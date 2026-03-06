ETV Bharat / bharat

തുടച്ചയായി തകർന്ന് വീഴുന്ന വിമാനങ്ങള്‍...ഇന്ത്യയിൽ 'ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ' ഉണ്ടോ? മുൻ ഐഎഎഫ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റനുമായി പ്രത്യേക അഭിമുഖം

പ്രവചനാതീതമായ കാലാവസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലും ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമുയരാൻ കാരണം. മുൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ മൊഹോണ്ടോ പാംഗിൻ പാവോ ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖം.

ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ AIR FORCE SUKHOI SU 30MKI CRASH OF AN INDIAN AIR FORCE SUKHOI IAF GROUP CAPTAIN MOHONTO PANGIN
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 6, 2026 at 8:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

പ്രണബ് കുമാർ ദാസ്

ദിസ്‌പൂർ: അസമിലെ കർബി ആംഗ്ലോങ്ങ് ജില്ലയിൽ സുഖോയ് Su-30MKI യുദ്ധവിമാനം തകർന്ന് രണ്ട് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ച വാർത്തയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ചർച്ചയാവുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിള്‍. വർഷങ്ങളായി വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ സൈനിക വിമാന അപകട പരമ്പരയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചർച്ചയാവുകയാണ്. പ്രവചനാതീതമായ കാലാവസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലും ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമുയരാൻ കാരണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യോമയാന സുരക്ഷാ നടപടികളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും അടിയന്തിര ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ മൊഹോണ്ടോ പാംഗിൻ പാവോ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ AIR FORCE SUKHOI SU 30MKI CRASH OF AN INDIAN AIR FORCE SUKHOI IAF GROUP CAPTAIN MOHONTO PANGIN
Squadron Lieutenant Anuj (ETV Bharat)

പർവതപ്രദേശങ്ങളിലെ പതിവ് അപകടങ്ങൾ ശക്തമായ വ്യോമയാന സുരക്ഷാ നടപടികളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും അടിയന്തിര ആവശ്യകതയെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നുവെന്ന് മൊഹോണ്ടോ പാംഗിൻ പാവോ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കിഴക്കൻ ഹിമാലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം ഒരുതരം ബെർമുഡ ട്രയാംഗിളാണ്. വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ, അസാധാരണമായി ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വ്യോമയാന അപകടങ്ങൾ ചില നിരീക്ഷകരെ ഈ പ്രദേശത്തെ വടക്കൻ അറ്റ്ലാൻ്റിക് മേഖലയിലെ നിഗൂഢമായ ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പാവോ പറയുന്നു.

“വർഷങ്ങളായി ഈ പ്രദേശത്ത് വളരെയധികം വിമാനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, ചിലർ അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്,” - ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ ടെലിഫോൺ അഭിമുഖത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ മൊഹോണ്ടോ പാംഗിൻ പാവോ വ്യക്തമാക്കി.

വ്യോമായന മേഖലകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ ഈ മേഖലയ്ക്ക് പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാതെ പോകാറുണ്ട്. ഡൽഹി പോലുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രദേശം വളരെ അകലെയായതിനാൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു. ഒരു സുഖോയ്-30 കൂടി തകർന്നുവീണത് വളരെ ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ്. കേട്ടതിൽ നിന്ന്, നമുക്ക് രണ്ട് ധീര വ്യോമസേനാംഗങ്ങളെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പൈലറ്റും ഒരു സഹ പൈലറ്റുമാണ് നഷ്‌ടമായത്. ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു ദാരുണമായ സംഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

മാർച്ച് അഞ്ചിന് പതിവ് രാത്രി പരിശീലന ദൗത്യത്തിനായി ജോർഹട്ട് വ്യോമസേനാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന യുദ്ധവിമാനം, കർബി ആംഗ്ലോങ്ങിലെ കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. വ്യോമയാന വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലുള്ളത്.

