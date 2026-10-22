'വിധാൻസഭ ബോംബ് വച്ച് തകർത്തു'; ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വ്യാജ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ബിഹാർ സ്വദേശി പിടിയിൽ
ഒക്ടോബർ 20ന് രാവിലെയാണ് 'jnx__king__h_g' എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പ്രതി വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്
Published : October 22, 2026 at 9:28 AM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടക നിയമസഭാ മന്ദിരമായ വിധാൻ സൗധയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യാജ വീഡിയോ നിർമിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എ.ഐ) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതി സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൃത്രിമമായി നിർമിച്ചത്. ബിഹാർ അരാരിയ ജില്ലക്കാരനായ ഹസ്രത്ത് അലി (25) ആണ് ബെംഗളൂരു പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ബെംഗളൂരുവിൽ പൈപ്പ് ഫിറ്ററായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു പ്രതി. ഒക്ടോബർ 20ന് രാവിലെയാണ് 'jnx__king__h_g' എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഇയാൾ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. വിധാൻ സൗധയുടെ യഥാർഥ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വീഡിയോയിൽ, ഒരാൾ തോക്കിൻ്റെ കാഞ്ചി വലിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമിച്ച കൂറ്റൻ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 'വിധാൻസഭ ബോംബ് വച്ച് തകർത്തു' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് പ്രതി ഈ വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചത്. കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ വിധാൻ സൗധയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ വ്യാജ വീഡിയോ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വൈറലായി മാറിയത്.
വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ നിരവധി പേർ പൊലീസിനെ ടാഗ് ചെയ്ത് അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ സൈബർ വിഭാഗം നടത്തിയ പതിവ് പരിശോധനയിലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ (ഐ.പി) ലോഗുകളും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
വിധാൻ സൗധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്. പി. കുമാർ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബി.എൻ.എസ്) 353(1)(ബി), 353(2) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക, പൊതുസ്ഥലത്ത് ഭീതി പരത്തുക എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പ്രതിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കാനും ക്രമസമാധാനം തകർക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രതി ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. വീഡിയോ നിർമിക്കുന്നതിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
വിധാൻ സൗധയിൽ യാതൊരുവിധ സ്ഫോടനവും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പ്രചരിക്കുന്നത് പൂർണമായും വ്യാജ വീഡിയോ ആണെന്നും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ ഇത്തരം സർക്കാർ മന്ദിരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതോ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ ആയ വ്യാജ ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ബെംഗളൂരു പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവയുടെ സത്യാവസ്ഥ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
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