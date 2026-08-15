അഫ്ഗാൻ ഭീകരർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പാക് സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ലക്ഷ്യം, യുവാവ് പിടിയിൽ
ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഇമ്രാൻ ഹൈദർ എന്ന അഫ്ഗാൻ ഭീകരനെ ബന്ധപ്പെടുകയും പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിനെതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
Published : August 15, 2026 at 8:51 AM IST
ബെംഗളൂരു: തെഹ്രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാനുമായി (ടിടിപി) ചേർന്ന് പാക് സൈന്യത്തിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ട പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി പിടിയിൽ. പർഗാനാസ് സ്വദേശിയായ അസഫുൾ മാലിക്കിനെ (25)യാണ് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ബെംഗളൂരുവിലെ ജിഗാനിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഇയാൾ ബൊമ്മസാന്ദ്രയിലെ വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തെഹ്രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (ടിടിപി) ഭീകര സംഘടനയുമായി അസഫുൾ മാലിക്കിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.
പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പരിശീലനം നേടാൻ ഇയാൾ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഹെബ്ബഗോഡി പൊലീസിന് പ്രത്യേക വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇൻസ്പെക്ടർ സോമശേഖർ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് അസഫുൾ മാലിക്കിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
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ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഇമ്രാൻ ഹൈദർ എന്ന അഫ്ഗാൻ ഭീകരനെ ബന്ധപ്പെടുകയും പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിനെതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ സഹായം തേടുകയും ചെയ്തു. പള്ളികളിലും മദ്രസകളിലും മുസ്ലീങ്ങൾക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കും ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണച്ചതിനും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഇയാള് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പരിശീലനം നേടാനായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ പാസ്പോർട്ട് നേടുകയും വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുടുംബത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഇയാള്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി ഡിസിപി നാരായൺ എം പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളുടെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങുകളും സന്ദേശങ്ങളും ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 113(3) പ്രകാരം ഭീകരതയ്ക്ക് ഹെബ്ബഗോഡി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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