കിഴക്കൻ ഹിമാലയങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ AIR FORCE SUKHOI SU 30MKI CRASH OF AN INDIAN AIR FORCE SUKHOI IAF GROUP CAPTAIN MOHONTO PANGIN
light Lieutenant Purvesh (ETV Bharat)

അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ, ഇടതൂർന്ന വനങ്ങൾ, ഇടുങ്ങിയ താഴ്‌വരകൾ, കുത്തനെയുള്ള പർവതനിരകൾ എന്നിവ പലപ്പോഴും പൈലറ്റുമാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ പൈലറ്റുമാർക്ക് നാവിഗേഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. തെളിഞ്ഞ ആകാശം പെട്ടെന്ന് കനത്ത മേഘങ്ങളായും മഴയായും മാറുമെന്നും ഇത് പ്രവർത്തന അപകടസാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ മൊഹോണ്ടോ പാംഗിൻ പാവോ വിശദീകരിക്കുന്നു.

വിമാനങ്ങൾക്ക് തിരിയാൻ പരിമിതമായ ഇടമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള താഴ്‌വരകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഭൂപ്രദേശം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില വിമാനങ്ങളിൽ 'എമർജൻസി ലൊക്കേറ്റർ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ' (ELT-കൾ) ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ തകരാറിലാകുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ കൺട്രോൾ സെൻ്റിറിലെ (INMCC) ലോക്കൽ യൂസർ ടെർമിനലിലേക്ക് അപകടത്തിന് ശേഷം (LUT) ഈ ഉപകരണങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി ഉപഗ്രഹം വഴി ദുരിത സിഗ്നലുകൾ കൈമാറുന്നു. ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ AIR FORCE SUKHOI SU 30MKI CRASH OF AN INDIAN AIR FORCE SUKHOI IAF GROUP CAPTAIN MOHONTO PANGIN
Group Captain Mohonto Pangin Pao (ETV Bharat)

ELT-കൾ പ്രവർത്തിക്കാതെ, വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളിലും വിദൂര പർവതങ്ങളിലും തെരച്ചിൽ നടത്തുക ദുഷ്‌കരമാണ്. ചിലപ്പോള്‍ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. മുൻപ് നടന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ ലൊക്കേറ്റർ ട്രാൻസ്‌മിറ്റർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ മൂന്ന് ദിവസമെടുത്തു.

വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഹെലിപാഡുകളിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അടിയന്തര തയ്യാറെടുപ്പും പരിശോധിക്കുന്നതിന് വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലുടനീളം സമഗ്രമായ വ്യോമയാന സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്നും പാവോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത്തരമൊരു ഓഡിറ്റ്, സൗകര്യങ്ങളിൽ മതിയായ ക്രാഷ്-ഫയർ ടെൻഡറുകൾ, ആംബുലൻസുകൾ, പരിശീലനം ലഭിച്ച രക്ഷാസംഘങ്ങൾ, മറ്റ് അടിയന്തര പ്രതികരണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മേഖലയിലെ വർധിച്ച് വരുന്ന അപകടങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, ഗതാഗത വിമാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട നിരവധി വിമാന അപകടങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖല സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019ൽ, ജോർഹട്ടിൽ നിന്ന് മെച്ചുകയിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ അൻ്റോനോവ് എഎൻ-32 ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനം അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പർവതങ്ങളിൽ തകർന്നുവീണ് 13 പേർ മരിച്ചിരുന്നു.

2017-ൽ, ഒരു പരിശീലന ദൗത്യത്തിനിടെ ഒരു സുഖോയ് Su-30MKI യുദ്ധവിമാനം തേസ്‌പൂരിന് സമീപം തകർന്നുവീണു, ഈ അപകടത്തിൽ രണ്ട് പൈലറ്റുമാർക്കും സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ മേഖലയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടങ്ങൾ പതിവാണ്. 2010 മുതൽ, സിവിലിയൻ, സൈനിക വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് എട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളെങ്കിലും അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ തകർന്നുവീണിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 62 പേരാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ദുരന്തങ്ങളിൽ 2011-ൽ സേല പാസിന് സമീപം മുൻ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡോർജി ഖണ്ഡു ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

Also Read: സുഖോയ് 30 എംകെഐ അപകടം; രണ്ട് പൈലറ്റുമാര്‍ മരിച്ചു, അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതം

TAGGED:

ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ
AIR FORCE SUKHOI SU 30MKI
CRASH OF AN INDIAN AIR FORCE SUKHOI
IAF GROUP CAPTAIN MOHONTO PANGIN
BERMUDA TRIANGLE INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.