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ഓൺലൈൻ വാതുവയ്പ്പ് കുടുംബം തകർത്തു; ബെംഗളൂരുവിൽ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് കുത്തിക്കൊന്നു

ഭർത്താവിൻ്റെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ മഞ്ജുള ബി. നാരായണപുരയിലുള്ള സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു

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കൊല്ലപ്പെട്ട മഞ്‌ജുള (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 1:33 PM IST

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ബെംഗളൂരു: ഓൺലൈൻ വാതുവയ്പ്പിന് അടിമയായ യുവാവ് ഭാര്യയെ മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് ക്രൂരമായി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. ബെംഗളൂരുവിലെ മഹാദേവപുര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. മഹാദേവപുര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഹോം ഗാർഡായ മഞ്ജുള (32) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് പ്രദീപിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഓൺലൈൻ വാതുവയ്പ്പും കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളും
15 വർഷം മുൻപാണ് പ്രദീപിൻ്റെയും മഞ്ജുളയുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ അടുത്തകാലത്തായി പ്രദീപ് ഓൺലൈൻ വാതുവയ്പ്പ് ആപ്പുകൾക്ക് കടുത്ത അടിമയായിരുന്നു. ഇതുമൂലം കുടുംബം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഇതിനുപുറമെ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രദീപ് നിരന്തരം സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ പിതൃത്വത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.

ഭർത്താവിൻ്റെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ മഞ്ജുള ബി. നാരായണപുരയിലുള്ള സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു. പുഷ്പാഞ്ജലി തിയറ്ററിന് സമീപമുള്ള ഈ വീട്ടിൽ രണ്ട് മക്കൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു മഞ്ജുള കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.

മാപ്പ് ചോദിക്കാനെന്ന വ്യാജേനയെത്തി കൊലപാതകം
ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് പ്രദീപ് മഞ്ജുളയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. താൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാനും ഒത്തുതീർപ്പിനുമായാണ് വന്നതെന്ന് ഇയാൾ ഭാര്യയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. തന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നും തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്നും ഇയാൾ അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ തൻ്റെ ജാക്കറ്റിനുള്ളിൽ പ്രദീപ് ഒരു കത്തി ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ മഞ്ജുള അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്രദീപ് അവരെ കടന്നുപിടിക്കുകയും കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് തുടരെത്തുടരെ കുത്തുകയുമായിരുന്നു. പത്തിലധികം തവണയാണ് ഇയാൾ ഭാര്യയെ കുത്തിയത്. ഇവരുടെ രണ്ട് മക്കളുടെയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു ഈ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടന്നത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മഞ്ജുള അമിതമായി രക്തം വാർന്ന് സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വച്ചുണ്ടായ ഈ ദാരുണ സംഭവം കുടുംബത്തെ വലിയ മാനസികാഘാതത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

സെൽഫി വീഡിയോയും ആത്മഹത്യാശ്രമവും
കൊലപാതകം നടത്തുന്നതിന് മുൻപായി പ്രദീപ് ഒരു സെൽഫി വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ വാതുവയ്പ്പ് ശീലം കാരണം ഭാര്യയും മക്കളും കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണെന്നും, താനും ഭാര്യയും മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും ഇയാൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കുടുംബത്തെ പൂർണമായും തകർത്തുവെന്നും ഇയാൾ വീഡിയോയിൽ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സ്വന്തം കൈയിലെ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് പ്രദീപ് ആത്മഹത്യയ്ക്കും ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ട ഇയാളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ മഹാദേവപുര പൊലീസ് മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രതിയായ പ്രദീപിനെതിരെ കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും മുതിർന്ന പൊലീസ് ഓഫിസർ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

BENGALURU CRIME NEWS
MAHADEVAPURA MURDER CASE
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