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ബെംഗളൂരുവിൽ ടാക്‌സി കാത്തുനിന്ന യുവതിയോട് അതിക്രമം; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം നടന്നത്. മഞ്ജുനാഥ നഗറിൽ ഏറെ നേരം ടാക്‌സി കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്ന യുവതിയുടെ അടുത്തേക്ക് സ്‌കൂട്ടറിലെത്തിയ പ്രതി വളരെ മോശമായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു

MAN ARRESTED IN BENGALURU WOMEN HARRASMENT RUDE BEHAVIOUR TO WOMEN HARRSSING WOMEN IN PUBLIC PLACE
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 1:40 PM IST

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ബെംഗളൂരു: രാത്രിയിൽ റോഡരികിൽ ടാക്‌സി കാത്തുനിന്ന യുവതിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ കേസിൽ പ്രതി അറസ്‌റ്റിൽ. കർണാടകയിലെ മഞ്ജുനാഥ നഗറിൽ വച്ച് യുവതിയെ അധിക്ഷേപിച്ച വിജയ് രാഘവ് (42) എന്നയാളെയാണ് രാമമൂർത്തി നഗർ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ യുവതി പങ്കുവച്ച വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ബെംഗളൂരു പൊലീസിൻ്റെ വേഗത്തിലുള്ള നടപടി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. മഞ്ജുനാഥ നഗറിൽ ഏറെ നേരം ടാക്‌സി കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്ന യുവതിയുടെ അടുത്തേക്ക് സ്‌കൂട്ടറിലെത്തിയ പ്രതി വളരെ മോശമായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു. അശ്ലീല ചുവയോടെ സംസാരിച്ച ഇയാളോട് താൻ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ വിളിക്കുമെന്ന് യുവതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതോടെ പ്രകോപിതനായ പ്രതി യുവതിയെ അസഭ്യം പറയാൻ തുടങ്ങി. ഭയന്നുപോകാതെ ധൈര്യം സംഭരിച്ച യുവതി തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇയാൾ സ്‌കൂട്ടർ എടുത്ത് അതിവേഗം അവിടെനിന്ന് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പ്രതിയുടെ മുഖം വ്യക്തമായി പതിയുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു യുവതി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരുന്നത്.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരാതി
സംഭവത്തിന് ശേഷം യുവതി പ്രതിയുടെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ബെംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസിനെ ടാഗ് ചെയ്‌തായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിന് പുറമെ സംഭവത്തിൽ യുവതി പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. കെ.എ 03 കെ.ക്യു 6190 എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിലുള്ള സ്കൂട്ടറിലാണ് പ്രതി എത്തിയതെന്നും യുവതി തൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ വേഗത്തിൽ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചത്. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് പ്രതിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബെംഗളൂരു ഈസ്‌റ്റ് ഡിവിഷൻ ഡിസിപി വിക്രം അമാതെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം പരാതികളിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സാധാരണമായി കാണരുതെന്നും, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ശക്തമായി ശബ്‌ദമുയർത്തണമെന്നും യുവതി പ്രതികരിച്ചു. നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികൾക്ക് കൂടുതൽ ധൈര്യം നൽകാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ. പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതവും പരസ്പരം ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നതുമായ ഇടമായിരിക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽ ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ വേഗത്തിലുള്ള നടപടിക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ പട്രോളിങ് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ സിസിടിവി കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

MAN ARRESTED IN BENGALURU
WOMEN HARRASMENT
RUDE BEHAVIOUR TO WOMEN
HARRSSING WOMEN IN PUBLIC PLACE
BENGALURU POLICE

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