ഡോക്‌ടര്‍ കൃതികയുടെ മരണത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്, ഭര്‍ത്താവ് അനസ്‌തേഷ്യ കുത്തിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; ചുരുളഴിയുന്നത് 6 മാസത്തിന് ശേഷം

" ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അതേ വൈദ്യശാസ്ത്ര പരിജ്ഞാനം അവളുടെ ജീവൻ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു"- കൃതികയുടെ പിതാവ്.

SURGEON ARRESTED BENGALURU DOCTOR MURDER BENGALURU MURDER CASE UPDATES DOCTOR KRITHIKA MURDER CASE
Dr. Krithika M. Reddy and Dr. Mahendra Reddy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 12:56 PM IST

ബെംഗളൂരു: ആറ് മാസം മുൻപ് മരിച്ച യുവ ഡോക്‌ടര്‍ കൃതികയുടെ മരണത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനിയായ കൃതികയുടെ (29) മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭർത്താവും സര്‍ജനും കൂടിയായ മഹേന്ദ്ര റെഡ്ഡി അറസ്റ്റില്‍. ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുന്നത്.

ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റായ കൃതികയുടെ മരണം തികച്ചും അസ്വഭാവിക മരണമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഭർത്താവും സഹ ഡോക്‌ടറും കൂടിയായ മഹേന്ദ്ര റെഡ്ഡി. ഈ കേസിൽ 6 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നിർണായക കണ്ടെത്തലിലൂടെ പൊലീസ് മഹേന്ദ്ര റെഡ്ഡിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. മറാത്തഹള്ളി പൊലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

കൃതികയെ അനസ്തെറ്റിക് അമിതമായി കുത്തിവച്ച് മഹേന്ദ്ര റെഡ്ഡി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അനസ്തെറ്റിക് മരുന്നുകൾ അമിതമായി ഉള്ളിൽ ചെന്നതിനെ തുടർന്ന് കൃതികക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും ശ്വസന തടസവും ഉണ്ടായി. ഇതാണ് മരണകാരണമായി തെളിഞ്ഞത്. മരണം സ്വാഭാവികമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പ്രതി ശ്രമിച്ചു. ഭാര്യ കൃതികക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചതായും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഡോക്‌ടർമാർ സ്‌ത്രീയെ പരിശോധിച്ച ശേഷം മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്നാല്‍, പിന്നീട് ഡോക്‌ടറും മരണത്തില്‍ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ, ഡോക്‌ടർ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന അസ്വാഭാവിക മരണ റിപ്പോർട്ട് യുഡിആർ (അൺ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് റിപ്പോർട്ട്) സമർപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സീമന്ത് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. "2025 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മാറത്തഹള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചു" എന്നാണ് യുഡിആർ റിപ്പോർട്ട്.

Commissioner of Police, Seemanth Kumar Singh (ANI)

എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് മഹേന്ദ്ര റെഡ്ഡിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് പൊലീസ് സംഘം എഫ്എസ്എൽ (ഫോറൻസിക്ക് വിഭാഗം) ന് അയച്ചു എന്ന് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു.

യുഡിആർ സംഘം കാനുല സെറ്റ്, ഇഞ്ചക്ഷൻ ട്യൂബ്, ഉപയോഗിച്ച മറ്റ് മെഡിക്കൽ വസ്‌തുക്കൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് തുടർ നടപടികൾക്കായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറി. അതേ ദിവസം തന്നെ, മരണകാരണം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് വിദഗ്‌ധ പരിശോധനയ്‌ക്കായി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചു.

അന്വേഷണത്തിന് വഴിത്തിരവായി ഡോക്‌റുടെ പിതാവിൻ്റെ പരാതി

മരിച്ചയാളുടെ അവയവങ്ങളിൽ സെഡേറ്റീവ് (പ്രൊപ്പോഫോൾ) പദാർഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ വിദഗ്‌ധർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതേത്തുടർന്ന്, ഇരയുടെ പിതാവ് മാറത്തഹള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. മരുമകൻ ഡോ. മഹേന്ദ്ര റെഡ്ഡി തൻ്റെ മകളെ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയതാണോ എന്ന സംശയം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേഗത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പ്രതിയെ മണിപ്പാലിലെ ഉഡുപ്പിയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹേന്ദ്രകുമാറിലേക്കാണ് എല്ലാ തെളിവുകളും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് സിപി സീമന്ത് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. "ഇതുവരെ ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ ഭർത്താവിന് നേരെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്, കാരണം കൃതികയെ ആദ്യം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അയാളായിരുന്നു, അവൾക്ക് ആരോഗ്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നും ചികിത്സയിലാണെന്നുമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്" എന്ന് കമ്മിഷണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനും നൽകുന്നതിനും മഹേന്ദ്ര റെഡ്ഡി ആശുപത്രിയിലെ തൻ്റെ സ്വാധീനം ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തതായി അധികൃതർ ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് മരണത്തെ സ്വാഭാവികമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, പൊലീസ് പരാതിയും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം പരിശോധനയും ഒഴിവാക്കാൻ ഇരയുടെ കുടുംബത്തെ ഇയാൾ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പ്രതിക്കെതിരെ കർശനമായ ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഇരയുടെ പിതാവ് മുനി റെഡ്ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡോ. കൃതിക തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പൂർണമായും വിശ്വസിച്ചു, എന്നാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അതേ വൈദ്യശാസ്ത്ര പരിജ്ഞാനം അവളുടെ ജീവൻ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. സ്‌നേഹം നടിച്ച് മകളെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും കൃതികയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.

"ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത് തയാറാക്കിയ ഈ കൊലപാതകത്തിന് ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ മകൾക്ക് നീതിയും ലഭിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവളുടെ നഷ്‌ടം വ്യക്തിപരം മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിനും ഒരു നഷ്‌ടമാണ്" പിതാവ് പറഞ്ഞു. 2024 മെയ് 26 ന് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രതി നിലവില്‍ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

