്ത ബ്രിക്സ് അംഗരാജ്യങ്ങൾ. ഇവയിൽ ഈജിപ്ത് ഓൺലൈനായാണ് മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ബെലാറസ്, ക്യൂബ, കസാക്കിസ്ഥാൻ, തായ്ലൻഡ് എന്നിവയായിരുന്നു പങ്കാളി രാജ്യങ്ങൾ.
സാംസ്കാരിക ട്രാക്കിലെ ഉന്നതതല ഇടപെടലുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രിമാരും ഈ മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആകെ 55 പ്രതിനിധികളോളം ഈ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി. മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ്, ചീഫ് സെക്രട്ടറി അശോക് ബൺവാൾ, കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക സെക്രട്ടറി വിവേക് അഗർവാൾ, സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക സെക്രട്ടറി ഷിയോ ശേഖർ ശുക്ല എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഭോപ്പാലിൽ നടന്ന ബ്രിക്സ് യോഗം സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിമാനകരമായ കാര്യമായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് പറഞ്ഞു.
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