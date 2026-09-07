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വിദ്യാർഥിയുടെ പിതാവിൻ്റെ തല അടിച്ചുതകർത്ത കേസ്: പ്രതി സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജിനെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നിഷു ആസാദ് എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ സഞ്ജയ് കുമാറിനെ താൻ ആക്രമിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഭരദ്വാജിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് നടപടി.

Swatantra Bhardwaj CJP Delhi court delhi protest
Swatantra Bhardwaj (PTI)
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By PTI

Published : September 7, 2026 at 5:55 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർമന്തറിലെ സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ദളിത് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതി സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജിനെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഡൽഹി കോടതിയാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ പിതാവിൻ്റെ തല തല്ലിപൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു.

വിഷയത്തിൽ കുറ്റക്കാരനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപി പ്രവർത്തകർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജിനെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. ശനിയാഴ്‌ചയാണ് ഇയാളെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നിഷു ആസാദ് എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ സഞ്ജയ് കുമാറിനെ താൻ ആക്രമിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഭരദ്വാജിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് നടപടി.

സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ താൻ ഒരാളുടെ തല അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചുവെന്നും രാഷ്‌ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ കാരണം രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നുമായിരുന്നു വാദം. കൂടാതെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ ഹിന്ദുത്വ ഇൻഫ്ളുവൻസറാണെന്നും ഭരദ്വാജ് അവകാശപ്പെടുന്നു. കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പ്രതിയെ ജഡ്ജി ലാലറുടെ വസതിയിൽ ഭരദ്വാജിനെ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഡൽഹി പൊലീസ് നൽകിയ അപേക്ഷയിലാണ് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്.

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അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി സൗരഭ് പ്രതാപ് സിങ് ലാലർ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി സെപ്റ്റംബർ 21 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനായിട്ടാണ് താൻ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ഭരദ്വാജ് പിന്നീട് ഒരു പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആക്ടിവിസ്റ്റിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെ ഓൺലൈൻ ഭീഷണിയും പീഡനവും ആരോപിച്ച് പൊലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം പുതിയ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 67 ന് പുറമേ ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 351(3), 78, 79 എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പിതാവിന് നേരെ നടന്ന ആക്രണത്തിനെതിരേ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. മോർഫ് ചെയ്‌ത ചിത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും വിദ്യാർഥി ആരോപിച്ചു.

ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി (കാൻസി റാം) മേധാവിയും നാഗിന എംപിയുമായ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനൊപ്പം സിജെപി പ്രതിനിധികൾ പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ട് ഭരദ്വാജിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. കൊലപാതകശ്രമം, ക്രിമിനൽ ഭീഷണി, എസ്‌സി/എസ്ടി നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ കൂടി കേസിൽ ചേർക്കണമെന്നും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ബലാത്സംഗ ഭീഷണികൾ, ഓൺലൈൻ ദുരുപയോഗം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പ്രത്യേക എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും പ്രതിനിധി സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

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BHARDWAJ SENT TO JUDICIAL CUSTODY

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