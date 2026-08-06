ബെംഗളൂരുവിൽ ബൈക്ക് ടാക്സികൾക്ക് പൂട്ട്; 263 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു
വാണിജ്യ പെർമിറ്റില്ലാതെ വെള്ള ബോർഡുള്ള ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ബൈക്ക് ടാക്സികളായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികളെ തുടർന്നാണ് നടപടി
Published : August 6, 2026 at 1:02 PM IST
ബെംഗളൂരു: നഗരത്തിൽ അനധികൃതമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന ബൈക്ക് ടാക്സികൾക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ കർശന നടപടി. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വകാര്യ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളാണ് വ്യാപകമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്.
വാണിജ്യ പെർമിറ്റില്ലാതെ വെള്ള ബോർഡുള്ള ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ബൈക്ക് ടാക്സികളായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികളെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായ ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽ ഐ.ടി ജീവനക്കാർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉൾപ്പെടെ വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു ഇത്തരം ബൈക്ക് ടാക്സികൾ. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. എന്നാൽ ഗതാഗത നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണിതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇതുവരെ 263 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
രാജാജിനഗർ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് 12, ബെംഗളൂരു വെസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് 10, നോർത്ത് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് എട്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൾ. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് വാഹന ഉടമകൾക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ബെംഗളൂരുവിൽ പരിശോധന തുടരുമെന്നും അനധികൃത ബൈക്ക് ടാക്സി സർവീസുകൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആർ.ടി.ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രതിസന്ധിയിലായി തൊഴിലാളികൾ
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെയുള്ള പരിശോധനയും വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും ബൈക്ക് ടാക്സി തൊഴിലാളികളെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ വരുമാനത്തിനായി ബൈക്ക് ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന ബിരുദ വിദ്യാർഥിയായ പ്രവീൺ തൻ്റെ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പങ്കുവച്ചു. കോളജ് വിദ്യാർഥിയായ തനിക്ക് വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പ്രവീൺ വ്യക്തമാക്കി. 250 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ യാത്രാക്കൂലിയെന്നും എന്നാൽ ആർ.ടി.ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞതോടെ യാത്രക്കാരൻ പണം നൽകാതെ പോയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചിലയിടങ്ങളിൽ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർമാർ തന്നെ വ്യാജമായി റൈഡുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് തങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തി താക്കോൽ ഊരിയെടുത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറുകയാണ്. പത്തോ ഇരുപതോ പേർ വളഞ്ഞ് താക്കോലും മൊബൈൽ ഫോണും തട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്തുചെയ്യാനാണെന്നും തൊഴിലാളികൾ ചോദിക്കുന്നു. ആപ്പ് നിയമപരമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാണ് ഇതുവരെ സർവീസ് നടത്തിയത്. പുതിയ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകാതെ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വരാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതെന്നും പ്രവീൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിയമനിർമാണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂണിയൻ
ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ നിയമനടപടികളെ എതിർക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ബൈക്ക് ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആദിനാരായണ പറഞ്ഞു. നഗരത്തിൽ ബൈക്ക് ടാക്സി സർവീസുകൾ നിയമവിധേയമാക്കാനും കൃത്യമായ നയം രൂപീകരിക്കാനും ഗതാഗത വകുപ്പിനോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെ യാതൊരു തീരുമാനവുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആർ.ടി.ഒ പരിശോധനകളെയോ നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴകളെയോ അസോസിയേഷൻ എതിർക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർമാർ ബൈക്ക് ടാക്സി തൊഴിലാളികളെ തടഞ്ഞുനിർത്തി മർദിക്കുന്നതും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. ആരും നിയമം കൈയിലെടുക്കാൻ പാടില്ല. കൃത്യമായ നിയമവ്യവസ്ഥ രൂപീകരിച്ച്, ആവശ്യമായ രേഖകൾ നിശ്ചയിച്ച് ലൈസൻസിങ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ബൈക്ക് ടാക്സി സർവീസുകൾക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത ബൈക്ക് ടാക്സി സർവീസുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പുതിയ പരിശോധനകളോടെ വീണ്ടും ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. തൊഴിലാളികൾ വ്യക്തമായ നിയമവ്യവസ്ഥ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അനധികൃത വാണിജ്യ സർവീസുകൾക്കെതിരെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കാനാണ് ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം.
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