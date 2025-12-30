കാൽനട യാത്രക്കാർക്കിടയിലേക്ക് ബസ് പാഞ്ഞുകയറി; നാല് പേർ മരിച്ചു, ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്ക്, ഡ്രൈവർ കസ്റ്റഡിയില്
ബസിൻ്റെ മെക്കാനിക്കല് നില, ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴി എന്നിവ പരിശോധിക്കും. സംഭവത്തിൻ്റെ യാഥാര്ഥ കാരണം അന്വേഷിക്കുമെന്നും പൊലീസ്.
Published : December 30, 2025 at 7:26 AM IST
മുംബൈ: ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കാല്നട യാത്രക്കാര്ക്കിടയിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറി. മൂന്ന് സ്ത്രീകളടക്കം നാല് പേര് മരിച്ചു. ഒമ്പത് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവര് സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണെന്നും ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും മുംബൈ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ബ്രിഹൻമുംബൈ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ആന്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് (BEST) ബസാണ് അപടകടത്തില് പെട്ടത്. മുംബൈയിലെ ഭാണ്ഡൂപ്പ് വെസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമാണ് സംഭവം. രാത്രി 10 നും 12 നും ഇടയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബസിൻ്റെ ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം ഇത് വരെ വ്യക്തമല്ലെന്നും കേസില് അന്വേഷണം തുടരുന്നുവെന്നും മുംബൈ പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
വിശദീകരണം നല്കി മുംബൈ പൊലീസ്
പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്ന് മുംബൈ ഡിസിപി ഹേമരാജ് സിങ് രജ്പുത് പറഞ്ഞു. "മരിച്ച നാല് പേരിൽ മൂന്ന് പേർ സ്ത്രീകളും ഒരാൾ പുരുഷനുമാണ്. പരിക്കേറ്റ ഒമ്പത് പേരിൽ എട്ട് പേർ പുരുഷന്മാരും ഒരാള് സ്ത്രീയുമാണ്" -രജ്പുത് പറഞ്ഞു.
നിയന്ത്രണം വിട്ട ബെസ്റ്റ് ബസിന് മെക്കാനിക്കൽ തകരാറുകളോ സാങ്കേതിക തകരാറുകളോ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധന നടത്തും. സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഹേമരാജ് സിങ് പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരതരമായി തുടരുന്നു. നഗരത്തിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലെ മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അപകടം നടന്നയുടനെ തന്നെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പ്രദേശത്തെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് സേനയെ വന്യസിപ്പിച്ചു. അതേസമയം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഗ്നി രക്ഷാസേനയും സംയോജിച്ചാണ് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ബസ് അമിത വേഗതത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് മൊഴി നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയ പ്രാഥമിക വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയും കണക്കിലെടുത്താണ് അന്വേഷണം. ബസിൻ്റെ പ്രവര്ത്തനവും ഡ്രൈവറുടെ മൊഴിയും പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
അപകടം സംഭവിച്ചത് ബസിൻ്റെ തകരാറുമൂലമാണോ എന്ന് അറിയാനായി വിദഗ്ധ സംഘത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായവും തേടും. അപകടം നടന്നയുടനെ പ്രദേശവാസികൾ സംഭവ സ്ഥലത്തിന് സമീപം തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
