അഞ്ച് വർഷമായി കിടപ്പിൽ; ദുരിതം കാണാനാവാതെ അമ്മയെ നാലുനില കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽനിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന് മകൻ

ആരോഗ്യം പൂർണമായും മോശപ്പെട്ട അമ്മയുടെ അവസ്ഥ മാനസികമായി തളർത്തിയെന്നും എല്ലാ ദിവസവും പരിചരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലുമാണ് അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രതിയുടെ കുറ്റസമ്മതം.

By PTI

Published : April 16, 2026 at 10:12 AM IST

ബെംഗളൂരു: പക്ഷാഘാതം വന്ന് കിടപ്പിലായ സ്വന്തം അമ്മയെ മകൻ നാലുനില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ടെറസിൽനിന്ന് താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടു കൊലപ്പെടുത്തി. ബെംഗളൂരുവിലെ ആർആർ നഗറിലെ ബിഇഎംഎൽ ലേഔട്ടിൽ ബുധനാഴ്‌ച ഉച്ചയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. 75കാരിയായ സാവിത്രമ്മയാണ് അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ദാരുണ സംഭവത്തിൽ മകൻ വെങ്കടേഷ് (42) പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ദശരഥ് എന്നും വിളിപ്പേരുള്ള വെങ്കടേഷ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിലാണ് ഭാര്യയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നത്. അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പക്ഷാഘാതം പിടിപെട്ട സാവിത്രമ്മ പൂർണമായും കിടപ്പിലായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ആരും കാണാതെ അമ്മയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ടെറസിൽനിന്ന് താഴേക്ക് എറിയുകയായിരുന്നു.

വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ പ്രദേശവാസികളാണ് വിവരം അധികൃതരെ അറിയിച്ചത്. വീഴ്‌ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വയോധിക രക്തം വാർന്ന് സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് മൃതദേഹം മാറ്റുകയും വെങ്കടേഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽതന്നെ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ദുരിതം കാണാനാവാതെ കൊടുംക്രൂരത
അമ്മയുടെ ദുരിതം കണ്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു കടുംകൈ ചെയ്തതെന്ന് വെങ്കടേഷ് പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. പത്തുവർഷം മുമ്പാണ് വെങ്കടേഷിൻ്റെ പിതാവ് മരിച്ചത്. തുടർന്ന് അമ്മയെ ഇയാൾ തന്നെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത്.

അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പക്ഷാഘാതം വന്നതോടെ സാവിത്രമ്മയുടെ ആരോഗ്യനില പൂർണമായും വഷളായി. ദീർഘകാലത്തെ പരിചരണവും ചികിത്സയും നൽകിയിട്ടും കാര്യമായ യാതൊരു മാറ്റവുമുണ്ടായില്ല. കിടപ്പിലായ അമ്മയെ പരിചരിക്കാനും ഭീമമായ ചികിത്സാച്ചെലവ് കണ്ടെത്താനും ഇയാൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. അമ്മയെ മുഴുവൻ സമയവും നോക്കുന്നതിനായി ഇടയ്ക്ക് സ്വന്തം ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. ഓരോ ദിവസവും ജീവിതം ദുസ്സഹമായതോടെ താൻ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതി സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഒരു സ്വകാര്യ ഷോറൂമിൽ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവായി ജോലി നോക്കുകയാണ് പ്രതിയായ വെങ്കടേഷ്. ഇയാളുടെ ഭാര്യ ഒരു സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിൽ സഹായിയായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഭാര്യ ജോലിക്ക് പോയ സമയത്താണ് പ്രതി കൊലപാതകം നടത്തിയത്. കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും കൃത്യത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനയോ പങ്കാളിത്തമോ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭാരതീയ ന്യായസംഹിത (ബിഎൻഎസ്) 103, ഐപിസി 302 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ കൂടാതെ പിഴയോ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാവുന്ന അതീവ ഗൗരവമുള്ള കുറ്റമാണിത്. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസുകളിലാണ് വധശിക്ഷ നൽകാറുള്ളത്. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

