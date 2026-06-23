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കോണ്‍ഗ്രസ് റാലി കാരണം നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപണം; വസ്‌തുതാ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി ബെംഗളൂരു ട്രാഫിക് പൊലീസ്

പരീക്ഷയ്‌ക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വൈകി എത്തിയ വിദ്യാർഥിയിടെ റൂട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ്റേയും സിസിടിവി വിശകലനത്തിൻ്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്.

CONGRESS RALLY BENGALURU POLICE NEET FACT CHECK BENGALURU POLICE NEET CANDIDATE LATE AT EXAM CENTRE
Representative image (Getty images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 7:45 PM IST

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ബെംഗളൂരു: കോണ്‍ഗ്രസ് റാലിയെ തുടർന്ന് നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ലായെന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് 'വസ്‌തുതാ പരിശോധന' റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി ബെംഗളൂരു ട്രാഫിക് പൊലീസ്. പരീക്ഷയ്‌ക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വൈകി എത്തിയ വിദ്യാർഥിയിടെ റൂട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ്റേയും സിസിടിവി വിശകലനത്തിൻ്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട കട്ട്-ഓഫ് സമയത്തിന് 33 മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് വിദ്യാർഥി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ചെറിയ വഴി ലഭ്യമായിരുന്നിട്ടും വിദ്യാർഥി ദൈർഘ്യമേറിയ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് വൈകിയെത്താൻ കാരണമായതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

"നിശ്ചിത കട്ട്-ഓഫ് സമയത്തിന് ശേഷമാണ് വിദ്യാർഥി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് സിസിടിവി വിശകലനത്തിലൂടെയും റൂട്ട് വെരിഫിക്കേഷനിലൂടെയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഗതാഗത പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല, ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം ട്രാഫിക് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കി. താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് വൈകി പുറപ്പെട്ടതും ദൈർഘ്യമേറിയ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തതുമാണ് കാലതാമസത്തിന് കാരണമായത്" ബെംഗളൂരു ട്രാഫിക് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

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റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഉച്ചയ്ക്ക് 12.57 ന് അതായത് നിശ്ചിത കട്ട് ഓഫ് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് വെറും 33 മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് വിദ്യാർഥി ആർ ടി നഗറിലെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. 1.33ന് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി. ഈ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരിപാടി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ വിദ്യാർഥി വൈകിയെത്തിയതിന് ഒരു തരത്തിലും കാരണമായില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കോൺഗ്രസ് റാലി

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ദിവസം പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ച് മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാവ് ബി കെ ഹരിപ്രസാദ് പുതിയ കർണാടക പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (കെപിസിസി) പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന പരിപാടി നടന്നിരുന്നു. ഇത് മൂലം പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള നിരവധി റോഡുകളിൽ കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടായി. വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ അസൗകര്യമാണ് ഇത് കാരണം നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

റാലി കാരണം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൈകിയെത്തിയതായി ചില വിദ്യാർഥികൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. ഈ വിഷയം ഉടൻ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി. ബിജെപി എംപി തേജസ്വി സൂര്യ, ചില വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതാതിരിക്കാൻ കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ റാലിയാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

"പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ റാലി നടത്താൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം, ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ എഴുതുന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷാ ദിവസം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബെംഗളൂരുവിൽ വലിയ ഗതാഗത തടസങ്ങൾ ഇത് മൂലം സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്താൻ വൈകി, ചിലർ പരിഭ്രാന്തരായി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തി, അധികാരികളോട് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചു" തേജസ്വി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. "ആഴ്‌ചകളായി, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദ്യാർഥികളെയും പരീക്ഷകളെയും കുറിച്ച് 'മുതലക്കണ്ണീർ' പൊഴിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശങ്ക യഥാർഥമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ ഒന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഒരു മെഗാ രാഷ്ട്രീയ റാലി നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു" തേജസ്വി പറഞ്ഞു.

മറുപടി നൽകി കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

തേജസ്വിയുടെ വിമർശനത്തിന് മറുപടിയായി പതിവുപോലെ, തുടർച്ചയായി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന എംപി തനിക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ അർധസത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, പാലസ് റോഡിലെ ആർ‌സി കോളജ് 720 വിദ്യാർഥികൾക്ക് നീറ്റ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ 142 പേർ ഹാജരായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്തിയില്ല. മഗഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ബസ് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സെൻ്ററിൽ വൈകിയെത്തി, ഇതിനാൽ വിദ്യാർഥിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മറ്റൊരു വിദ്യാർഥി മെയ് 3 ന് നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ പഴയ ഹാൾ ടിക്കറ്റുമായി എത്തി, അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിച്ചില്ല" ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിച്ച തേജസ്വിയുടെ നിലപാടിനേയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്‌തു. "വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ പരീക്ഷ എഴുതാത്ത വിദ്യാർഥികളെക്കുറിച്ച് 'ആശങ്കയുള്ള' ബിജെപി എംപി, സ്വന്തം സർക്കാരിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത മൂലം സംഭവിച്ച നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ച കാരണം 22 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സൗകര്യപൂർവം മൗനം പാലിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. 10 ലധികം വിദ്യാർഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിജെപി എംപിയുടെ യുക്തി അനുസരിച്ച്, വിദ്യാർഥിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കോൺഗ്രസ് റാലിക്കാണെങ്കിൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കും വിദ്യാർഥികളുടെ ദുരിതത്തിനും മരണത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനും നേരിട്ട് ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അവരെ സ്ഥാനത്ത്നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

CONGRESS RALLY
BENGALURU POLICE NEET FACT CHECK
BENGALURU POLICE
NEET CANDIDATE LATE AT EXAM CENTRE
BENGALURU POLICE NEET FACT CHECK

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