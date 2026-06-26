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മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരിയെയും കൊലപ്പെടുത്തി മകൾ; കൂട്ടിന് കാമുകനും, മൊഴി കേട്ട് ഞെട്ടി പൊലീസ്

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബെംഗളൂരുവിനടുത്ത് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറായ സോമസുന്ദരം, ഭാര്യ മുത്തുലക്ഷ്‌മി, മകൾ സുപ്രിയ എന്നിവരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Bengaluru crime MURDER CASE woman killed three people FAMILY ISSUE LEADS TO MURDER
Swetha and her boyfriend (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 2:23 PM IST

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ബെംഗളൂരു: മാതാപിതാക്കളെയും അനുജത്തിയെയും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പിടിയിലായ യുവതിക്ക് പിന്നാലെ കാമുകനും അറസ്റ്റിൽ. ബെംഗളൂരു കെആർ പുരത്തിന് സമീപം സീഗേഹള്ളിയിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികളായ ശ്വേത (24), കാമുകൻ കെന്നത്ത് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ 23ന് പുതുച്ചേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുനിന്നാണ് ശ്വേതയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവർ നൽകിയ മൊഴി പൊലീസിനെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്.

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയറായ സോമസുന്ദരം (55), ഭാര്യ മുത്തുലക്ഷ്മി (48), ഇളയ മകൾ സുപ്രിയ (20) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ 22ന് രാത്രിയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. മുത്തുലക്ഷ്മിയും സുപ്രിയയും സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സോമസുന്ദരത്തെ അയൽവാസികൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

ബന്ധം എതിർത്തതിലെ വൈരാഗ്യം
ശ്വേതയും കാമുകൻ കെന്നത്തും രണ്ട് മാസമായി സീഗേഹള്ളിയിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസം. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. വീട്ടിൽ തനിക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും തടവുകാരിയെപ്പോലെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും ശ്വേത പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലായിരുന്ന തനിക്ക് അനാഥയെപ്പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നും അവർ മൊഴി നൽകി. ഇതിനിടെയാണ് കെന്നത്തുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. എന്നാൽ അമ്മ മുത്തുലക്ഷ്മി ഈ ബന്ധത്തെ എതിർത്തതോടെ ശ്വേത ജോലി രാജിവച്ച് കെന്നത്തിനൊപ്പം വാടകവീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുകയായിരുന്നു.

കടബാധ്യതയും കൊലപാതകവും
സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ശ്വേത പലയിടത്തുനിന്നായി 30 ലക്ഷം രൂപ കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ നോട്ടിസുകൾ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിലെത്തിയതോടെ അമ്മയും മകളും തമ്മിൽ വലിയ തർക്കമുണ്ടായി. സംഭവദിവസം അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെത്തിയ അമ്മയുമായി വീണ്ടും വഴക്കുണ്ടാവുകയും, വൈരാഗ്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ശ്വേത മുത്തുലക്ഷ്മിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. ഈ സമയം ഹെഡ്‌ഫോൺ വച്ച് പാട്ടുകേൾക്കുകയായിരുന്ന കെന്നത്ത്, മൃതദേഹം ശുചിമുറിയിലേക്ക് മാറ്റാനും രക്തക്കറകൾ വൃത്തിയാക്കാനും സഹായിച്ചുവെന്നാണ് ശ്വേതയുടെ മൊഴി.

ഭയത്താൽ അച്ഛനെയും അനുജത്തിയെയും കൊന്നു
അമ്മയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷിച്ചെത്തിയതായിരുന്നു അനുജത്തി സുപ്രിയ. വീട്ടിലെത്തിയ സുപ്രിയയെയും ശ്വേത കുത്തിവീഴ്ത്തി. ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അച്ഛൻ സോമസുന്ദരത്തെയും ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു. ഭയം കാരണമാണ് അച്ഛനെയും അനുജത്തിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് ശ്വേത പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ബാൽക്കണി വഴി അടുത്ത കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ചാടിയ പ്രതികൾ, അവിടെനിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് കെന്നത്തിൻ്റെ ബൈക്കിൽ തിരുവണ്ണാമലയിലേക്ക് കടന്നു. എന്നാൽ യാത്രാമധ്യേ ബൈക്ക് കേടായതോടെ പുതുച്ചേരിയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. ശ്വേതയെ ബസിൽ കയറ്റിവിട്ട ശേഷം കെന്നത്ത് ഒളിവിൽ പോയി.

കേസിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്
പ്രതികൾക്കായി തമിഴ്നാട്, കർണാടക പൊലീസിൻ്റെ ആറ് പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 10ന് കെന്നത്ത് പുതുച്ചേരിയിലെ അണ്ണാശാലൈ ഭാഗത്ത് ഒളിവിലുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ഓർലിയൻപേട്ട് പൊലീസ് നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ കെന്നത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊലപാതകത്തിൽ കെന്നത്തിന് പങ്കില്ലെന്നാണ് ശ്വേതയുടെ മൊഴിയെങ്കിലും, മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് സോമസുന്ദരം പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി കേസിൽ നിർണായകമായി. കെന്നത്താണ് തങ്ങളെ കുത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊലപാതകത്തിൽ കെന്നത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള പങ്ക് കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്.

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TAGGED:

BENGALURU CRIME
MURDER CASE
WOMAN KILLED THREE PEOPLE
FAMILY ISSUE LEADS TO MURDER
BENGALURU TRIPLE MURDER CASE

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