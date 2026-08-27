ബെംഗളൂരുവില് 'ലോക് സംവർധൻ പർവ് 2026' ദേശീയ പ്രദർശനം സെപ്റ്റംബർ 26 മുതൽ; കരകൗശല വിദഗ്ധർക്ക് സ്റ്റാളുകള് സൗജന്യം
കരകൗശല വിദഗ്ധർ, സംരംഭകർ, വിദഗ്ധർ, വിവിധ സമുദായങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ഒരു പൊതു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ മന്ത്രി യു ടി ഖാദർ പറഞ്ഞു
Published : August 27, 2026 at 6:29 PM IST
ബെംഗളൂരു: കേന്ദ്ര, കർണാടക ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന അഞ്ച് ദിവസത്തെ "ലോക് സംവർധൻ പർവ് 2026" ബെംഗളൂരുവില് സംഘടിപ്പിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 26 മുതൽ 30 വരെ നടക്കുന്ന പര്വ് ബെംഗളൂരുവിലെ പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിലെ ത്രിപുര വാസിനി കാമ്പസിലാണ് നടക്കുക. ദിവസവും രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ വേദി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നിരിക്കും.
കരകൗശല വിദഗ്ധർ, സംരംഭകർ, വിദഗ്ധർ, വിവിധ സമുദായങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ഒരു പൊതു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ മന്ത്രി യു ടി ഖാദർ പറഞ്ഞു. "മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ജൈന, പാഴ്സി, ബുദ്ധമത സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെയും മറ്റ് എല്ലാ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പൗരന്മാരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് സാമൂഹിക ഐക്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം" ഖാദർ പറഞ്ഞു.
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സെപ്റ്റംബർ 26 ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറും കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ജി പരമേശ്വര, മന്ത്രിമാരായ കെ ജെ ജോർജ്, ബി ഇസഡ് സമീർ അഹമ്മദ് ഖാൻ, റിസ്വാൻ അർഷാദ് എന്നിവരും നിരവധി നിയമസഭാംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കർണാടകയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള 180 ഓളം സ്റ്റാളുകളിൽ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെയും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിക്കും.
പ്രാദേശിക കരകൗശല വിദഗ്ധർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമായി സൗജന്യമായി സ്റ്റാളുകൾ അനുവദിക്കും. ഇത് കലാകാരന്മാർക്ക് പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകളുടെ സംരംഭകത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതികവിദ്യ, കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ സ്വാധീനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ പാനൽ ചർച്ചകൾ നടത്തും. എല്ലാ വൈകുന്നേരവും 7 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. വിവിധതരം പാചകരീതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യമേളയും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകും. വിവരങ്ങൾ തേടുന്നതോ സ്റ്റാളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതോ ആയ കരകൗശല വിദഗ്ധർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപേക്ഷകൾ പ്രകാരം ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചായിരിക്കും സ്റ്റാളുകൾ അനുവദിക്കുക. ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കും സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഈ വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ടുകൾ ഉടൻ അനുവദിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നവീകരിക്കുന്നതിനായി രാജ്യസഭാംഗം മൻസൂർ അലി ഖാൻ നയിക്കുന്ന ഒരു വിഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരും സാമൂഹിക നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന പാനൽ, നിലവിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയും എഐയും ഉൾപ്പെടുത്തി പാഠ്യപദ്ധതി മാറ്റങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യും. "കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നമ്മുടെ ഭാവി വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ, സ്കോളർഷിപ്പ് പിന്തുണ, ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ രൂപപ്പെടുത്തും" ഖാദർ പറഞ്ഞു.
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