'ഭോജ്ശാല' ക്ഷേത്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ഭരണകൂടം
Published : May 15, 2026 at 5:32 PM IST
ഭോപ്പാൽ: ദീർഘനാളത്തെ തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളിലൊന്നായ മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോജ്ശാല സമുച്ചയം ക്ഷേത്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി. വിധിയ്ക്ക് പിന്നാലെ ജില്ലയിലുടനീളം സുരക്ഷ കർശനമാക്കി ധാർ ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ജില്ലയിലെ ഭോജ്ശാല സമുച്ചയത്തിലും പരിസരത്തും ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായി 1,200 പൊലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലയിലുടനീളം നിരോധനാജ്ഞയും ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ സമാധാനവും സാമുദായിക ഐക്യവും നിലനിർത്താൻ ധാർ ജില്ലാ കലക്ടർ രാജീവ് രഞ്ജൻ മീണ ജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ ഭരണകൂടം സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു. ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്എസ്) സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരമുള്ള നിരോധനാജ്ഞ ജില്ലയിലുടനീളം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ജൂൺ അഞ്ച് വരെയാകും നിരോധനാജ്ഞ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാവുക എന്നും കലക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അവകാശവാദങ്ങളും കോടതിയുടെ സമീപനവും
ചരിത്രസ്മാരകത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ജൈന സമൂഹങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന വാദം കേൾക്കൽ അവസാനിപ്പിച്ച കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധി ഇന്നത്തേയ്ക്ക് (മെയ് 15) മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. പ്രസിദ്ധമായ ഭോജ്ശാലയെ ഒരു സരസ്വതി ക്ഷേത്രമായാണ് ഹിന്ദു സമൂഹം കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുസ്ലീമുകൾ സമുച്ചയം കമൽ മൗല പള്ളിയാണെന്നും ജൈനസമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ മധ്യകാല ജൈന ക്ഷേത്രവും ഗുരുകുലവുമാണെന്നും നിരന്തരം അവകാശപ്പെടുന്നു.
കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ജൈന സമുദായങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിക്കാർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എഎസ്ഐ) സംരക്ഷിത സ്ഥലത്ത് ആരാധന നടത്താനുള്ള പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ തേടി. മൂന്നു കക്ഷികളും പ്രത്യേക ആരാധനാ അവകാശങ്ങളും സ്ഥലത്ത് പ്രവേശന ക്രമീകരണങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഹിന്ദുക്കൾ കോടതി വിധി അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അഞ്ച് ഹർജികളും മൂന്ന് ഇടപെടൽ അപേക്ഷകളും കേട്ട ശേഷമാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധി പറയാൻ മാറ്റിയത്. എഎസ്ഐ സർവേ റിപ്പോർട്ട്, ചരിത്ര രേഖകൾ, സ്മാരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതപരമായ അവകാശവാദങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കക്ഷികളും വിശദമായ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. നടപടിക്രമങ്ങൾക്കിടെ മുസ്ലീം പക്ഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അഭിഭാഷകർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ എഎസ്ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടിക്രമങ്ങൾ ശരിയായ പാലിച്ചില്ലെന്നും വാദിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഹിന്ദുക്കൾക്കനുകൂലമായി വിധി വരികയായിരുന്നു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കർശന നിരീക്ഷണം
സംഭവത്തിൽ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ഘോഷയാത്രകൾ, പ്രകടനങ്ങൾ, ധർണകൾ, ഒത്തുചേരലുകൾ എന്നിവ ജില്ലയിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ആയുധങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും കുപ്പിപോലുള്ളവയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവ വിൽക്കുന്നതും അധികൃതർ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിഥികളുടെ വിശദമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാനും സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ പൊലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഹോട്ടൽ, ലോഡ്ജ് നടത്തിപ്പുകാർക്ക് നിർദേശം നൽകി. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഭരണകൂടം കർശന നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാമുദായിക ഐക്യത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രകോപനപരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ, കിംവദന്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൂടാതെ ധാർ നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളെയും സജ്ജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മധ്യപ്രദേശിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചർച്ചചെയ്തുവരുന്ന വിഷയമാണ് ഭോജ്ശാല. മതപരവും പുരാവസ്തുപരവുമായ വിഷയങ്ങളിലൊന്നായി ഭോജ്ശാല തർക്കം തുടർന്നുപോരുന്നു. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംരക്ഷിത സ്മാരകത്തിലെ ആരാധനാ അവകാശങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിൽ ഭോജ്ശാല വിഷയം പലപ്പോഴും ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ വിഷയമായിരുന്നു.
